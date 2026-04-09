Panini zur FIFA WM 2026 – Was musst du über die neue Panini Sticker zur WM 2026 wissen?

Panini bringt zur FIFA Fußball-Weltmeisterschaft 2026™ ein neues Highlight für Sammler auf den Markt: das offizielle Big Collector’s Bundle der WM-Stickerkollektion. Ab dem 15.05.26 ist das Paket erhältlich und bündelt Album, 1.007 Sticker sowie 3 der seltenen Panini EXTRA-Sticker. Das normale Sammelheft hat 980 Sticker auf 112 Seiten. Das Panini WM 2022 HEft hatte noch 670 Sticker auf 80 Seiten.

Das musst du über die neue Panini Sticker zur WM 2026 wissen!

Hier ist die kompakte Übersicht zum Panini-Album der WM 2026:

Umfang: 112 Seiten für insgesamt 980 reguläre Sticker

Teams: 48 qualifizierte Nationalmannschaften

Sticker pro Team: 18 Spieler, 1 Mannschaftsfoto, 1 offizielles Verbandslogo

Tüten-Inhalt: 7 Sticker pro Tüte

Gastgeber-Fokus: Überblick über die WM in den USA, Mexiko und Kanada

Besonderheit: 20 extrem seltene „Panini EXTRA-Sticker“ (nicht Teil der Hauptkollektion, statistisch in jeder 100. Tüte)

Release-Datum: Lieferbar ab Mai 2026 (je nach Bundle ab dem 05.05. oder 15.05.)

Preisbeispiele: Leeres Softcover-Album für 2,00 € / Big Box-Bundle (Album + 100 Tüten) für 152,00 €

Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Das steckt im Big Collector’s Bundle

Wer direkt mit der Sammlung durchstarten will, bekommt mit dem online-exklusiven Paket das größte Bundle der Reihe. Enthalten sind ein Album mit 112 Seiten und 6 Stickern sowie eine online-exklusive Big Collector’s Box mit 143 Tüten à 7 Sticker – das ergibt 1.001 Sticker plus 3 zufällige Panini EXTRA-Sticker. Insgesamt kommen Sammler damit auf 1.007 Sticker und das passende Album.

Panini verspricht dabei gleich mehrere Vorteile: Das Bundle lässt sich mit nur einem Klick in den Warenkorb legen, die Produkte kommen originalverpackt direkt vom Hersteller, und die exklusive Box soll mit möglichst wenigen Dopplungen beim Vervollständigen des Albums helfen. Als Bonus liegen ausschließlich in dieser Box 3 von 20 besonders seltenen Panini EXTRA-Stickern* bei.

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Die Kollektion zur WM 2026 im Überblick

Die Stickerkollektion zur WM 2026™ ist vollständig lizenziert und bildet alle 48 qualifizierten Nationalteams ab. Jede Mannschaft wird mit ihren Top-Spielern, einem Teamfoto und dem offiziellen Verbandslogo präsentiert. Dazu liefert die Kollektion einen detaillierten Blick auf die Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada.

In der gesamten Reihe gibt es 980 verschiedene Sticker zum Sammeln und Einkleben. Panini setzt damit auf ein klassisches Sammelerlebnis mit echtem WM-Feeling – geeignet zum Tauschen, Komplettieren und Mitfiebern für Fans jeden Alters.

Weitere Informationen zu der Kollektion, den übrigen Produkten und den Bundles gibt es auf der Übersichtsseite zur offiziellen FIFA WORLD CUP 2026™ Stickerkollektion.

*Panini EXTRA-Sticker gehören nicht zur Hauptkollektion und werden im Durchschnitt jeder 100. Tüte zufällig beigelegt.

Was kosten die Panini WM 2026 Sticker & Hefte?

Aus der 100er-Box lässt sich der Standardpreis für die Stickertüten ableiten:

Stickertüte (7 Sticker): 1,50 €

Preis pro Sticker: ca. 0,21 €

Softcover-Album (einzeln): 2,00 €

(Zum Vergleich: Bei der WM 2022 kostete eine Tüte mit 5 Stickern 1,00 €, was 0,20 € pro Sticker entsprach. Der Preis pro Bildchen ist also fast gleich geblieben, man zahlt pro Tüte durch die höhere Stückzahl aber mehr.)

Übersicht der Boxen und Bundles