Österreichische Fußball-Nationalmannschaft zur WM 2026: Echt jetzt? WM-Quali-Rasen als Raumduft?

Die österreichische Fußball-Nationalmannschaft überrascht ihre Fans mit einem einzigartigen Raumduft zur historischen WM-Qualifikation 2026. “A gmahde Wiesn” trägt den besonderen Duft des Originalrasens aus den WM-Qualifikationsspielen und kostet 19,04 Euro. Die erste Auflage war in kürzester Zeit vergriffen, sodass nun Nachschub in Form von 500 weiteren Fläschchen verfügbar ist. Der Erlös fließt in die Förderung des Fußballnachwuchses.

Ein Duft voller Fußballgeschichte

Die Idee eines Rasenduftes mag auf den ersten Blick ungewöhnlich erscheinen, doch der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) ist überzeugt, dass “A gmahde Wiesn” ein ganz besonderes Produkt ist. Dieses Spray ist nicht lediglich ein Duft, sondern fängt die Essenz eines magischen Moments im Fußball ein. Der ÖFB beschreibt es als „olfaktorischen Sprint über 90 Minuten purer Emotion“ und bringt damit die Freude über die WM-Qualifikation zum Ausdruck.

Stell dir vor, du öffnest die Flasche – und plötzlich bist du mittendrin. Nicht im Wohnzimmer. Nicht im Büro. Sondern dort, wo Geschichte geschrieben wurde: auf dem Originalrasen der WM-Qualifikation unseres Nationalteams. Genau aus diesem Grün, aus diesen Zentimetern Fußballboden, die wir bei jedem Tackling, jedem Sprint, jedem Jubel gesehen haben, wurde dieser Raumduft gewonnen. Kein Fake: Der Raumduft wurden tatsächlich aus den Originalrasen der WM-Qualifikationsspiele extrahiert. Kein „Wie im Stadion“. Sondern das echte Ding. ÖFB RAUMDUFT – DER DUFT DES QUALI-ERFOLGS

Rasche Beliebtheit und hohe Nachfrage

Die Nachfrage nach dem Duft ist enorm, da die ersten 100 Fläschchen in Windeseile vergriffen waren. Um der gewachsenen Nachfrage gerecht zu werden, wurden zusätzlich 500 Fläschchen in Auftrag gegeben. Der Preis von 19,04 Euro erinnert an das Gründungsjahr des ÖFB und bietet Fans die Möglichkeit, ein Stück Fußballgeschichte in ihre eigenen vier Wände zu holen.

Kreative Zusammenarbeit mit der Saint Charles Apotheke

Der Duft wurde in Kooperation mit der Saint Charles Apotheke entwickelt. Die Komposition vereint Frische mit klassischen Elementen, die den Fußball repräsentieren. Zitrusnoten sorgen für Frische, während Lorbeer Tiefe und die grüne Basis den unverwechselbaren Rasencharakter unterstreichen. „A gmahde Wiesn“ ist somit ein ganzheitliches Erlebnis, das alle Sinne anspricht – ähnlich wie ein mitreißendes Fußballspiel.

WM-Teilnahme 2026 als Meilenstein

Die WM 2026 in den USA, Mexiko und Kanada markiert eine historische Rückkehr für die österreichische Mannschaft, die sich nach 1998 erneut für eine Weltmeisterschaft qualifiziert hat. In Gruppe J trifft das Team unter der Leitung von Chefcoach Ralf Rangnick auf Titelverteidiger Argentinien, Algerien und den Neuling Jordanien. Diese Qualifikation ist nicht nur sportlich, sondern auch emotional bedeutend für das gesamte Land.