Pressestimmen zu Portugal gegen DR Kongo 1:1: Ronaldo patzt zum Auftakt, der Kongo schreibt Geschichte

Der erste WM-Auftritt von Cristiano Ronaldo bei der WM 2026 endete mit einer Enttäuschung: Mitfavorit Portugal kam am 17. Juni 2026 im Houston Stadium vor 68.777 Zuschauern nicht über ein 1:1 gegen Außenseiter DR Kongo hinaus. João Neves brachte die Portugiesen schon in der 6. Minute per Kopf in Führung, doch Yoane Wissa glich in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit (45.+5) ebenfalls mit dem Kopf aus. Es war das erste WM-Tor in der Geschichte der DR Kongo, die nach 1974 (damals als Zaire) erst zum zweiten Mal bei einer Weltmeisterschaft dabei ist. Die nationale und internationale Presse feiert den Punktgewinn der Kongolesen als kleine Sensation und nimmt das pomadige Portugal der Gruppe K hart ins Visier. Wir haben die Stimmen gesammelt.

Weltmeisterschaften Portugal 0.62 xG 0.82 1 1 DR Kongo

Deutsche Pressestimmen zum 1:1 zwischen Portugal und DR Kongo

t-online

Außenseiter vor Sensation: Portugal gegen Kongo Schon das Pausenpfeifen hatte historische Bedeutung: Mit dem ersten WM-Tor seiner Verbandsgeschichte ging die DR Kongo in die Kabine. Wissa sorgte per Kopf für den umjubelten Ausgleich, nachdem Portugal durch João Neves perfekt in die Partie gestartet war. Aus dem Traumstart des Favoriten wurde am Ende ein zähes Remis.

ran

WM 2026: Portugal gegen DR Kongo, 1:1 zur Halbzeit Für Superstar Cristiano Ronaldo und Portugal sollte das Abenteuer Weltmeisterschaft eigentlich mit einem Pflichtsieg beginnen. Doch der Mitfavorit der Gruppe K kam im NRG Stadium von Houston nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach der frühen Führung verlor die Selecção den Faden und wurde noch vor der Pause bestraft.

Eurosport

Underdog bestraft schwache Portugiesen Reporter Tom Haferkorn fasste den Abend treffend zusammen: Portugal enttäuschte über weite Strecken und wurde vom mutigen Außenseiter eiskalt erwischt. Den Toren von João Neves (6.) und Yoane Wissa (45.+5) folgte eine portugiesische Mannschaft, die ihre Feldüberlegenheit nicht in Tore ummünzte.

ZDFheute

WM 2026 im Liveticker: Portugal gegen Demokratische Republik Kongo Das ZDF begleitete den Abend in Houston im Liveticker und ordnete den Auftakt ein: Anpfiff am 17. Juni um 19 Uhr, Schauplatz das Houston Stadium. Am Ende stand ein Remis, das die Kongolesen euphorisch feierten und Portugal als unnötigen Punktverlust verbuchen musste.

Portugiesische Pressestimmen: Ernüchterung um Roberto Martínez

Record

O 6 da sorte? Roberto Martínez ‚previu‘ e João Neves marcou mesmo ao minuto 6! (Die Glückszahl 6? Roberto Martínez sagte es voraus, und João Neves traf tatsächlich in der 6. Minute) Record griff eine kuriose Randnotiz auf: Im Mai hatte Nationaltrainer Roberto Martínez im Fernsehen seinen Glauben an die Numerologie bekannt und die Zahl 6 besonders hervorgehoben. Prompt köpfte João Neves Portugal in der 6. Minute in Führung. Die Glückszahl half am Ende trotzdem nicht zum Sieg.

O Jogo

Vídeo: cabeceamento de Yoane Wissa leva Portugal-RD Congo empatado para o intervalo (Video: Wissas Kopfball bringt Portugal gegen DR Kongo ausgeglichen in die Pause) O Jogo beschrieb ein Spiel mit klarer Schlagseite, aber wenig Durchschlagskraft: Portugal kontrollierte praktisch die gesamte erste Halbzeit und ging früh durch João Neves in Führung, wurde dann aber kurz vor der Pause überrascht. Wissa traf nach einem kurz ausgeführten Eckball und einer Flanke von Masuaku frei im Fünfmeterraum zum 1:1.

A Bola

Portugal-RD Congo: arranca o sonho do Mundial (Portugal gegen DR Kongo: Der WM-Traum beginnt) A Bola begleitete den Auftakt der Selecção im Liveblog und stimmte die Leser auf das erste Gruppenspiel ein. Aus dem erhofften Traumstart in das Turnier wurde allerdings ein dämpfendes Unentschieden, das die Erwartungen rund um Ronaldo und Co. spürbar bremste.

