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Während WM 2026: RB Leipzig trennt sich von Trainer Werner – Kommt Demichelis?

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RB Leipzig hat während der WM 2026 in USA, Kanada und Mexiko die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Ole Werner beendet und damit nach nur einer Saison den erwarteten Schnitt vollzogen. Der Bundesligist teilte die Trennung am Mittwoch mit, als Nachfolger wird Martin Demichelis gehandelt, bestätigt hat RB diese Personalie allerdings nicht. RB Leipzig ist mit einigen Profis bei der FIFA-Weltmeisterschaft vertreten, unter anderem mit David Raum und Assan Ouédraogo im aktuellen DFB-Kader. Am 20. Juni, um 22:00 Uhr MESZ, spielt Deutschland gegen Elfenbeinküste, mit dem WM-Shooting-Star Diomande.

Leipzig, Sachsen, Deutschland, 9. Mai 2026: Ole Werner, Cheftrainer von RB Leipzig, blickt vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli in der Red Bull Arena auf das Spielfeld. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)
Leipzig, Sachsen, Deutschland, 9. Mai 2026: Ole Werner, Cheftrainer von RB Leipzig, blickt vor dem Bundesliga-Spiel gegen den FC St. Pauli in der Red Bull Arena auf das Spielfeld. (Foto: Maja Hitij/Getty Images)

Letzte 10 RB-Spiele unter Werner

Bundesliga
7.3.2026
- 15:30
RB Leipzig
2.26
xG
2.46
2 1
FC Augsburg
Red Bull Arena
Bundesliga
15.3.2026
- 19:30
VfB Stuttgart
1.02
xG
1.12
1 0
RB Leipzig
MHPArena
Bundesliga
20.3.2026
- 20:30
RB Leipzig
2.39
xG
0.78
5 0
TSG 1899 Hoffenheim
Red Bull Arena
Bundesliga
4.4.2026
- 15:30
SV Werder Bremen
1.33
xG
1.46
1 2
RB Leipzig
Bundesliga
11.4.2026
- 15:30
RB Leipzig
2.25
xG
1.73
1 0
Borussia Mönchengladbach
Red Bull Arena
Bundesliga
18.4.2026
- 18:30
Eintracht Frankfurt
1.26
xG
1.84
1 3
RB Leipzig
Deutsche Bank Park
Bundesliga
24.4.2026
- 20:30
RB Leipzig
3.75
xG
0.18
3 1
1. FC Union Berlin
Red Bull Arena
Bundesliga
2.5.2026
- 18:30
Bayer 04 Leverkusen
4.38
xG
1.14
4 1
RB Leipzig
BayArena
Bundesliga
9.5.2026
- 15:30
RB Leipzig
1.35
xG
0.70
2 1
FC St. Pauli
Red Bull Arena
Bundesliga
16.5.2026
- 15:30
SC Freiburg
1.53
xG
0.99
4 1
RB Leipzig
Europa-Park Stadion

 

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Leipzig zieht nach Saisonanalyse die Reißleine

Die Entscheidung fiel nach einer intensiven Auswertung der abgelaufenen Spielzeit. „Wir haben die abgelaufene Saison in den vergangenen Tagen noch einmal intensiv und abschließend analysiert. Am Dienstagabend haben wir dann den Beschluss gefasst, die Position des Cheftrainers neu zu besetzen“, sagte Marcel Schäfer, Geschäftsführer Sport bei RB. Der Klub verwies dabei auf die Notwendigkeit von „inhaltliche Weiterentwicklung und eine veränderte Herangehensweise für die vor uns liegenden Aufgaben“.

Seit Wochen war bereits über eine mögliche Trennung spekuliert worden. Zuletzt hatte der kicker über inhaltliche Bedenken und vermeintlich fragwürdige Kommunikation berichtet. Auch das Verhältnis zwischen Werner und Jürgen Klopp, Head of Global Soccer bei RB, soll sich spürbar abgekühlt haben.

Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14. Juni 2026: Yan Diomande (Nr. 11) von der Elfenbeinküste reagiert während des WM-Spiels der Gruppe E gegen Ecuador im Philadelphia Stadium. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)
Philadelphia, Pennsylvania, USA, 14. Juni 2026: Yan Diomande (Nr. 11) von der Elfenbeinküste reagiert während des WM-Spiels der Gruppe E gegen Ecuador im Philadelphia Stadium. (Foto: Dan Mullan/Getty Images)

Werner trotz starker Bilanz ohne Zukunft

Sportlich hatte der 38-Jährige Leipzig erst am 1. Juli 2025 übernommen, als Nachfolger von Marco Rose zur Saison 2025/26. Unter Werner entwickelte sich das Team weiter, Hoffnungsträger wie Yan Diomande machten unter seiner Regie Fortschritte, am Ende stand Platz drei in der Bundesliga. Trotzdem endet seine Amtszeit nach nur einer Spielzeit. Werner weist sogar den besten Punkteschnitt aller Leipziger Erstliga-Trainer auf.

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Die Verantwortlichen trauten ihm die Aufgaben in der Champions League offenbar dennoch nicht zu. Noch vor wenigen Wochen hatte Werner die Königsklasse selbst als besondere Herausforderung eingeordnet und gesagt: „Die Champions League ist der höchste Wettbewerb, in dem man sich im Vereinsfußball bewegen kann“, hatte Werner gesagt: „Ich freue mich genauso wie alle anderen.“

Palma de Mallorca, Spanien, 23. Mai 2026: Martín Demichelis, Cheftrainer von RCD Mallorca, verfolgt das LaLiga-Spiel gegen Real Oviedo im Estadio de Son Moix von der Seitenlinie aus. (Foto: Rafa Babot/Getty Images)
Palma de Mallorca, Spanien, 23. Mai 2026: Martín Demichelis, Cheftrainer von RCD Mallorca, verfolgt das LaLiga-Spiel gegen Real Oviedo im Estadio de Son Moix von der Seitenlinie aus. (Foto: Rafa Babot/Getty Images)

Demichelis als Lösung für die Königsklasse

Als wahrscheinlichster neuer Coach gilt nun Martin Demichelis. Der frühere Bayern-Profi arbeitet derzeit bei RCD Mallorca, stieg mit dem spanischen Klub jedoch in die zweite Liga ab. Sein Vertrag dort läuft bis 2028, allerdings soll eine Ausstiegsklausel über 2,5 Millionen Euro existieren. Nach Informationen von Sky will Leipzig diese Klausel ziehen, der Vertrag soll zeitnah unterschrieben werden. Damit würde Demichelis seinen ersten Cheftrainerposten in der Bundesliga übernehmen.

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