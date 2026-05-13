RB Leipzig News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Elf RB-Leipzig-Profis könnten bei der FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026 in den USA, Mexiko und Kanada für ihre Nationalmannschaften antreten. Die Sachsen stellen dabei Spieler aus sechs verschiedenen Nationen – von den WM-Kandidaten der deutschen Nationalmannschaft bis hin zu den arrivierten Stammspielern aus Österreich, Norwegen, Belgien, Frankreich und der Elfenbeinküste. Kein anderer Bundesligist schickt so viele WM-Teilnehmer ins Rennen. Leipzig hat sich zudem als Champions-League-Teilnehmer 2026/27 zurückgemeldet und ist auf europäischer Ebene wieder eine feste Größe. WM 2026 Kader: Welche Vereine stellen wie viele Nationalspieler bei der WM 2026?

RB Leipzig Nationalspieler bei der WM 2026 – Übersicht

DFB-Spieler von RB Leipzig bei der WM 2026

RB Leipzig stellt mit David Raum, Ridle Baku, Benjamin Henrichs, Assan Ouédraogo und Brajan Gruda gleich fünf Kandidaten für den DFB-Kader. Die Nominierung steht noch aus. Deutschland trifft laut WM Spielplan in der WM-Gruppe E auf Curaçao (14. Juni), die Elfenbeinküste (20. Juni) und Ecuador (25. Juni).

David Raum ist einer der verlässlichsten Linksverteidiger im Nagelsmann-System. Mit über 30 Länderspielen und starken Leistungen in der Bundesliga-Saison 2025/26 zählt er zu den gesetzten Kandidaten für den WM-Kader. Mehr zu David Raum.

Ridle Baku – Rechtsverteidiger

Ridle Baku hat sich nach seinem Wechsel zu RB Leipzig im Januar 2025 als Stammspieler etabliert. Mit einem Tor in der WM-Qualifikation gegen die Slowakei und starken Leistungen in der Bundesliga ist er im WM-Rennen. Mehr zu Ridle Baku.

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Benjamin Henrichs – Außenverteidiger

Benjamin Henrichs bringt internationale Erfahrung und Vielseitigkeit in die Verteidigung von RB Leipzig ein. Als mehrfacher Länderspieler ist er ein bekanntes Gesicht im DFB-Kader und gehört zum Kreis der Nominierbaren. Mehr zu Benjamin Henrichs.

Assan Ouédraogo – Mittelfeld

Assan Ouédraogo feierte im November 2025 sein Debüt in der deutschen A-Nationalmannschaft und traf direkt beim Qualifikationsspiel gegen die Slowakei. Das 19-jährige Talent ist einer der aufregendsten Spieler in Nagelsmanns Kader. Mehr zu Assan Ouédraogo.

Brajan Gruda – Mittelfeld / Sturm

Brajan Gruda ist ein junges, technisch starkes Offensivtalent aus Stuttgart, das bei RB Leipzig aufblüht. Als DFB-Kandidat hat er das Potenzial, überraschend zur WM 2026 nominiert zu werden. Mehr zu Brajan Gruda.

Internationale Nationalspieler von RB Leipzig bei der WM 2026

Österreich (Gruppe J): Baumgartner, Schlager, Seiwald

Gleich drei RB-Leipzig-Profis werden für 🇦🇹 Österreich bei der WM 2026 antreten. Christoph Baumgartner, Xaver Schlager und Nicolas Seiwald sind allesamt Stammkräfte im Team von Trainer Ralf Rangnick. Österreich spielt in der WM-Gruppe J gegen Jordanien (17. Juni), Argentinien (22. Juni) und Algerien (28. Juni) – eine Traumgruppe mit dem Highlight gegen Weltmeister Argentinien.

Norwegen (Gruppe I): Antonio Nusa

Antonio Nusa wird für 🇳🇴 Norwegen bei dessen erster WM-Teilnahme seit 1998 antreten. Der RB-Leipzig-Flügelstürmer spielte eine glänzende WM-Qualifikation und ist an der Seite von Erling Haaland einer der Hoffnungsträger des Teams. Norwegen trifft in Gruppe I auf den Irak (17. Juni), Senegal (23. Juni) und Frankreich (26. Juni).

Belgien (Gruppe G): Bakayoko, Vandevoordt

Johan Bakayoko und Maarten Vandevoordt sind Kandidaten für den belgischen WM-Kader. 🇧🇪 Belgien tritt in der WM-Gruppe G gegen Ägypten (15. Juni), Iran (21. Juni) und Neuseeland (27. Juni) an.

Frankreich (Gruppe I): Castello Lukeba

Castello Lukeba ist Kandidat für den französischen WM-Kader. 🇫🇷 Frankreich spielt in der WM-Gruppe I gegen Senegal (16. Juni), Irak (22. Juni) und Norwegen (26. Juni).

Elfenbeinküste (Gruppe E): Yan Diomande

Yan Diomande ist einer der aufregendsten Offensivspieler der Bundesliga und wird mit der 🇨🇮 Elfenbeinküste bei der WM 2026 antreten. Der 19-Jährige erzielte in der Saison 2025/26 beeindruckende 18 Tore und 10 Assists für RB Leipzig. Die Elfenbeinküste trifft in der WM-Gruppe E unter anderem auf Deutschland (20. Juni) – ein direktes Duell mit mehreren RB-Leipzig-Kollegen aus dem DFB-Team. Mehr zu Yan Diomande.