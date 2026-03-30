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Offizielle Aufstellung Deutschland gegen Ghana – 1:0 Nagelsmann wechselt viermal

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Julian Nagelsmann nimmt vier Änderungen vor: Die Aufstellung heute im WM-Test gegen Ghana enthält zwei personelle Wechsel in der Defensive, einen Wechsel im Mittelfeld und einen in der Offensive. Alexander Nübel erhält in Stuttgart für seine „extrem guten Leistungen“ den Vorzug vor Oliver Baumann und steht damit im Stuttgarter „Wohnzimmer“ in der Startelf. Nathaniel Brown darf als Frankfurter Linksverteidiger David Raum entlasten, während die in Basel wacklige Viererkette ansonsten Bestand hat. Nagelsmann kündigte zudem an, im Spielverlauf wegen der Klub-„Crunchtime“ nach Möglichkeit durchzuwechseln.

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Die deutschen Nationalspieler stehen bei der Hymne vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images
Die deutschen Nationalspieler stehen bei der Hymne vor dem Länderspiel gegen Ghana in der MHPArena in Stuttgart am 30. März 2026. Sona Maleterova / Getty Images

Vier Änderungen zur Partie gegen die Schweiz

Im zweiten Test des WM-Jahres verändert Bundestrainer Julian Nagelsmann seine Wunschelf im Vergleich zum 4:3 gegen die Schweiz am vergangenen Freitag viermal. Die Veränderungen betreffen Torwart, Linksverteidigung, das defensive Mittelfeld und eine Offensivposition. Damit reagiert der Übungsleiter sowohl auf Form als auch auf Belastungssituationen innerhalb seines Kaders.

Länderspiele
27.3.2026
- 20:45
Schweiz
3 4
Deutschland
St. Jakob-Park
Länderspiele
30.3.2026
- 20:45
Deutschland
- -
Ghana
MHPArena
Vorschau: Combo Gewinner : Deutschland und +3.5 Tore

Länderspiele 2026
| MHPArena | 30.3.2026-20:45
Deutschland
S S S S S
- : -
Ghana
S S S N N
| Schiedsrichter: S. Attwell
Vorschau: Combo Gewinner : Germany und +3.5 Tore
12
Alexander Nübel
18
Nathaniel Brown
4
Jonathan Tah
15
Nico Schlotterbeck
6
Joshua Kimmich
5
Pascal Groß
16
Angelo Stiller
20
Serge Gnabry
11
Nick Woltemade
17
Florian Wirtz
7
Kai Havertz
16
Benjamin Asare
23
A. Djiku
4
Jonas Adjei Adjetey
21
K. Peprah Oppong
2
Derrick Köhn
8
K. Sibo
5
Thomas Partey
3
Caleb Yirenkyi
11
Antoine Semenyo
19
P. Adu
9
J. Ayew
field field

Nübel belohnt im Stuttgarter „Wohnzimmer“

Alexander Nübel darf in Stuttgart beginnen und wird für seine „extrem guten Leistungen“ ausgezeichnet. Nagelsmann stellt den Stuttgarter Keeper in seinem so bezeichneten „Wohnzimmer“ in die Startelf und ersetzt damit die Nummer eins Oliver Baumann. Der Wechsel unterstreicht die derzeit starke Form Nübels und seine Bewährungschance im DFB-Tor.

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Liveticker heute 1:0 Deutschland gegen Ghana

21:54 Uhr

Undav, Karl und Rüdiger kommen rein! Tah, Havertz und Gnabry werden ausgewechselt!

21:36 Uhr

1:0 per Handelfmeter

Handelfmeter – Havertz ganz abgebrüht mit dem 1:0 – nicht ganz unverdient! Aber mehr war in der 1.Halbzeit nicht drin.

21:30 Uhr

Fast Halbzeit

Das Spiel tröpfelt so ein bisschen dahin, Ghana ist besser ins Spiel gekommen und ist etwas mehr auf Ballhöhe. Deutschland mit kurzen Aufblitzern.

21:20 Uhr

Woltemade & Wirtz mit Abseitstor

Tolles Tor von Woltemade und Wirtz, aber Wolte ist knapp im abseits!

20:50 Uhr

2 Chancen

Schon 2 starke Chancen, einmal Woltemade links vorbei, nach einem Havertz-Foul knapper Schuß von Wirtz rechts vorbei!

20:45 Uhr

Anstoß!

Pünktlich wird in Stuttgart angepfiffen!

19:30 Uhr

offizielle Aufstellung ist da!

So wird Deutschland starten:

12 Nübel – 6 Kimmich, 4 Tah, 15 Schlotterbeck, 18 Brown – 16 Stiller, 5 Groß – 20 Gnabry, 11 Woltemade, 17 Wirtz – 7 Havertz.

18:00 Uhr

Auch gegen Ghana elf Wechsel möglich

Wie schon beim torreichen 4:3-Test gegen die Schweiz in Basel kann Bundestrainer Julian Nagelsmann auch heute in Stuttgart aus dem Vollen schöpfen: Bis zu elf Auswechslungen sind im Duell gegen Ghana gestattet. Grundlage hierfür ist eine neue IFAB-Regelung, die das Standard-Limit für Testspiele von sechs auf acht Spieler angehoben hat – bei beidseitigem Einverständnis sind sogar elf Wechsel erlaubt.

