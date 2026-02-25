Real Madrid ohne Mbappé im Play-off-Rückspiel der Champions League gegen Benfica

Der spanische Rekordmeister muss im Champions-League-Play-off-Rückspiel am Mittwoch (21.00 Uhr/DAZN) ohne Stürmerstar Kylian Mbappé auskommen. Der 25-Jährige laboriert an einer Verletzung der Außenbänder im linken Knie und fällt für das Duell im Santiago Bernabéu aus. Trotz anfänglicher Äußerungen von Trainer Álvaro Arbeloa, Mbappé sei „bereit zu spielen“, entschieden die Verantwortlichen, den Angreifer zu schonen. Madrid geht mit einem 1:0-Vorsprung aus dem Hinspiel in die Partie.

Mbappés Diagnose: Außenbandverletzung im linken Knie

Real bestätigte aus Mannschaftskreisen, dass Mbappé an einer Verletzung der Außenbänder im linken Knie leidet. Die Diagnose beschreibt eine Belastungsproblematik der betroffenen Muskulatur und Bänder, die den Angreifer bereits vor der Weihnachtspause eingeschränkt hatte. Konsequenz ist eine vorsorgliche Schonung, um eine Verschlechterung und längere Ausfallzeiten zu vermeiden. Konkrete Angaben zur voraussichtlichen Ausfallzeit oder einem Reha-Plan gab der Klub nicht bekannt.

Entscheidung vor dem Play-off-Rückspiel im Bernabéu

Trainer Álvaro Arbeloa hatte am Dienstag noch erklärt, Mbappé sei trotz Schmerzen „bereit zu spielen“, doch wenige Stunden später zogen die Verantwortlichen eine andere Schlussfolgerung und schonten ihren besten Torschützen. Die Entscheidung fällt unmittelbar vor dem Champions-League-Spiel gegen Benfica Lissabon im Santiago Bernabéu, das Madrid mit einem 1:0-Polster aus der Vorwoche bestreitet. Die Belastungssteuerung und die Vermeidung eines Ausfalles in der Folgezeit standen offenbar im Vordergrund der Abwägung.

Auswirkungen auf das Spiel und Mbappés Form

Ohne Mbappé fehlen Real Madrid dessen Torgefahr und Dynamik im Offensivspiel, die der Franzose in der Königsklasse bislang bewiesen hat. Zuletzt wirkte Mbappé bei der 1:2-Niederlage gegen Osasuna gehemmt und konnte seine gewohnte Schnelligkeit und Durchschlagskraft nicht entfalten. Dennoch bleibt Real mit dem knappen Vorsprung aus dem Hinspiel in einer günstigen Ausgangslage für das Rückspiel.

Mbappé in der Champions League

Mbappé führt die Torjägerliste der laufenden Champions-League-Saison mit 13 Treffern an und ist damit der effektivste Real-Angreifer im Wettbewerb. Sein Fehlen beim Rückspiel gegen Benfica bedeutet einen klaren Verlust in der Offensivqualität, auch wenn der Klub kurzfristig auf Kaderspieler zurückgreifen kann.