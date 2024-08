Fußball ARD & ZDF heute bei Olympia: Aufstellung Deutschland gegen Kanada live ab 19 Uhr

TV-Übertragung des Olympia-Spiels gegen Kanada

Die Partie der deutsche Frauen-Nationalmannschaft gegen die kanadische Nationalmannschaft bei Olympia 2024 in Marseille wird auf ZDF ausgestrahlt. Doch der Sender schaltet am Olympia-Samstag zwischen verschiedenen Sportarten hin und her, daher wird das Fußballspiel nur teilweise im regulären Fernsehen gezeigt. Die kompletten 90 Minuten sind im Livestream von ARD und ZDF zu sehen, welcher ab 18.50 Uhr über deren Mediatheken abrufbar ist. Auch Eurosport bietet einen Livestream auf seiner Webseite an. Hier gibt es Meinungen und Stimmen zum heutigen Spiel gegen Kanada.

Update 18 Uhr – Die Aufstellungen

Aufstellungen heute Deutschland – Kanada

Die Startelf: 12 Berger – 3 Hendrich, 5 Hegering, 6 Minge, 7 Schüller, 9 Nüsken, 11 Popp (C), 15 Gwinn, 16 Brand, 17 Bühl, 19 Rauch.

Es gibt nur eine Änderung zum letzten Spiel: Marina Hegering, die gegen die Afrikanerinnen kurzfristig ausgefallen war, rückt wieder für Bibiane Schulze Solano ins Team.

Vergangene Begegnungen zwischen Deutschland und Kanada

Bisher standen sich die deutsche Mannschaft und die kanadischen Olympiasiegerinnen von 2021 in 17 Duellen gegenüber. Die DFB-Auswahl konnte davon 15 gewinnen und musste nur zwei Niederlagen hinnehmen. Eine dieser Niederlagen ereignete sich beim letzten Aufeinandertreffen im Arnold Clark Cup in England am 20. Februar 2022, das mit 0:1 (0:1) endete.

Weiterer Verlauf des Turniers

Sollte das Team das Viertelfinale gegen Kanada gewinnen, trifft es im Halbfinale auf den Gewinner des Spiels zwischen den USA und Japan. Dieses Halbfinale findet am Dienstag, den 6. August, ab 18 Uhr in Lyon statt.

Das Olympia Viertelfinale heute

Olympisches Fußballturnier USA Frauen 1 0 Japan Frauen Olympisches Fußballturnier Spanien Frauen 2 2 Kolumbien Frauen Olympisches Fußballturnier Kanada Frauen 0 0 Deutschland Frauen Olympisches Fußballturnier Frankreich Frauen 0 1 Brasilien Frauen

Kader & Aufstellung

Bundestrainer Horst Hrubesch hat für das Turnier 18 Spielerinnen nominiert. Darunter befinden sich zwei Torhüterinnen und 16 Feldspielerinnen. Sieben Spielerinnen kommen vom VfL Wolfsburg, vier vom FC Bayern München und drei von Eintracht Frankfurt. Weitere drei Spielerinnen sind im Ausland tätig.

Wichtige Infos für Fans vor dem Stadionbesuch

Für Fans, die nach Marseille reisen, ist es wichtig, sich vor dem Spiel über die Fan-Infos des DFB zu informieren. Dort finden sie alle relevanten Hinweise zur Anreise und zum Stadionbesuch.