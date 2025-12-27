Overath: El Mala kann „ganz besonderer Spieler“ werden – Reif für die WM 2026?

Wolfgang Overath, der frühere Weltmeister des 1. FC Köln, zeigt sich optimistisch bezüglich einer WM-Nominierung des Kölner Talents Said El Mala. Der 19-Jährige hat in seiner ersten Bundesliga-Saison bereits sechs Tore erzielt und könnte eine Bereicherung für das DFB-Team darstellen. Overath hebt die Dynamik und das Potenzial des jungen Stürmers hervor, während er gleichzeitig die Herausforderungen des Ruhms anspricht.

Overath unterstützt Kölner Shootingstar El Mala

Wolfgang Overath, der 1974 den WM-Titel im eigenen Land gewann, glaubt fest an die Fähigkeiten von Said El Mala. Der 19-jährige Stürmer hat in 15 Bundesliga-Spielen bereits sechs Tore für den 1. FC Köln erzielt und zeigt damit sein großes Potenzial. „Der stolpert nicht, zieht nach innen und haut die Dinger dann rein,“ beschreibt Overath die Spielweise des Kölner Talents.

Junge Talente im DFB-Team

Mit Blick auf die WM 2026 betont Overath, dass neben El Mala auch Jamal Musiala und Florian Wirtz das DFB-Team „ein ganzes Stück vom Niveau“ anheben könnten. Die Kombination aus Erfahrung und frischen Talenten könnte entscheidend für den Erfolg der deutschen Nationalmannschaft sein. „Es gibt noch ganz junge Spieler, die nachrücken,“ so Overath weiter.

Herausforderungen für junge Spieler

Overath mahnt jedoch zur Vorsicht, wenn es um den Umgang mit dem plötzlichen Ruhm geht. „Hoffentlich übersteht er die ganze Euphorie, die zur Zeit um ihn herrscht,“ erklärt der ehemalige FC-Präsident. Er erwähnt auch den 17-jährigen Lennart Karl von Bayern München und betont, dass „zu jung gibt es nicht,“ wenn es um die Nominierung für die Nationalmannschaft geht.

Bundestrainer Nagelsmann setzt auf El Mala

Bundestrainer Julian Nagelsmann hat Said El Mala im November erstmals für das DFB-Team nominiert. Mit dieser Nominierung zeigt er Vertrauen in die Fähigkeiten des Kölner Offensivspielers, der die Erwartungen an sich selbst und die an ihn gestellten Ansprüche meistern muss. El Mala hat das Potenzial, sich in der Nationalmannschaft zu behaupten, sofern er „vernünftig im Kopf bleibt,“ so Overath abschließend.