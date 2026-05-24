Offizielles FIFA WM 2026 Musikvideo: Shakira mit“Dai Dai“

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Shakira hat für den offiziellen WM-Song „Dai Dai“ ein prominent besetztes Musikvideo veröffentlicht. In dem Clip tauchen zahlreiche Stars aus der Fußballwelt auf, darunter Harry Kane, Lionel Messi, Kylian Mbappé sowie auch die Münchner Jamal Musiala, Luis Díaz und Alphonso Davies.

Fußballstars im Clip von Shakira und Burna Boy

Die kolumbianische Popikone holte für das Video zudem den nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy an ihre Seite. Kane präsentiert darin den Spielball, Messi jongliert gelassen mit dem Spielgerät, während Mbappé tanzt. Zu Beginn des Videos erklären Erling Haaland, Vinicius Júnior und Christian Pulisic gemeinsam: „We are ready“.

Auch im weiteren Verlauf sind die Stars um Kane noch einmal zu sehen. Der offizielle Clip zu „Dai Dai“, das auf Italienisch „Los geht’s, los geht’s“ bedeutet, erschien in der Nacht zu Sonntag.

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Shakiras zweite WM-Hymne seit 2010

Für Shakira ist es nicht der erste Beitrag zu einer Fußball-Weltmeisterschaft. Bereits 2010 lieferte sie mit „Waka Waka (This is Africa)“ die Hymne zur Endrunde in Südafrika. 2014 folgte mit „La La La“ der nächste WM-Song für das Turnier in Brasilien, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal Weltmeister wurde.

Außerdem stand die inzwischen 49-Jährige schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020 auf der Bühne. Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada beginnt am 11. Juni.

Halbzeitshow beim Finale mit Madonna und BTS

Für das WM-Finale ist eine weitere große Show geplant. Shakira wird dort gemeinsam mit Madonna und der K-Pop-Gruppe BTS bei einer Halbzeitshow auftreten. Die künstlerische Leitung übernimmt Chris Martin von Coldplay, der das Konzept für den Auftritt der internationalen Musikstars am 19. Juli im MetLife Stadium in East Rutherford entwickeln und koordinieren soll.