Neue Panini WM 2026 STICKER – das musst du unbedingt wissen! 1.007 Stickern & die deutschen Nationalspieler

Panini bringt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein neues Highlight für Sammler auf den Markt: das offizielle Big Collector’s Sammelalbum der WM-Stickerkollektion. Schon bald am 15.05.26 ist das Paket erhältlich und bündelt Album, 1.007 Sticker sowie 3 der seltenen Panini EXTRA-Sticker. Das normale Sammelheft hat 980 Sticker auf 112 Seiten. Das Panini WM 2022 Heft hatte noch 670 Sticker auf 80 Seiten.

Das musst du über die neue Panini Sticker zur WM 2026 wissen!

Hier ist die kompakte Übersicht zum Panini-Album der WM 2026:

Umfang des Sammelalbum: 112 Seiten für insgesamt 980 reguläre Sticker

Teams: 48 qualifizierte Nationalmannschaften

Sticker pro Team: 18 Spieler, 1 Mannschaftsfoto, 1 offizielles Verbandslogo

Tüten-Inhalt: 7 Sticker pro Tüte

Gastgeber-Fokus: Überblick über die WM in den USA, Mexiko und Kanada

Besonderheit: 20 extrem seltene „Panini EXTRA-Sticker“ (nicht Teil der Hauptkollektion, statistisch in jeder 100. Tüte)

Release-Datum: Lieferbar ab Mai 2026 (je nach Bundle ab dem 05.05. oder 15.05.)

Preisbeispiele: Leeres Softcover-Sammelalbum für 2,00 € / Big Box-Bundle (Album + 100 Tüten) für 152,00 €

Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Hier im offiziellen Panini Shop bestellen In unserem WM 2026 Podcast zum anhören: Das WM-2026-Panini-Album im Check: 980 Sticker, neue Preise, neue Pakete

Welche deutsche Nationalspieler sind im Panini WM 2026 Sammelalbum?

Diese 18 Spieler sind auf der Doppelseite des DFB-Teams abgebildet:

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Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade.

Marc-André ter Stegen und Serge Gnabry werden definitiv verletzt ausfallen und nicht dabei sein. Wen wir vermissen: Stürmer-Ass Deniz Undav auf jeden Fall. Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt haben wenig Chancen, auch Felix Nmecha. Aleksandar Pavlović fehlt und die beiden Torhüter Oliver Baumann und Alexander Nübel.

Das steckt im Big Collector’s Bundle

Wer direkt mit dem Sammelalbum durchstarten will, bekommt mit dem online-exklusiven Paket das größte Bundle der Reihe. Enthalten sind ein Panini-FIFA Album mit 112 Seiten und 6 Stickern sowie eine online-exklusive Big Collector’s Box mit 143 Tüten à 7 Sticker – das ergibt 1.001 Sticker plus 3 zufällige Panini EXTRA-Sticker. Insgesamt kommen Sammler damit auf 1.007 Sticker und das passende Album.

Panini verspricht dabei gleich mehrere Vorteile: Das Bundle lässt sich mit nur einem Klick in den Warenkorb legen, die Produkte kommen originalverpackt direkt vom Hersteller, und die exklusive Box soll mit möglichst wenigen Dopplungen beim Vervollständigen des Albums helfen. Als Bonus liegen ausschließlich in dieser Box 3 von 20 besonders seltenen Panini EXTRA-Stickern* bei.

Mehr Infos zu den WM 2026 Panini-Stickers:

Die Kollektion zur WM 2026 im Überblick

Die Stickerkollektion zur WM 2026™ ist vollständig lizenziert und bildet alle 48 qualifizierten Nationalteams ab. Jede Mannschaft wird mit ihren Top-Spielern, einem Teamfoto und dem offiziellen Verbandslogo präsentiert. Dazu liefert die Kollektion einen detaillierten Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

In der gesamten Reihe gibt es 980 verschiedene Sticker zum Sammeln und Einkleben. Panini setzt damit auf ein klassisches Sammelerlebnis mit echtem WM-Feeling. Geeignet zum Tauschen, Komplettieren und Mitfiebern für Fans jeden Alters.

Weitere Informationen zu der Kollektion, den übrigen Produkten und den Bundles gibt es auf der Übersichtsseite zur offiziellen FIFA WORLD CUP 2026™ Stickerkollektion.

*Panini EXTRA-Sticker gehören nicht zur Hauptkollektion und werden im Durchschnitt jeder 100. Tüte zufällig beigelegt.

Was kosten die Panini WM 2026 Sticker & Hefte?

Aus der 100er-Box lässt sich der Standardpreis für die Stickertüten ableiten:

Stickertüte (7 Sticker): 1,50 €

Preis pro Sticker: ca. 0,21 €

Softcover-Album (einzeln): 2,00 €

(Zum Vergleich: Bei der WM 2022 kostete eine Tüte mit 5 Stickern 1,00 €, was 0,20 € pro Sticker entsprach. Der Preis pro Bildchen ist also fast gleich geblieben, man zahlt pro Tüte durch die höhere Stückzahl aber mehr.)

Übersicht der Boxen und Bundles

Produkt Inhalt / Beschreibung Preis Box mit 100 Tüten 100 Tüten (700 Sticker) 150,00 € Big Collector’s Box 143 Tüten (1.001 Sticker) + 3 EXTRA-Sticker 215,00 € Pocket Tin Kleine Metalldose mit Stickern ab 12,00 € Classic Tin Mittlere Metalldose mit Stickern ab 24,00 € Treasure Box Spezielle Sammlerbox 159,90 €

5.409 Sticker braucht man bis zum vollen Panini-Album

Um das neue Panini-WM-Album vollständig zu bekommen, braucht man statistisch gesehen deutlich mehr Sticker, als überhaupt verschiedene Motive existieren. Obwohl das Album 980 unterschiedliche Bilder enthält, sorgen doppelte Sticker dafür, dass Sammler im Durchschnitt rund 5.409 Sticker kaufen müssen, bis die Sammlung komplett ist. Grundlage dafür ist eine mathematische Berechnung, die auf Wahrscheinlichkeitsmodellen des britischen Mathematikers Paul Harper basiert.

Anzahl der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe:

n x [ln(n/7) + γ] = 980 × [ln(140) + γ] = 5408,48 Sticker

Dabei wird berücksichtigt, dass in einem Tütchen mit sieben Stickern keine doppelten Bilder vorkommen, sich die Motive insgesamt aber zufällig verteilen. Unter diesen Voraussetzungen ergibt sich, dass der letzte fehlende Sticker im Schnitt erst beim 5.409. Bild auftaucht. Die Rechnung setzt allerdings voraus, dass alle Motive gleich häufig produziert werden – also auch Superstars wie Lionel Messi oder Lamine Yamal genauso oft vorkommen wie weniger bekannte Spieler kleinerer Nationen.

Kosten der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe:

(5409 – 6) / 7

=. 771,86 Tütchen x 1,50 € + 2,00 €

= 1159,79 €

Auch finanziell wird das Sammeln damit schnell teuer. Nach Abzug der sechs Sticker, die dem Album bereits beiliegen, müssten Sammler rechnerisch noch etwa 772 zusätzliche Päckchen kaufen. Bei einem Preis von 1,50 Euro pro Tütchen entstehen so Kosten von ungefähr 1.160 Euro inklusive Album. Wer das Heft ohne Tauschen oder Nachbestellungen komplett füllen möchte, muss also tief in die Tasche greifen.