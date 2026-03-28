Ohne Haaland: Niederlande bezwingen Norwegen

Ohne Haaland haben die Niederlande das erste Kräftemessen im WM-Jahr 2026 gewonnen: In der Johan Cruyff Arena setzte sich das Team von Ronald Koeman gegen Norwegen mit 2:1 (1:1) durch. Zweieinhalb Monate vor dem Start der Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada zeigte Oranje im ersten Härtetest eine starke Vorstellung. Der fehlende Superstar Erling Haaland war am Freitagabend aus Belastungsgründen nicht dabei, doch die Partie blieb spannend. Andreas Schjelderup brachte Norwegen in Führung, Virgil van Dijk glich per Kopf aus und Tijjani Reijnders sorgte nach dem Wiederanpfiff für die Entscheidung.

Erstes Kräftemessen im WM-Jahr 2026: Koemans Standortbestimmung

Die niederländische Fußball-Nationalmannschaft bestritt in Amsterdam ihre erste Standortbestimmung im WM-Jahr 2026 und gewann das Testspiel in der Johan Cruyff Arena. Der Erfolg gegen den WM-Teilnehmer Norwegen fiel mit 2:1 aus, zur Halbzeit stand es 1:1. Trainer Ronald Koeman konnte damit zwei Monate vor dem Turnier positive Signale sammeln, während die Gastgeber nach dem Ausgleich das Spiel zunehmend kontrollierten. Gleichzeitig war die Partie ein Gradmesser für die Abläufe und das Spielsystem der Oranje in Vorbereitung auf die Endrunde.

Länderspiele 2026 | - 20:45 Niederlande S S S U S 2 : 1 Endergebnis Norwegen S S U S S V. van Dijk 35' T. Reijnders 51' A. Schjelderup 24' Tore 24' Tor A. Schjelderup Assist: David Möller Wolfe) Tor V. van Dijk Assist : T. Koopmeiners) 35' Tor T. Reijnders Assist : D. Dumfries) 51' 1 B. Verbruggen 15 Micky van de Ven 4 V. van Dijk 3 J. van Hecke 22 D. Dumfries 21 K. Smit 8 R. Gravenberch 11 C. Gakpo 14 T. Reijnders 20 T. Koopmeiners 18 D. Malen 1 Ø. Nyland 5 David Möller Wolfe 17 Torbjørn Heggem 3 Kristoffer Ajer 14 J. Ryerson 21 A. Schjelderup 6 Patrick Berg 8 Sander Berge 22 Oscar Bobb 11 Jørgen Strand Larsen 7 A. Sørloth

Haaland fehlt: Belastungsgründe und seine Quali-Bilanz

Erling Haaland fehlte am Freitagabend aus Belastungsgründen und nahm nicht am Duell in Amsterdam teil. Die Nachricht ist insofern bemerkenswert, weil Haaland die perfekte WM-Qualifikation der Norweger mit furiosen 16 Toren in acht Spielen krönte. Trotz seines Fehlens präsentierten sich die Norweger zunächst treffsicher und setzten die Gastgeber vor allem in der Anfangsphase unter Druck. Dennoch musste die Mannschaft ohne ihren Superstar gegen einen abwehrstarken Gegner bestehen.

Spielverlauf: Schjelderup trifft, van Dijk gleicht per Kopf, Reijnders entscheidet

Andreas Schjelderup brachte die Gäste sehenswert in Führung (24), nachdem Norwegen in der ersten halben Stunde die besseren Abschlüsse gesucht hatte. Im Anschluss drehten die Niederländer auf; nach zwei guten Chancen sorgte der Liverpooler Abwehrchef und Kapitän Virgil van Dijk mit dem Kopf für den Ausgleich (35.). Zur Pause stand es somit 1:1.

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Auch nach dem Wiederanpfiff präsentierte sich der Gastgeber besser und erhöhte den Druck auf die norwegische Defensive. Tijjani Reijnders drehte die Partie (51.).