Pressestimmen aus der DR Kongo und Afrika: ein historischer Punkt

Radio Okapi (DR Kongo)

Mondial 2026 : la RDC affronte le Portugal à Houston. Direct (1-1) (WM 2026: Die DR Kongo trifft in Houston auf Portugal. Liveticker 1:1) Der kongolesische Sender Radio Okapi stellte vor allem die historische Dimension heraus: Nach 52 Jahren Abwesenheit kehren die Léopards auf die WM-Bühne zurück und trotzen ausgerechnet dem Favoriten Portugal einen Punkt ab. Der Liveblog endete mit dem gefeierten Endstand von 1:1.

Africa Top Sports

Coupe du Monde 2026 : la RDC arrache l’égalisation juste avant la pause face au Portugal ! (WM 2026: Die DR Kongo erzwingt kurz vor der Pause den Ausgleich gegen Portugal) Was für eine emotionsgeladene erste Halbzeit im NRG Stadium von Houston, schwärmte Africa Top Sports. Nach 45 Minuten von irrer Intensität gingen die DR Kongo und Portugal mit einem aus kongolesischer Sicht logischen 1:1 in die Kabinen. Der Ausgleich kurz vor der Pause sei der verdiente Lohn für einen mutigen Auftritt.

Africa Radio

Coupe du monde : la RDC et le Portugal se quittent sur un match nul (1-1) (WM: DR Kongo und Portugal trennen sich unentschieden mit 1:1) Africa Radio betonte die Rückkehr der Léopards auf die große Bühne, erstmals seit 1974. Für ihr Comeback im Weltfußball legten die Kongolesen mutig los und boten dem Portugal von Cristiano Ronaldo, einem der Turnierfavoriten, von Beginn an Paroli.

Internationale Pressestimmen: So sah die Welt Portugals Fehlstart

Sky Sports (England)

Ronaldo misses big chance with Portugal level vs DR Congo (Ronaldo vergibt Riesenchance, während Portugal gegen DR Kongo nur ausgeglichen spielt) Sky Sports stellte Ronaldos vergebene Großchance in den Mittelpunkt eines insgesamt enttäuschenden portugiesischen Auftritts. Nach der frühen Führung durch João Neves blieb der Favorit im letzten Drittel über weite Strecken harmlos und ließ den Außenseiter so im Spiel.

CNews (Frankreich)

Coupe du monde 2026 : le Portugal accroché par la RD Congo pour son entrée (1-1) (WM 2026: Portugal von der DR Kongo zum Auftakt eingeholt, 1:1) Für CNews konnte das Portugal von Cristiano Ronaldo zum Auftakt nicht mehr als ein Remis gegen die DR Kongo erreichen. Die französische Seite ordnete die Partie in einen vollen Spieltag ein und sah den Favoriten unerwartet ausgebremst.

Goal.com (Spanien)

En vídeo: el primer gol de Congo en un Mundial lleva la firma de la Premier League (Im Video: Das erste WM-Tor des Kongo trägt die Handschrift der Premier League) Die spanische Ausgabe von Goal.com rückte den historischen Treffer in den Vordergrund: Die DR Kongo erzielte ihr erstes WM-Tor überhaupt. Nach dem frühen Gegentor durch João Neves antwortete Yoane Wissa kurz vor der Pause per Kopf, nachdem die portugiesische Abwehr nicht aufmerksam genug war.

ANSA (Italien)

Mondiali: Portogallo – RD Congo termina 1-1 (WM: Portugal gegen DR Kongo endet 1:1) Die italienische Nachrichtenagentur ANSA fasste den Abend nüchtern zusammen: Auf das Tor der Portugiesen durch Neves in der 6. Minute antwortete für die Afrikaner Wissa in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit. Ein Remis, das die Kräfteverhältnisse der Gruppe K durcheinanderwirbelt.

Fazit: Portugal patzt, die DR Kongo schreibt Geschichte

Der Tenor ist quer durch alle Länder eindeutig: Portugal hat seinen Auftakt in die WM 2026 verstolpert und sich in der Gruppe K früh unter Druck gesetzt. Während die portugiesischen Medien über die fehlende Durchschlagskraft und einen wirkungslosen Cristiano Ronaldo klagen, feiern die kongolesischen und afrikanischen Stimmen einen historischen Punkt und das allererste WM-Tor der Léopards. Für Portugal geht es am 23. Juni gegen Usbekistan weiter, zum Abschluss wartet am 27. Juni Kolumbien.

Mehr zum Spiel: unser Spielbericht zum 1:1 zwischen Portugal und der DR Kongo, die Spielseite mit allen Daten sowie die Teamprofile von Portugal und der DR Kongo.