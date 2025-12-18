RB Leipzig oder Bayer Levekusen – wen schwächt der Afrika-Cup 2025 mehr?

Der Afrika-Cup steht vor der Tür und stellt sowohl RB Leipzig als auch Bayer Leverkusen vor große Herausforderungen, am Sonntag geht es direkt gegeneinander. Beide Teams müssen Schlüsselspieler abstellen, was sich deutlich auf ihre Kaderstärke auswirkt. Während Leverkusen auf Abwehrchef Tapsoba und das Mittelfeld-Talent Ibrahim Maza verzichten muss, wird Leipzig Top-Stürmer Yan Diomande ersetzen müssen. Doch welche Mannschaft wird stärker unter diesen Ausfällen leiden?

Verletzungsrisiko und Kaderfragen bei Leipzig und Leverkusen

Die Abgänge aufgrund des Afrika-Cups sind nicht die einzigen Personalfragen, mit denen beide Vereine konfrontiert sind. Insgesamt sind 23 Spieler fraglich und deren Ausfälle könnten entscheidenden Einfluss auf die kommenden Spiele haben. Die Abwesenheit von Schlüsselspielern könnte besonders für Bayer Leverkusen gravierende Folgen haben, da der Verein sich auf die Defensive und das kreative Mittelfeld verlassen muss.

Analyse der Auswirkungen auf die beiden Teams

Im Fußball-Podcast „Bundesliga Update“ äußerte Jens Walbrodt die Einschätzung, dass Bayer Leverkusen mehr unter den Abgängen leiden wird als RB Leipzig. Der Verlust von Leistungsträgern wie Tapsoba und Maza könnte die defensive Stabilität der Werkself gefährden. Im Gegensatz dazu hat Leipzig mit einer breiteren Kaderstruktur möglicherweise bessere Möglichkeiten, um die Abwesenheit von Diomande zu kompensieren.

Die Bedeutung des Afrika-Cups für die Bundesliga

Der Afrika-Cup hat nicht nur Auswirkungen auf die Spieler und ihre Vereine, sondern auch auf die gesamte Bundesliga. Die Spiele während des Turniers könnten entscheidende Punkte im Titelrennen und Abstiegskampf kosten. Besonders für Teams wie Bayer Leverkusen, die um die Champions-League-Plätze kämpfen, ist es wichtig, sich auf die verfügbaren Spieler zu verlassen.

Im aktuellen Podcast werden auch die anderen Partien des Wochenendes thematisiert, wobei der Fokus auf den direkten Duellen und der Form der Teams liegt. Die Herausforderung für beide Trainer, Ole Werner und Kasper Hjulmand, wird es sein, ihre Kader optimal aufzustellen und taktische Anpassungen vorzunehmen, um die Auswirkungen der Abgänge so gering wie möglich zu halten.