Um den Spielfluss trotz der hohen Wechselanzahl zu schützen, greift die bewährte Fenster-Regelung: Gewechselt werden darf nur in drei Unterbrechungen sowie in der Halbzeitpause. Elf Einzelwechsel sind somit untersagt, um taktisches Zeitspiel zu unterbinden. Gegen die Schweiz hielt sich Nagelsmann übrigens noch zurück und nutzte lediglich vier seiner Optionen.

16:00 Uhr

Deutschland spielt heute wieder in den blauen DFB Away Trikots

Die deutsche Nationalmannschaft hält an ihrem neuen Glücksbringer fest: Wenn die DFB-Elf am Montagabend in der ausverkauften Stuttgarter Arena aufläuft, erstrahlt das Team von Bundestrainer Julian Nagelsmann erneut im neuen blauen Auswärtstrikot von Ausrüster adidas. Bereits am Freitag feierte das WM-Jersey beim spektakulären 4:3-Sieg gegen die Schweiz eine rundum erfolgreiche Premiere. Nun soll der frische Look auch im Duell gegen den viermaligen Afrikameister und WM-Teilnehmer Ghana für den nächsten Heimsieg sorgen.

15:30 Uhr

Wie wird Ghana auftreten?

Nach der 1:5 Pleite gegen ein starkes Österreich, will Ghana heute zeigen, was es kann. Das könnte gefährlich werden für Deutschland. Wir sind gespannt!
10:00 Uhr

Um 20:45 Uhr geht es los

Heute im 2.Länderspiel des Jahres geht es um eine gute Stimmung mitnehmen in die WM-Vorbereitung, das gilt für beide Teams. Am 12.Mai wird Bundestrainer Nagelsmann seinen DFB-Kader für die WM bekanntgeben. Erst danach gibt es nochmals 2 Länderspiele für Deutschland.

Linksverteidiger Brown ersetzt Raum

Der Frankfurter Linksverteidiger Nathaniel Brown erhält eine Bewährungschance und rückt für den vielbelasteten Stammspieler David Raum in die Defensive. Damit ändert Nagelsmann seine Außenverteidigerbesetzung, um Raum zu schonen und frische Kräfte einzubringen. Gleichzeitig bleibt die übrige Viererkette, die in Basel noch wackelte, unverändert.

Viererkette bleibt: Kimmich, Tah, Schlotterbeck starten

Abgesehen von Brown bleibt die Innenverteidigung wie in Basel unangetastet. Kapitän Joshua Kimmich bildet die rechte Seite der Abwehr, Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck komplettieren die Dreierreihe vor dem Tor. Diese Konstellation soll Stabilität bringen, nachdem die Viererkette zuletzt noch Unsicherheiten gezeigt hatte.

Rotation im Spielverlauf wegen „Crunchtime“

Nagelsmann kündigte an, während des Spiels aus Rücksicht auf die „Crunchtime“ bei den Vereinen nach Möglichkeit durchzuwechseln. Der Bundestrainer will damit die Belastung der Stammkräfte reduzieren und Perspektivspielern Einsatzzeiten gewähren. Diese taktische Planung bezieht sich explizit auf das Zeitfenster vor der WM-Nominierung.

„Herzstück“ im defensiven Mittelfeld: Stiller startet, Groß ersetzt Goretzka

Im defensiven Mittelfeld, dem von Nagelsmann als „Herzstück“ bezeichneten Bereich, nimmt Angelo Stiller nach den Ausfällen von Aleksandar Pavlovic (Hüfte) sowie von dessen Ersatz Felix Nmecha (Knie) die Startposition ein. Stiller darf sich abermals zeigen – ein letztes Mal im DFB-Dress vor der WM-Nominierung am 12. Mai. Neben ihm übernimmt Pascal Groß den Platz von Leon Goretzka und bildet so das neue Doppel im Zentrum.

Offensive Änderungen: Gnabry rechts, Woltemade statt Musiala, Wirtz links, Havertz als Neun

Serge Gnabry rückt aus dem Zentrum auf die rechte Seite, um seine Formstärke in die Offensive einzubringen. Den angeschlagen in München gebliebenen Regisseur Jamal Musiala ersetzt Nick Woltemade, der von der Bank in die Startformation rückt. Auf links soll Florian Wirtz wie in der Schweiz für Kreativität sorgen, während Kai Havertz erneut die Neun gibt und die Spitze besetzt.

VfB-Liebling Deniz Undav erhält nur die Bankrolle

Für VfB-Liebling Deniz Undav bleibt nur die Bankrolle, Nagelsmann hat ihm aber „Minuten“ versprochen. Der Bundestrainer plant demnach, Undav im Verlauf der Partie einzusetzen, um ihm Einsatzzeit zu geben ohne ihn von Beginn an zu belasten. Diese Entscheidung spiegelt die Balance zwischen Klubbindung und Turniervorbereitung wider.

Die deutsche Aufstellung

Nübel – Kimmich, Tah, Schlotterbeck, Brown – Stiller, Groß – Gnabry, Woltemade, Wirtz – Havertz. – Trainer: Nagelsmann (Spielbeginn: Stuttgart gegen Ghana, 20.45 Uhr/ARD)

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