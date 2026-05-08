Panini WM 2026 Sticker: Mit Marc-André ter Stegen & dem verletzten Serge Gnabry – Woltemade ist auch dabei!

Im Panini-Sammelalbum zur Fußball-WM stehen mit Marc-André ter Stegen und dem derzeit verletzten Serge Gnabry auch zwei deutsche Nationalspieler, deren Turnierstatus offen ist. Gleichzeitig fehlen auf der DFB-Doppelseite einige bekannte Namen, darunter der wahrscheinlich künftige Stammtorwart Oliver Baumann. Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Warum das DFB-Bild so ungewöhnlich aussieht

Gnabry hatte seine WM-Teilnahme bereits im April wegen einer Oberschenkelverletzung abgesagt, ter Stegen arbeitet nach einer Operation an seinem Comeback. Panini hat die Kollektion zum Verkaufsstart vorgestellt, in Deutschland kommt das Album ab dem 8. Mai schrittweise in den Handel. Eine Tüte mit sieben Stickern kostet hierzulande 1,50 Euro.

Die Zusammenstellung wirkt deshalb so speziell, weil der Redaktionsschluss für die Kader der 42 frühzeitig qualifizierten Teams schon am 12. Januar lag. Neben Baumann fehlen auch der zuletzt starke Deniz Undav sowie die Routiniers Leon Goretzka und Leroy Sané, obwohl beide im Album auftauchen.

Nur 18 Plätze für die Nationalteams

Auf der Panini-Doppelseite für Deutschland ist wie bei allen Mannschaften nur Platz für 18 Spielerbilder, dazu kommen das Teamfoto und das Verbandswappen. Im endgültigen WM-Kader dürfen dagegen 26 Profis stehen. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat seine vorläufige Nominierung für den 21. Mai angekündigt, die finale Meldung für die WM in den USA, Kanada und Mexiko muss bis zum 1. Juni bei der Fifa eingehen.

Wegen der Aufstockung auf 48 Nationen fällt die Kollektion so umfangreich aus wie nie zuvor. Panini bringt auf 112 Seiten insgesamt 980 Sticker unter, so viele wie in keiner früheren Ausgabe.

Welche deutsche Nationalspieler sind im Panini WM 2026 Sammelalbum?

Auf der Doppelseite des DFB-Teams sind Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade zu sehen.