Real Madrid News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Real Madrid, der erfolgreichste Klub der Champions-League-Geschichte, entsendet bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 eine Mannschaft, die auf dem Papier keine Mannschaft ist, sondern eine Galaxis. Kylian Mbappé fährt in seiner ersten WM als Real-Madrid-Spieler für Frankreich. Jude Bellingham führt England als Sturmmotor an. Vinicius Jr. trägt Brasiliens Titelträume auf seinen Schultern. Das Bernabéu schickt zehn Nationalspieler nach Nordamerika, und jeder einzelne von ihnen ist ein Anwärter auf den Titel des besten Spielers des Turniers. Aber: als spanischer club steht kein einziger Spieler in Diensten der spanischen Nationalmannschaft! Das gab es schon lange nicht mehr!

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Stand: 2. Juni 2026. Alle zehn offiziell nominierten Nationalspieler von Real Madrid.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Kylian Mbappé hat bei der WM 2018 als Teenager die Welt erschüttert. 2022 traf er im Finale dreimal und verlor trotzdem. 2026 fährt er als Spieler von Real Madrid, als Kapitän der Équipe Tricolore und als absoluter Topfavorit auf den Goldenen Ball. Frankreich trifft in Gruppe I auf Norwegen, Senegal und den Irak. Wenn Mbappé in Form ist, können keine dieser Mannschaften das Tempo mitgehen.

Jude Bellingham ist mit 22 Jahren der kompletteste Mittelfeldspieler seiner Generation. Der Engländer kann ein Spiel allein entscheiden, kann aber auch der unsichtbare Antreiber sein, der alles für die Mitspieler aufbereitet. Mit England in Gruppe L fährt er zu einem Turnier, bei dem die Three Lions ernsthaft um den Titel mitspielen wollen.

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Vinicius Jr. ist das schnellste, explosivste und kreativste Kapitel in der Geschichte des Real-Madrid-Angriffs. Zweifacher Champions-League-Sieger, Ballon-d’Or-Anwärter. Mit Brasilien in Gruppe C trifft er auf Marokko, Schottland und Haiti. Die Seleção wird dieses Turnier auf den Schultern von Vinicius tragen, und es gibt kaum jemanden auf der Welt, dem man diese Last lieber aufbürdet.

Thibaut Courtois kehrte nach seiner schweren Knieverletzung zurück und ist sofort wieder der Beste auf seiner Position. Der belgische Torhüter hat das Champions-League-Finale 2022 mit einer Weltklasse-Leistung fast allein entschieden. Mit Belgien in Gruppe G fährt er zu einem Turnier, das für die Goldene Generation der Roten Teufel womöglich die letzte große Chance ist.

Aurélien Tchouaméni ist der Abräumer und Antreiber im Real-Madrid-Mittelfeld zugleich. Der Franzose kombiniert physische Dominanz mit Passsicherheit und ist in der Nationalmannschaft Frankreichs unverzichtbarer Fixpunkt vor der Abwehr. Mit der Équipe Tricolore zählt er in Gruppe I zu den Schlüsselfiguren auf dem Weg zum Titel.

Brahim Diaz hat sich für Marokko entschieden und diesen Schritt nie bereut. Der offensive Mittelfeldspieler von Real Madrid gehört zu den technisch feinsinnigsten Spielern des Kaders und gibt Marokko in Gruppe C eine kreative Komponente, die kaum ein Verteidiger zu stoppen weiß.