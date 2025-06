PSG-Fans stürmen Platz – keine Folgen für DFB-Halbfinale in der Allianz Arena

Allianz Arena trotz Rasen-Schäden bereit für DFB-Kracher gegen Portugal

Nach dem Platzsturm der PSG-Fans im Champions-League-Finale gibt es Entwarnung: Das Halbfinale zwischen Deutschland und Portugal im Final-Four-Turnier kann wie geplant stattfinden. Arena-Chef Jürgen Muth bestätigte, dass der beschädigte Rasen rechtzeitig erneuert wird.

Platzsturm nach PSG-Sieg sorgt für Aufregung

Nach dem 5:0-Sieg von Paris Saint-Germain gegen Inter Mailand im Finale der Champions League am Samstagabend stürmten Fans des französischen Meisters den Rasen der Münchner Arena. Dabei wurde der Untergrund an mehreren Stellen stark beschädigt, ganze Rasenteile wurden herausgerissen. Obwohl der Platzsturm die Ordnung gefährdete, blieb die Lage dank des besonnenen Einschreitens von Ordnern und Polizei unter Kontrolle. Die Fans kamen nicht über die Strafraumgrenze hinaus.

Keine Gefahr für das Halbfinale Deutschland gegen Portugal

Trotz der Vorkommnisse gibt es keine Auswirkungen auf das anstehende Länderspiel: „Die beschädigte Fläche wird neu verlegt. Es besteht somit keine Gefahr für die Durchführung des Spiels am Mittwoch“, erklärte Arena-Geschäftsführer Jürgen Muth im Interview mit Sky. Das DFB-Team trifft im Halbfinale des Final-Four-Turniers am Mittwochabend um 21:00 Uhr auf Portugal – live im ZDF und bei DAZN.

Blick auf das Endspiel: Allianz Arena erneut gefordert

Auch das Finale des Final-Four-Turniers am 8. Juni findet in der Allianz Arena statt. Sollte Deutschland gegen Portugal siegen, wartet dort entweder Europameister Spanien oder Vize-Weltmeister Frankreich. Die Veranstalter müssen also innerhalb kürzester Zeit nicht nur für einen perfekten Spielbetrieb sorgen, sondern auch eine internationale Bühne für das Finale vorbereiten – trotz der jüngsten Vorkommnisse.

Sicherheit und Spielfeldqualität im Fokus

Der Vorfall rückt einmal mehr die Sicherheitsvorkehrungen und Infrastruktur in den Fokus. Die Allianz Arena gilt eigentlich als Vorzeigestadion, was Ordnung und Spielfeldpflege betrifft. Der schnelle Austausch der beschädigten Rasenfläche zeigt, dass die Betreiber auf solche Situationen vorbereitet sind. Für die DFB-Elf zählt ab Mittwochabend allerdings nur noch das Sportliche – der Weg ins Finale führt nur über einen Sieg gegen ein starkes Portugal.