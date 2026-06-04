Ohne Yamal: Spanien nur Remis im WM-Test gegen den Irak

Auch ohne den angeschlagenen Lamine Yamal hat Spanien im vorletzten WM-Test noch Luft nach oben gelassen. Der Europameister kam in La Coruna gegen WM-Starter Irak nur zu einem 1:1 und musste sich nach einer zunächst dominanten Anfangsphase mit einem Remis begnügen.

Spanien startet stark, Irak antwortet prompt

Nationaltrainer Luis de la Fuente setzte von Beginn an auf Alejandro Grimaldo von Bayer Leverkusen, und seine Auswahl bestimmte zunächst klar das Geschehen. Nach einem irakischen Vorstoß schlug der Favorit jedoch sofort zurück. Ferran Torres traf in der 16. Minute nach einem Konter zur Führung.

Die Antwort der Gäste ließ nicht lange auf sich warten. Merchas Doski, gebürtig aus Hannover, stellte in der 27. Minute mit dem ersten Abschluss des Irak auf 1:1. Spaniens Torhüter Joan Garcia machte dabei keine gute Figur. Kurz vor der Pause hätte Torres erneut zuschlagen können, doch sein Schuss landete nur an der Latte.

Viele Wechsel bremsen den Spielfluss

Nach dem Seitenwechsel tat sich der Ex-Weltmeister deutlich schwerer. Neben Yamal fehlten auch Leistungsträger wie Pedri, Rodri und Nico Williams. De la Fuente änderte das Personal zudem radikal und nahm in der zweiten Halbzeit elf Wechsel vor, was dem Spielfluss sichtbar schadete.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Den letzten Test vor der WM bestreitet Spanien in der Nacht zu Dienstag im Estadio Cuauhtémoc in Puebla in Mexiko gegen Peru. Zum Auftakt gegen Außenseiter Kap Verde am 15. Juni in Atlanta soll dann unter anderem auch Yamal wieder zur Verfügung stehen. Weitere Gegner in Gruppe H sind Saudi-Arabien und Uruguay.

Irak reist mit WM-Ticket und Generalprobe weiter

Für den Irak war es die letzte Bewährungsprobe vor dem Turnier in den USA, Mexiko und Kanada vom 11. Juni bis 19. Juli. Das Team hatte sich als letztes der 48 Teilnehmer für die WM qualifiziert und bestreitet in der Nacht zu Mittwoch in Bridgeview, Illinois, seine Generalprobe gegen Venezuela.

In der anspruchsvollen Gruppe I bekommt es der Irak anschließend mit Norwegen, Mitfavorit Frankreich und Senegal zu tun. Es ist erst die zweite WM-Teilnahme der Iraker nach dem Turnier 1986 in Mexiko.