Paukenschlag im Frauenfußball in Spanien: Weltfußballerin verlässt FC Barcelona

Paukenschlag im spanischen Frauenfußball: Alexia Putellas wird den FC Barcelona nach 14 Jahren verlassen. Die zweimalige Weltfußballerin verlängert ihren auslaufenden Vertrag nicht und verabschiedet sich am Mittwoch beim letzten Heimspiel im Camp Nou gegen Real Sociedad vom Klub. „Das war’s, jetzt ist es soweit. Es war eine perfekte Geschichte“, sagte die Kapitänin in einem Video auf Instagram.

Abschied nach einer Ära in Barcelona

Der frisch gekürte Champions-League-Sieger bestätigte am Dienstag das Ende der Zusammenarbeit mit der 32-Jährigen. Barca würdigte in seiner Mitteilung „das Vermächtnis einer Spielerin, die dazu beigetragen hat, den Frauenfußball weltweit voranzubringen.“ Zudem betonte der Klub, Putellas sei in Barcelona „zweifellos zu einer Vereinsikone und einem Vorbild im Weltfußball geworden“.

Putellas selbst wollte ihren Abschied nicht als traurigen Moment verstanden wissen. „Ich war und werde immer Barca-Fan sein, genau wie ihr. Deshalb möchte ich nicht, dass dies ein trauriger Moment ist. Dies ist nur ein Kapitel, das zu Ende geht. Wir werden uns wiedersehen“, sagte sie weiter.

Offene Zukunft und beeindruckende Bilanz

Wohin es die spanische Weltmeisterin als Nächstes zieht, steht noch nicht fest. Spanische Medien bringen die 32-Jährige mit einem Wechsel zu den London City Lionesses nach England in Verbindung. Sicher ist dagegen, was sie in Barcelona erreicht hat: Putellas kam 2012 im Alter von 18 Jahren von Levante und bestritt für die Blaugrana 507 Pflichtspiele, in denen ihr 232 Treffer gelangen. Dazu gewann sie 38 Titel, darunter viermal die Champions League sowie jeweils zehnmal die spanische Meisterschaft und den nationalen Pokal.

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Mit Blick auf die Entwicklung des Frauenfußballs ordnete Putellas ihren Abschied auch historisch ein. „Wir haben die Frauenmannschaft weitergebracht, als wir es uns jemals hätten vorstellen können“, sagte sie. „Am Anfang wurde der Beruf der Fußballerin noch nicht einmal als solcher anerkannt. Und jetzt empfinde ich es nur als Privileg, Teil dieses Wandels gewesen zu sein.“

Auszeichnungen und Titel mit Spanien

Auch individuell sammelte Putellas die höchsten Ehrungen. 2021 und 2022 gewann sie den Ballon d’Or, zudem wurde sie in beiden Jahren von der FIFA zur Weltfußballerin gekürt. Mit der spanischen Nationalmannschaft holte sie 2023 den WM-Titel und gewann außerdem zweimal die Nations League.