Panama WM-Kader 2026: Das Aufgebot von Trainer Christiansen

Der WM-Kader von Panama für die FIFA Fußball-WM 2026 steht. Trainer Thomas Christiansen führt die Auswahl bei der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada an. Panama qualifizierte sich über die CONCACAF-Qualifikation und trifft in der WM-Gruppe L auf Ghana (18. Juni), Kroatien (24. Juni) und England (27. Juni).

Panama WM-Kader 2026 im Überblick

Torhüter: Luis Mejía (Nacional), Orlando Mosquera (Al Fayha), César Samudio (CD Marathón)

Abwehr: Andrés Andrade (LASK), César Blackman (Slovan Bratislava), José Córdoba (Norwich City), Éric Davis (Plaza Amador), Fidel Escobar (Deportivo Saprissa), Edgardo Fariña (FK Nizhny Novgorod), Jorge Gutiérrez (Deportivo La Guaira), Roderick Miller (Turan Tovuz), Michael Murillo (Beşiktaş)

Mittelfeld: Édgar Bárcenas (Mazatlán FC), Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Aníbal Godoy (San Diego FC), Carlos Harvey (Minnesota United FC), Cristian Martínez (Ironi Kiryat Shmona), Jiovany Ramos (Academia Puerto Cabello), José Rodríguez (FC Juárez), César Yanis (Cobresal)

Sturm: Ismael Díaz (Club León), José Fajardo (Universidad Católica), Azarías Londoño (Universidad Católica), Alberto Quintero (Plaza Amador), Tomás Rodríguez (Deportivo Saprissa), Cecilio Waterman (Universidad de Concepción)

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