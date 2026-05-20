Panini-Abzocke bei Amazon: Keine Panini WM 2026 Sticker kaufen!

Die Fußball-WM 2026 bringt das Panini-Fieber zurück, doch beim Online-Kauf lohnt sich derzeit besondere Vorsicht. Neben den offiziellen Sets tauchen immer mehr inoffizielle Bundles bei Amazon auf, die mit großem Namen werben, beim Inhalt aber oft deutlich teurer sind als gedacht. Wir können nur von einem Kauf bei Amazon abraten, sondern empfehlen den offiziellen Panini Shop oder die lokalen Einzelhändler Edeka Rewe und Lidl.

Das offizielle Panini-„Big Box Bundle“ liegt aktuell bei rund 150 Euro und enthält neben dem Album insgesamt 706 Sticker. Das entspricht etwa 21 Cent pro Sticker. Auch die Panini-Box mit 700 Stickern, also 100 Tüten, kostet rund 145 Euro und landet ebenfalls bei ungefähr 21 Cent je Sticker. Die kleinere Variante mit 350 Stickern für knapp 78 Euro kommt auf etwa 22 Cent pro Stück.

Bei XXL-Angeboten genau rechnen

Problematisch wird es bei sogenannten „XXL“-Eigenmarkenbundles, die zusätzlich zu originalen Panini-Stickern noch Zubehör wie einen Spielplan und billig produzierte Fanartikel enthalten. Ein besonders verbreitetes Angebot kostet knapp 200 Euro und umfasst 700 Sticker. Damit steigt der Preis auf rund 29 Cent pro Sticker.

Unterm Strich bedeutet das fast 50 Euro Aufpreis, obwohl praktisch gleich viele Sticker enthalten sind. Noch deutlicher fällt der Unterschied bei kleineren Startersets aus. Ein auffälliges und beliebtes Paket für 39,99 Euro bietet nur 70 Sticker, dazu ein Album, einen Mini-Spielplan und eine Deutschland-Blumenkette.

Rechnet man hier nur die Sticker ein, liegt der Preis bei rund 57 Cent pro Stück und damit fast dreimal so hoch wie beim offiziellen Panini-Angebot.

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Marketing mit großen Versprechen

Viele dieser Artikel setzen auf Schlagworte wie „XXL“, „ultimatives Set“ oder „Fan Starterset“, obwohl die eigentliche Stickerzahl oft erstaunlich gering bleibt. Gleichzeitig werden die beiliegenden Fanartikel besonders groß beworben, obwohl sie meist nur einen geringen Zusatzwert haben.

Während ein Mini-Bundle für etwa 10 bis 11 Euro noch als vertretbar gilt und BILD vergangene Woche ein ähnliches Paket empfohlen hatte, rät der Kaufberater bei größeren Sticker-Mengen klar zur Zurückhaltung. Wer nur Panini-Sticker sammeln will, sollte deshalb genau auf Stickeranzahl und Preis pro Stück achten und sich nicht von großen Produktbildern oder XXL-Bezeichnungen täuschen lassen.