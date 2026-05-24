Peinliche Panne bei Adidas-DFB Trikot 2026 – „Österreich ist eine der besten Mannschaften der Welt „

Adidas verwechselte Deutschland mit Österreich

Auf der österreichischen Adidas-Seite ist dem Sportartikelkonzern eine peinliche Verwechslung unterlaufen. Ausgerechnet das DFB-WM-Trikot wurde dort mit Lobeshymnen auf Österreich beworben. In Herzogenaurach scheinen die Nationalteams durcheinandergeraten zu sein, denn auf der Österreich-Seite des Unternehmens stand unter dem deutschen Nationalteam ein Text, der eindeutig den Nachbarn meint. Dabei arbeitet der ÖFB seit Jahrzehnten mit Puma zusammen und nicht mit Adidas. Mittlerweile wurden die Fehler behoben bzw. der Text ist wieder

Lob für Österreich statt für das DFB-Team

Auf der Seite hieß es wörtlich: „Es heißt nicht ohne Grund, dass Österreich eine der besten Mannschaften der Welt ist. Alleine beim Anblick des Österreich Trikots kommen einem Erinnerungen an große Siege, brillante Tore und spannende Spiele.“

Gleich darunter werden Fans aufgefordert, sich „eines der berühmtesten Trikots der Welt“ zu holen. Gemeint ist dabei eigentlich das Deutschland-Trikot, obwohl der Text auf der DFB-Kollektion von Adidas Österreich steht.

Puma statt Adidas beim ÖFB

Besonders pikant ist die Sache, weil der Österreichische Fußball-Bund seit vielen Jahren in Puma-Trikots aufläuft. Auch die aktuellen WM-2026-Dressen wurden gemeinsam mit Puma vorgestellt und vermarktet.

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Während Adidas traditionell den Deutschen Fußball-Bund ausstattet, hält der ÖFB weiter am fränkischen Rivalen fest. Erst Ende 2025 präsentierten ÖFB und Puma das neue Heimtrikot, im März folgte das Auswärtstrikot.

Im Netz dürfte die Panne für reichlich Spott sorgen. Schließlich ist die Rivalität zwischen Adidas und Puma legendär, und ausgerechnet beim Nationaltrikot den wichtigsten Partner des Konkurrenten mit Deutschland zu verwechseln, passiert selbst Großkonzernen nicht alle Tage.

Ob ein simpler Copy-Paste-Fehler oder ein alter Textbaustein dahintersteckt, ist offen. Die Passage war am Freitag jedenfalls weiterhin online abrufbar.