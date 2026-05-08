Panini-WM 2026 Album kostet Fans ein Vermögen – besser tauschen & nachbestellen!

Das neue Panini Sammelheft zur WM 2026 wird für Fans so teuer wie nie zuvor. Grund ist die XXL-Endrunde mit erstmals 48 Nationen, durch die auch das neue Sticker-Album deutlich gewachsen ist und seit dieser Woche im Handel liegt. Wer das Heft komplettieren will, muss 980 verschiedene Bildchen einsammeln. Hier im offiziellen Panini Shop bestellen

Panini nutzt dafür das Motto „Dieses Jahr ist mehr für Dich drin.“ Tatsächlich stecken in jeder Tüte nun sieben Sticker statt wie bisher fünf oder sechs. Der Effekt ist aber vor allem eine Notwendigkeit, denn bei 980 Motiven würde das Sammeln sonst kaum vorankommen. Das Album zur WM 2026 umfasst 112 Seiten und ist damit so groß wie nie.

980 Motive für 112 Seiten

Wie schon bei früheren Turnieren legt Panini auch zur Weltmeisterschaft in den USA, Kanada und Mexiko eine eigene Kollektion auf. Durch die Aufstockung des Teilnehmerfeldes auf 48 Teams steigt automatisch die Zahl der benötigten Sticker. Der italienische Hersteller will alle Nationalmannschaften möglichst vollständig abbilden. Pro Team sind 20 Sticker vorgesehen, nämlich 18 Spieler, das Verbandswappen und ein Mannschaftsfoto. Hinzu kommen 20 Sondermotive.

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In der Sammelcommunity sorgt das XXL-Album nicht nur für Vorfreude. Viele befürchten, dass sie über einen langen Zeitraum Tütchen kaufen müssen, um bei fast 1.000 möglichen Motiven überhaupt spürbare Fortschritte zu machen. Entsprechend groß ist die Sorge, dass das Füllen des Hefts extrem ins Geld geht.

Schon ohne doppelte Sticker wird es teuer

Wer überhaupt erst einmal ein Album benötigt, muss in Deutschland für die Softcover-Version 2,00 Euro bezahlen. Die Hardcover-Ausgabe kostet 9,99 Euro. Noch teurer sind Bundles und Startersets, die zusätzlich bereits eine bestimmte Zahl an Tütchen enthalten. Sechs der 980 Sticker liegen dem Album ohnehin gratis bei, sodass noch 974 Bildchen fehlen.

Eine Packung enthält diesmal sieben Sticker. Im völlig unrealistischen Idealfall ohne jedes Doppel würde man mindestens 140 Tütchen brauchen, die je 1,50 Euro kosten. Zusammen mit dem Album ergibt das schon eine Untergrenze von 212 Euro. Dass man bei 980 Motiven tatsächlich ohne Wiederholung auskommt, ist allerdings praktisch ausgeschlossen.

Das dahinterstehende Problem ist als Sammelbilderparadoxon bekannt und beschäftigt auch Mathematiker. Vereinfacht gesagt sinkt die Chance auf neue Motive mit jeder weiteren Klebephase. Beim ersten Sticker liegt die Wahrscheinlichkeit für ein neues Bild noch bei 100 Prozent, also 980 von 980 Motiven wären neu. Beim zweiten sind es bereits nur noch 99,89 Prozent, also 979 von 980, beim dritten 99,79 Prozent, also 978 von 980, und so weiter.

Welche deutsche Nationalspieler sind im Panini WM 2026 Sammelalbum?

Auf der Doppelseite des DFB-Teams sind Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade zu sehen.

Rechnerisch fehlt der letzte Sticker erst nach 5.409 Bildchen

Für die Berechnung des vollständigen Albums werden alle 980 Motive berücksichtigt. Dazu kommen zwei Annahmen. Erstens taucht in einer Siebener-Tüte nie ein doppelter Sticker auf. Zweitens wird keine ideale, sondern eine natürliche Verteilung unterstellt, also keine harmonische Reihe, sondern eine Streuung nach der Euler-Mascheroni-Konstante γ. Grundlage ist eine Herleitung des britischen Mathematik-Professors Paul Harper, der sich schon mit früheren Fußball-Großereignissen befasst hat.

Anzahl der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe:

n x [ln(n/7) + γ] = 980 × [ln(140) + γ] = 5408,48 Sticker

Im Schnitt wäre damit zu erwarten, dass der 5.409. Sticker das letzte noch fehlende Motiv bringt. Dabei wird angenommen, dass alle Sticker gleich häufig produziert werden und Stars wie Lionel Messi, Cristiano Ronaldo oder Lamine Yamal nicht seltener in den Tütchen landen als Reservespieler aus dem Aufgebot von Curaçao.

Kosten der Sticker, bis ich trotz Doppelten alle 980 verschiedenen Motive habe:

(5409 – 6) / 7

=. 771,86 Tütchen x 1,50 € + 2,00 €

= 1159,79 €

Abzüglich der sechs bereits beigelegten Sticker braucht es rechnerisch 772 weitere Tütchen, um das Album zu vervollständigen. Die Kosten liegen damit bei rund 1.158 Euro, inklusive Album bei knapp 1.160 Euro. Für alle, die das Heft lückenlos füllen wollen, ist das eine enorme Summe.

Tauschen und Nachbestellen senken die Rechnung

Wer doppelte Motive clever tauscht, kann die Ausgaben aber deutlich reduzieren. Harper kalkuliert, dass sich der Tütenbedarf beim Sammeln zu zweit um etwa 30 Prozent senkt. In einer Tauschgemeinschaft mit zehn Personen lässt sich der Bedarf sogar um bis zu zwei Drittel drücken. Dazu kommt die Möglichkeit, fehlende Sticker direkt bei Panini nachzubestellen, in der Regel bis zu 50 Stück. So lässt sich die Suche nach den letzten Lücken spürbar verkürzen. Mit konsequentem Tauschen und Nachbestellen dürften die Kosten grob auf 500 bis 700 Euro fallen, je nachdem, wie erfolgreich die Tauschbörse funktioniert.

Damit bleibt die Kollektion trotz aller Varianten teuer. Zwischen dem theoretischen Glücksfall ohne ein einziges Doppeltes für 212 Euro, dem realistischen Szenario mit dem letzten fehlenden Sticker bei rund 1.160 Euro und noch deutlich höheren Kosten bei besonders vielen Doppelten ist nahezu alles möglich.

Eine kostenlose Alternative bietet Panini ebenfalls an. Zur WM 2026 gibt es wie schon bei früheren Turnieren auch wieder ein digitales Sammelalbum als App für Android und iOS, für alle, die keine mehreren Hundert Euro in gedruckte Sticker investieren wollen.