Im Tyne-Wear-Derby setzte sich der AFC Sunderland gegen Newcastle United mit 1:0 durch, dank eines unglücklichen Eigentors von Nick Woltemade. Der deutsche Nationalstürmer erwischte einen schlechten Einstand und war für das entscheidende Tor verantwortlich. Währenddessen festigte Erling Haaland mit zwei Treffern den Status von Manchester City als Tabellenführer der Premier League. Die hitzigen Rivalitäten und die spannenden Spiele in der Premier League halten die Fans in Atem.

Woltemade trifft ins eigene Tor

Nick Woltemade wird sein Debüt beim Tyne-Wear-Derby sicherlich nicht in bester Erinnerung behalten. Der Stürmer von Newcastle United brachte die Gastgeber in der 68. Minute in Rückstand, als er bei einem Versuch, per Kopf zu klären, unbedrängt den Ball über die Unterkante der Latte ins eigene Netz beförderte. Das 0:1 sorgte dafür, dass Newcastle im Mittelfeld der Premier League bleibt und die mächtigen Rivalitäten im Nordosten Englands erneut aufflammten.

Newcastle ohne offensive Durchschlagskraft

Im gefühlten Endspiel gegen den größten Rivalen aus Sunderland zeigte Newcastle eine enttäuschende Leistung. Dadurch wurde der Sieg für den AFC Sunderland, der mit 26 Punkten aus 16 Spielen ins obere Tabellenfeld aufrückt, nicht nur verdient, sondern auch notwendig, um die europäischen Plätze im Blick zu halten. Woltemade selbst blieb vor dem gegnerischen Tor unauffällig und wurde nach 75 Minuten ausgewechselt, ohne nennenswerte Akzente gesetzt zu haben.

Haaland weiter in Topform

Im Gegensatz zu Newcastle feierte Manchester City einen klaren 3:0-Sieg gegen Crystal Palace. Erling Haaland, der Wunderstürmer der Citizens, zeigte erneut seine Scorer-Qualitäten und erzielte zwei Tore. Mit diesem Erfolg hält City den Druck auf Tabellenführer Arsenal aufrecht und zeigt, dass sie auch in dieser Saison zu den größten Favoriten auf den Titel zählen.

Manchester City dominiert das Spiel

Die Partie gegen Crystal Palace begann für die Gäste nicht optimal, doch Haaland brachte City kurz vor der Halbzeit in Führung. Auch die mangelnde Effizienz der Gastgeber, die gleich mehrere gute Möglichkeiten vergaben, trug zum klaren Ergebnis bei. Phil Foden erhöhte auf 2:0, und Haaland vollendete den Sieg mit einem verwandelten Strafstoß. Diese Dominanz zeigt einmal mehr, dass Manchester City auch in dieser Saison ein ernsthafter Anwärter auf die Meisterschaft ist.