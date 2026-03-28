Ohne Haaland: Niederlande bezwingen Norwegen

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Erstes Kräftemessen im WM-Jahr 2026: Koemans Standortbestimmung
Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bestritt in Amsterdam ihre erste Standortbestimmung im WM-Jahr 2026 und gewann das Testspiel in der Johan Cruyff Arena. Der Erfolg gegen den WM-Teilnehmer Norwegen fiel mit 2:1 aus, zur Halbzeit stand es 1:1. Trainer Ronald Koeman konnte damit zwei Monate vor dem Turnier positive Signale sammeln, während die Gastgeber nach dem Ausgleich das Spiel zunehmend kontrollierten. Gleichzeitig war die Partie ein Gradmesser für die Abläufe und das Spielsystem der Oranje in Vorbereitung auf die Endrunde.
Haaland fehlt: Belastungsgründe und seine Quali-Bilanz
Erling Haaland fehlte am Freitagabend aus Belastungsgründen und nahm nicht am Duell in Amsterdam teil. Die Nachricht ist insofern bemerkenswert, weil Haaland die perfekte WM-Qualifikation der Norweger mit furiosen 16 Toren in acht Spielen krönte. Trotz seines Fehlens präsentierten sich die Norweger zunächst treffsicher und setzten die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase unter Druck. Dennoch musste die Mannschaft ohne ihren Superstar gegen einen abwehrstarken Gegner bestehen.
Spielverlauf: Schjelderup trifft, van Dijk gleicht per Kopf, Reijnders entscheidet
Andreas Schjelderup brachte die Gäste sehenswert in Führung (24), nachdem Norwegen in der ersten halben Stunde die besseren Abschlüsse gesucht hatte. Im Anschluss drehten die Niederländer auf; nach zwei guten Chancen sorgte der Liverpooler Abwehrchef und Kapitän Virgil van Dijk mit dem Kopf für den Ausgleich (35.). Zur Pause stand es somit 1:1.
Auch nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich der Gastgeber besser und erhöhte den Druck auf die norwegische Defensive. Tijjani Reijnders drehte die Partie (51.).