Real Madrid heute ist gewarnt vor dem FC Bayern „Alles oder nichts“

Die spanische Presse sieht Real Madrid vor dem Viertelfinal-Hinspiel der Champions League gegen den FC Bayern am Dienstag (21.00 Uhr/Prime Video) unter enormem Druck. Begriffe wie „Alles oder nichts“ und „Triumph oder Krise“ prägen die Berichterstattung, weil der deutsche Rekordmeister aus Sicht der Medien für die Rettung der Saison zum denkbar schwierigsten Prüfstein werden könnte.

Real steht nach dem Pokalaus und dem praktisch verlorenen Meisterschaftskampf mit dem FC Barcelona im Bernabéu vor einem Schlüsselspiel. Für die Königlichen und ihren Trainer Álvaro Arbeloa geht es gegen Bayern um „alles oder nichts“, titelte die Marca; Mundo Deportivo schrieb, Verein und Coach spielten gegen die Münchner „um ihre Zukunft“.

Großer Respekt vor Bayerns Stabilität

Der Respekt vor dem Gegner fällt in Spanien entsprechend groß aus. „Es gibt gefährliche Mannschaften – und dann gibt es Bayern München“, schrieb die Marca mit Blick auf die „tödlichste Torfabrik Europas“. Mundo Deportivo ordnete den deutschen Rekordmeister als „zu den stabilsten in Europa“ gehörend ein und warnte, Bayern sei „wenn es nicht sogar der schlechteste“ Gegner für Real in dieser Situation.

Champions League Real Madrid - - FC Bayern München

Champions League 2025-2026 - Viertelfinale | | - 21:00 Real Madrid S S S S N - : - FC Bayern München S U S S S Tage Stunden Minuten Sekunden

Als zusätzlicher Faktor gilt der mögliche Einsatz von Harry Kane. Der englische Stürmerstar, von der AS als „Erdbeben“ beschrieben, ist aus spanischer Sicht ein Trumpf der Münchner. Real Madrid dürfte sich deshalb auf ein Duell einstellen, in dem die Offensive des Bundesligisten permanent droht, das Spiel zu kippen.

Reals Hoffnung auf das Bernabéu

Ganz abschreiben will die spanische Presse die Madrilenen dennoch nicht. Die AS bezeichnete die Begegnung als „Neuauflage eines der legendärsten Duelle in der Geschichte des Europapokals“ und erinnerte daran, dass Real gegen Bayern seit acht Spielen sieglos ist. Gleichzeitig nannte das Blatt die Königlichen den „Albtraum der Bayern“ und das Bernabéu „ein deutscher Friedhof“.

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Im legendären Stadion gelang deutschen Mannschaften bislang nur dreimal ein Sieg. Genau deshalb bleibt das Viertelfinal-Hinspiel nicht nur sportlich hochbrisant, sondern auch historisch aufgeladen, wenn Real Madrid und der FC Bayern am Dienstagabend aufeinandertreffen.