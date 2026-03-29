Offizieller DFB Fanshop: Neue DFB Trikots & die neue DFB Trainingskollektion Adidas Originals

Nach dem ersten DFB Länderspiel in den neuen DFB Away Trikots 2026 ist im offiziellen DFB Fanshop jetzt die passende Trainingskollektion verfügbar. Die Kollektion erscheint in den Farben blau und türkis und ergänzt die Ausweichttrikots der Nationalmannschaft. Trainingshose, neue T-Shirts und die Trainingsjacke in marineblau und türkisblau mit dem Trefoil Adidas Logo ergeben das neue Outfit der Nationalspieler. Fans finden damit Lifestyle- und Trainingsstücke, die den Look von der Tribüne direkt in den Alltag übertragen.

Deutschland Trainingsjacke adidas Originals – Blau

Das adidas Deutschland Originals Track Top zelebriert die Fußballtradition, indem es kultiges Design und modernen Komfort zu einem Look vereint, der sich problemlos von der Tribüne auf die Straße übertragen lässt. Inspiriert vom berühmten Auswärtstrikot der Mannschaft, bringt es die Fußballkultur in ein vielseitiges Stück, das für den täglichen Gebrauch geeignet ist. Das Interlock-Material sorgt für ein weiches, strapazierfähiges Tragegefühl und die reguläre Passform für Bewegungsfreiheit und ganztägigen Tragekomfort. Das Modell mit dem Trefoil Branding steht für eine unverwechselbare adidas-Identity und trägt den Geist des Spiels über das Spielfeld hinaus: zeitlos, selbstbewusst und authentisch.

Deutschland T-Shirt adidas Originals – Marineblau

Feier die Fußballkultur mit dem Deutschland Originals T-Shirt. Dieses von der Farbgebung des Auswärtstrikots inspirierte Piece verbindet Tradition mit modernem Style. Das T-Shirt aus Single Jersey hat einen schmalen Schnitt, der den ganzen Tag über für Komfort sorgt. Das Trefoil Branding verleiht ihm den unverwechselbaren adidas Touch und macht es zu einer guten Wahl für Fans, die Lifestyle-Kleidung im Fußball-Look schätzen.

DFB adidas Originals T-Shirt – Blau

Feier die Fußballkultur mit dem Deutschland Originals T-Shirt. Dieses von der Farbgebung des Auswärtstrikots inspirierte Piece verbindet Tradition mit modernem Style. Das T-Shirt aus Single Jersey hat einen schmalen Schnitt, der den ganzen Tag über für Komfort sorgt. Das Trefoil Branding verleiht ihm den unverwechselbaren adidas Touch und macht es zu einer guten Wahl für Fans, die Lifestyle-Kleidung im Fußball-Look schätzen.

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Deutschland adidas Handball Spezial Schuh – Marineblau – Unisex

Der Deutschland Handball Spezial Schuh erinnert an die Vergangenheit und bringt Vintage-Vibes in deinen modernen Lifestyle. Ursprünglich wurde dieser Schuh 1979 für die Handball-Elite entwickelt und hat sich über seine sportlichen Wurzeln hinaus zu einem festen Bestandteil des Streetstyles entwickelt. Das Obermaterial aus geschmeidigem Wildleder bietet ein hochwertiges Gefühl, das das zeitlose Design gekonnt ergänzt, und die weiche Außensohle aus Naturgummi bleibt ihrem Erbe treu und punktet mit Komfort und Grip für die täglichen Abenteuer. Die Attraktivität dieses Modells, bei dem die legendären 3-Streifen von adidas auf das OG Spezial Branding treffen, sorgt für einen nostalgischen und zugleich frischen Look.

Deutschland Trainingshose adidas Originals – Marineblau

Wenn es um vom Fußball inspirierten Style geht, ist die Deutschland Originals Trainingshose deine erste Wahl. Sie ist an das Auswärtstrikot angelehnt und bringt den klassischen adidas Look in deinen Alltag. Diese Trainingshose mit regulärer Passform und mittelhohem Bund ist unglaublich bequem und sitzt genau richtig; über den Bund mit Kordelzug kannst du die perfekte Passform für dich finden. Die Trainingshose mit dem Trefoil Branding trägt das unverwechselbare Markenzeichen von adidas Originals und ist damit ein Must-have für mühelosen Style.

DFB Fanshop: Trainingskollektion in Blau und Türkis

Nach dem ersten DFB Länderspiel in den neuen DFB Away Trikots 2026 bietet der offizielle DFB Fanshop die Trainingskollektion des DFB in den Farben blau und türkis an. Die Kollektion ist gezielt auf die Ausweichttrikots abgestimmt und umfasst Trainingshose in Kombination mit neuen T-Shirts sowie die Trainingsjacke in marineblau und türkisblau mit dem Trefoil Adidas Logo. Damit entsteht ein stimmiges Outfit, das Nationalspieler und Fans gleichermaßen anspricht. Gleichzeitig verbindet die Kollektion Fußballkultur und Alltagsstil.