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Ohne Haaland: Niederlande bezwingen Norwegen

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Ohne Haaland haben die Niederlande das erste Kräftemessen im WM-Jahr 2026 gewonnen: In der Johan Cruyff Arena setzte sich das Team von Ronald Koeman gegen Norwegen mit 2:1 (1:1) durch. Zweieinhalb Monate vor dem Start der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zeigte Oranje im ersten Härtetest eine starke Vorstellung. Der fehlende Superstar Erling Haaland war am Freitagabend aus Belastungsgründen nicht dabei, doch die Partie blieb spannend. Andreas Schjelderup brachte Norwegen in Führung, Virgil van Dijk glich per Kopf aus und Tijjani Reijnders sorgte nach dem Wiederanpfiff für die Entscheidung.

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Andreas Schjelderup bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 1:0 für Norwegen im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Andreas Schjelderup bejubelt mit seinen Teamkollegen seinen Treffer zum 1:0 für Norwegen im Freundschaftsspiel gegen die Niederlande am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Erstes Kräftemessen im WM-Jahr 2026: Koemans Standortbestimmung

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bestritt in Amsterdam ihre erste Standortbestimmung im WM-Jahr 2026 und gewann das Testspiel in der Johan Cruyff Arena. Der Erfolg gegen den WM-Teilnehmer Norwegen fiel mit 2:1 aus, zur Halbzeit stand es 1:1. Trainer Ronald Koeman konnte damit zwei Monate vor dem Turnier positive Signale sammeln, während die Gastgeber nach dem Ausgleich das Spiel zunehmend kontrollierten. Gleichzeitig war die Partie ein Gradmesser für die Abläufe und das Spielsystem der Oranje in Vorbereitung auf die Endrunde.

Länderspiele 2026
| 27.3.2026-20:45
Niederlande
S S S U S
2 : 1
Endergebnis
Norwegen
S S U S S
V. van Dijk
35'
T. Reijnders
51'
A. Schjelderup
24'
| Schiedsrichter: L. Visser | Halbzeit: 1-1
Tore
24'
Tor
A. Schjelderup (Assist: David Möller Wolfe)
Tor
V. van Dijk (Assist: T. Koopmeiners)
35'
Tor
T. Reijnders (Assist: D. Dumfries)
51'
1
B. Verbruggen
15
Micky van de Ven
4
V. van Dijk
3
J. van Hecke
22
D. Dumfries
21
K. Smit
8
R. Gravenberch
11
C. Gakpo
14
T. Reijnders
20
T. Koopmeiners
18
D. Malen
1
Ø. Nyland
5
David Möller Wolfe
17
Torbjørn Heggem
3
Kristoffer Ajer
14
J. Ryerson
21
A. Schjelderup
6
Patrick Berg
8
Sander Berge
22
Oscar Bobb
11
Jørgen Strand Larsen
7
A. Sørloth
field field

Haaland fehlt: Belastungsgründe und seine Quali-Bilanz

Erling Haaland fehlte am Freitagabend aus Belastungsgründen und nahm nicht am Duell in Amsterdam teil. Die Nachricht ist insofern bemerkenswert, weil Haaland die perfekte WM-Qualifikation der Norweger mit furiosen 16 Toren in acht Spielen krönte. Trotz seines Fehlens präsentierten sich die Norweger zunächst treffsicher und setzten die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase unter Druck. Dennoch musste die Mannschaft ohne ihren Superstar gegen einen abwehrstarken Gegner bestehen.

Die Spieler der niederländischen Nationalmannschaft posieren vor dem Freundschaftsspiel gegen Norwegen am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam für ein Mannschaftsfoto. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images
Die Spieler der niederländischen Nationalmannschaft posieren vor dem Freundschaftsspiel gegen Norwegen am 27. März 2026 in der Johan Cruijff Arena in Amsterdam für ein Mannschaftsfoto. Dean Mouhtaropoulos / Getty Images

Spielverlauf: Schjelderup trifft, van Dijk gleicht per Kopf, Reijnders entscheidet

Andreas Schjelderup brachte die Gäste sehenswert in Führung (24), nachdem Norwegen in der ersten halben Stunde die besseren Abschlüsse gesucht hatte. Im Anschluss drehten die Niederländer auf; nach zwei guten Chancen sorgte der Liverpooler Abwehrchef und Kapitän Virgil van Dijk mit dem Kopf für den Ausgleich (35.). Zur Pause stand es somit 1:1.

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Auch nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich der Gastgeber besser und erhöhte den Druck auf die norwegische Defensive. Tijjani Reijnders drehte die Partie (51.).

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