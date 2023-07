Panama – Jamaika * ZDF Livestream * Frauen WM 2023 – Video + Ergebnis

Wer spielt heute bei der WM 2023?

WM Spielplan am Samstag, 29.07.

Am Samstag, 29.7. kommt es bei der FIFA Frauen Fußballweltmeisterschaft in Australien und Neuseeland zu spannenden Spielen in den WM Gruppen F mit Frankreich gegen Brasilien sowie in der WM Gruppe G zum Match zwischen Schweden und Italien. Um 14:30 Uhr dann noch das Außenseiterduell zwischen Panama und Jamaika. Das ZDF zeigt alle Spiele um 9:30 Uhr, 12 Uhr und 14:30 Uhr Deutscher Zeit live im Free-TV.