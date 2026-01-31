Premier League heute: Wirtz mit Zauberassist & Treffer – Liverpool schlägt Newcastle

Florian Wirtz hat dem FC Liverpool im „deutschen Duell“ der Premier League einen wichtigen Sieg beschert. Mit einem Zauberassist und einem eigenen Treffer trug der 22-Jährige maßgeblich zum 4:1-Sieg gegen Newcastle United bei. Wirtz und der Doppelpacker Hugo Ekitiké waren die herausragenden Akteure an diesem Abend, während Liverpool mit dem Erfolg auf Champions-League-Kurs bleibt.

Wirtz leitet die Wende ein

Nach einem Rückstand durch Anthony Gordon in der 36. Minute zeigte Wirtz sein Können. Der Offensivspieler erhielt im Strafraum das Leder, dribbelte zwei Gegenspieler aus und bediente Ekitiké, der den Ausgleich erzielte. Nur zwei Minuten später sorgte der Franzose für die Führung, nachdem er Thiaw düpiert hatte. Wirtz stellte in der 67. Minute mit einem präzisen Abschluss auf 3:1 und setzte damit den Schlusspunkt unter eine starke Vorstellung.

Ein Spiel mit vielen Chancen

Das Spiel verlief in rasantem Tempo. Newcastle hatte zunächst die besseren Chancen, wobei Lewis Hall am Pfosten scheiterte und Gordon schließlich die Führung erzielte. Liverpool ließ sich jedoch nicht beirren und reagierte schnell. Ekitiké verpasste in der zweiten Halbzeit nur knapp den Dreierpack, während Harvey Barnes die Möglichkeit zum Ausgleich vergab. Letztlich setzte Ibrahima Konaté in der Nachspielzeit den Schlusspunkt zum 4:1.

Woltemade auf der Bank

Nick Woltemade saß erneut auf der Bank und wurde erst in der 73. Minute eingewechselt. Der DFB-Stürmer wartet mittlerweile seit über einem Monat auf seinen nächsten Treffer und hat in elf Partien kein Tor erzielt. Mit Thiaw in der Startelf hatte Newcastle zwar den besseren Start, konnte aber die Überlegenheit von Liverpool nicht lange aufrechterhalten.

Wirtz‘ Aufwärtstrend setzt sich fort

Mit diesem starken Auftritt setzt Florian Wirtz seinen Aufwärtstrend fort. Nach einem schwachen Saisonstart steht der junge Spieler nun bei wettbewerbsübergreifend 14 Torbeteiligungen. Seine Form könnte für den FC Liverpool entscheidend sein, während die Mannschaft als Tabellenfünfter die Champions-League-Plätze fest im Blick hat.