Paris Saint-Germain News: Welche Nationalspieler fahren zur FIFA Fußball WM 2026?

Paris Saint-Germain, frisch gebackener Champions League Sieger, ist auch bei der WM 2026 einer der mächtigste Verein der Welt. 16 Spieler des Klubs fahren zu diesem Turnier, verteilt auf neun verschiedene Nationen. Nur wenige andere Vereine auf diesem Planeten schicken ähnlich viele Spieler nach Nordamerika. Vier Portugiesen, vier Franzosen, dazu Achraf Hakimi als marokkanischer Kapitän, Marquinhos als brasilianische Seele und Kang-in Lee als südkoreanisches Juwel: Das PSG-Aufgebot ist ein Spiegel der globalen Ambition des Klubs. Paris regiert die WM, noch bevor der erste Ball rollt.

Alle Nationalspieler des Klubs bei der WM 2026 auf einen Blick

Stand: 2. Juni 2026. Alle 16 offiziell nominierten Nationalspieler von Paris Saint-Germain.

Die WM-2026-Nominierten im Porträt

Marquinhos ist das Gewissen von PSG. Über ein Jahrzehnt trägt der Brasilianer die Kapitänsbinde, hat alles gewonnen, was in Frankreich zu gewinnen ist. Mit der Seleção trifft er in Gruppe C auf Marokko, Schottland und Haiti. Brasilien zählt zu den Topfavoriten des Turniers und Marquinhos will dieses Kapitel als Weltmeister schreiben.

Der schnellste Rechtsverteidiger der Welt fährt mit Marokko zur WM 2026 und träumt von der Sensation, die 2022 in Katar um ein Elfmeterschießen fehlte. Hakimi ist die Seele der marokkanischen Nationalmannschaft, der produktivste Verteidiger der Ligue 1 und bei PSG seit Jahren unverzichtbar. In Gruppe C wartet Brasilien als Prüfstein erster Güte.

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Nuno Mendes ist 22 Jahre alt und bereits einer der besten Linksverteidiger Europas. Der Portugiese verbindet Tempodribblings mit taktischer Disziplin und hat sich bei PSG als unangefochtener Stammspieler etabliert. Portugal trifft in Gruppe K auf seine Gegner und zählt zu den Halbfinalfavoriten des Turniers.

Europameister 2024, Weltklasse-Mittelfeldspieler, Schlüsselspieler bei PSG. Fabián Ruiz hat in den letzten zwei Jahren jeden Zweifel an seinem Potenzial zerstreut. Sein Passspiel aus der Tiefe und sein Mut zum Abschluss aus der zweiten Reihe heben Spanien in Gruppe H auf ein anderes Level.

Wenn PSG den Ball laufen lässt, dann meistens über Vitinha. Der Portugiese ist der Taktgeber im Mittelfeld des Klubs, technisch auf höchstem Niveau und mit einem Spielverständnis ausgestattet, das weit über sein Alter hinausgeht. Mit Portugal in Gruppe K fährt er zu seinem ersten großen WM-Turnier.

100 Millionen Euro hat PSG im Sommer 2024 für João Neves aus Benfica bezahlt. Jede Sekunde war es wert. Der 20-Jährige hat das Mittelfeld des Klubs verwandelt: pressingintensiv, passsicher, mit einem Gespür für Räume, das an die Besten seiner Generation erinnert. Portugal trifft in Gruppe K auf seine Gegner und fährt mit einem der aufregendsten Mittelfelder der WM-Geschichte ins Rennen.

Mit 18 Jahren wurde Zaïre-Emery Champions-League-Stammspieler. Mit 19 war er bei PSG bereits einer der wichtigsten Spieler. Jetzt, mit 20, fährt er mit Frankreich zur WM 2026. Der zentrale Mittelfeldspieler ist eines der größten Talente des französischen Fußballs seit einer Generation. Bei diesem Turnier könnte er den endgültigen Durchbruch auf der absoluten Weltbühne schaffen.

Kang-in Lee ist das südkoreanische Wunderkind, das in Paris zum kompletten Spieler gereift ist. Der offensive Mittelfeldspieler verbindet Laufbereitschaft mit Technik, die er in seiner Zeit auf der iberischen Halbinsel aufgesaugt hat. Mit Südkorea trifft er in Gruppe A auf starke Gegner. Lee ist der Mann, der den Unterschied machen kann.

Seit seinem Wechsel zu PSG hat Dembélé die Schubladen zugeschlagen. 2024/25 zählte er zu den besten Vorlagenlieferanten der Champions League. Mit Frankreich gehört er zu den gefährlichsten Außenstürmern des Turniers: schnell, unberechenbar und in Form wie seit Jahren nicht mehr.

Bradley Barcola ist einer der rasantesten Linksaußen im europäischen Fußball. Beim Wechsel von Lyon zu PSG zweifelte mancher an ihm. Ein Jahr später hatte er jeden Zweifel pulverisiert. Mit 22 Jahren fährt er zum ersten Mal zur WM und bringt eine Direktheit mit, die Frankreichs Angriff noch explosiver macht.

Désiré Doué ist 19 Jahre alt und schon jetzt einer der aufregendsten Offensivspieler Frankreichs. Das Talent aus der PSG-Offensive verbindet Eleganz mit Torgefahr und hat die Ligue 1 in seiner ersten Saison beim Klub in Staunen versetzt. Frankreich traut ihm zu, das Turnier in Nordamerika zu prägen.

In Katar 2022 betrat Gonçalo Ramos als Einwechselspieler das Spielfeld und erzielte einen Hattrick gegen die Schweiz. Dieses Bild hat sich ins Gedächtnis des Weltfußballs gebrannt. Heute ist er PSGs erster Mittelstürmer und Portugals erste Sturmwaffe. Zur WM 2026 fährt er nicht mehr als Überraschung. Er fährt als einer der gefährlichsten Stürmer des Turniers.