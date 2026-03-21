PUMA präsentiert die neue WM 2026 Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City: Bei einem Straßenevent auf dem Domino Square zeigte die Marke die Nationaltrikots für elf Nationen live im Einsatz. Lokale Amateurfußballer*innen trugen die neuen Jerseys bei Spielen, begleitet von Musik, Essen und Kultur. Die Aktion setzte bewusst auf Community-Präsenz statt auf eine Stadionpremiere oder kinoreifen Markenfilm. Damit unterstreicht PUMA seinen Anspruch als treibende Kraft im internationalen Trikotmarkt.

PUMA stellt Kollektion live auf Domino Square vor

PUMA präsentierte die neue WM 2026 Fußballtrikot-Kollektion auf den Straßen von New York City bei einem öffentlichen Straßenevent auf dem Domino Square. Anstelle einer Veranstaltung im Stadion zeigte die Marke die Trikots in Aktion: Amateurfußballer*innen aus den teilnehmenden Ländern trugen die Jerseys in echten Spielsituationen und gaben Fans vor Ort die Möglichkeit, die neuen Designs unmittelbar zu erleben. Gleichzeitig verband das Event Fußball mit Musik, Essen und Kultur und richtete sich gezielt an lokale Fan-Communitys.

Elf Nationen vertreten – vier Kontinente

Die Kollektion umfasst Nationaltrikots für elf Nationen und deckt vier Kontinente ab:

Portugal, Marokko, Ghana, Paraguay, Senegal, Elfenbeinküste, Tschechische Republik, Schweiz, Neuseeland, Österreich und Ägypten.

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Damit bestätigt PUMA seine starke Position im internationalen Fußball: Das Unternehmen stattet nahezu ein Viertel aller Nationalmannschaften beim kommenden Turnier aus und stellt mehr afrikanische Partnerverbände als jede andere Marke. Diese Breite manifestiert PUMAs strategische Ausrichtung auf globale Präsenz und besonders hohen Zuspruch auf dem afrikanischen Kontinent.

Technologie, Materialien und Verfügbarkeit

Alle beim Event gezeigten Trikots basieren auf PUMAs ULTRAWEAVE-Technologie und nutzen das schweißableitende dryCELL-Material, um Leistungsanforderungen auf dem Platz zu erfüllen. Die Replica-Trikots entstehen im Rahmen der RE:FIBRE-Initiative von PUMA und spiegeln damit den Anspruch der Marke wider, Produktinnovationen mit Verantwortungsbewusstsein zu verbinden. Die Kollektion ist ab dem 24. März verfügbar, wodurch Fans und Amateurteams zeitnah Zugang zu den neuen Jerseys erhalten.

Markenbotschafter, Heritage und Community-Fokus

PUMA brachte bei der Präsentation Fußballlegenden wie Ricardo Quaresma (Portugal), Asamoah Gyan (Ghana) und El Hadji Diouf (Senegal) zusammen, um eine Verbindung zwischen Generationen herzustellen. „Wir wollten mit den Fan-Communitys Kontakt aufnehmen, indem wir an den Orten und in den Momenten Präsenz zeigen, die für sie von Bedeutung sind. Das Event entstand aus dieser Überzeugung heraus und bot lokalen Fußballspieler*innen die Möglichkeit, diese brandneuen Trikots vor allen anderen zu testen: auf den Plätzen ihrer Stadt“, so Nadia Kokni, Vice President Global Brand Marketing bei PUMA. Dieses Erbe und die historische Ausrüstung von Legenden wie Pelé, Eusébio, Maradona, Cruyff und Matthäus spiegelt sich laut PUMA in der DNA der neuen Trikots wider.