Österreich bei der WM 2026 – WM-Fahrplan & Länderspiele

ÖFB fixiert den Fahrplan Richtung WM 2026

Die Vorbereitungen der österreichischen Nationalmannschaft auf die FIFA WM 2026 sind nun komplett durchgeplant. Vor dem Turnier in den USA, Kanada und Mexiko warten auf das Team von Ralf Rangnick noch zwei Tests, ehe es ins Base Camp geht und der finale Kader gemeldet werden muss. Bei der WM Endrunde spielt man in der WM Gruppe J gegen Argentinien.

Den letzten Härtetest bestreitet die ÖFB-Elf am 10. Juni um 21.00 Uhr Ortszeit beziehungsweise am 11. Juni um 06.00 Uhr MESZ gegen Guatemala. Gespielt wird im Rose Bowl Stadium in Pasadena im Großraum Los Angeles, jenem Stadion, das 1994 das WM-Finale beherbergte. Der Termin für den Ticketverkauf soll zeitnah bekanntgegeben werden.

Heimspiel gegen Tunesien und ab 4. Juni Richtung USA

Schon zuvor steht am 1. Juni um 20.45 Uhr im Wiener Ernst-Happel-Stadion das letzte Heimspiel vor dem WM-Auftakt auf dem Programm. Gegner ist Tunesien, das ebenfalls an der Endrunde teilnimmt. Für die Partie wurden bereits rund 20.000 Karten abgesetzt, Tickets sind weiterhin über die Seite des ÖFB erhältlich.

Die Abreise in die USA erfolgt am 4. Juni. Der ÖFB-Tross fliegt mit einer Linienmaschine von Austrian Airlines nach Los Angeles und fährt von dort mit dem Bus weiter nach Santa Barbara, wo das Team sein Quartier im Base Camp bezieht.

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Rangnick nennt sein Aufgebot Mitte Mai

Der Vorbereitungslehrgang startet am 27. Mai am ÖFB-Campus in Wien-Aspern. Das Aufgebot für diesen Lehrgang gibt Teamchef Ralf Rangnick am 18. Mai bekannt. Spätestens am 1. Juni, direkt nach dem Länderspiel gegen Tunesien, muss der endgültige WM-Kader gemäß FIFA-Vorgaben gemeldet werden.

Auch der Fahrplan in der Gruppenphase steht bereits: Österreich eröffnet die WM am 17. Juni um 06.00 Uhr MESZ in San Francisco gegen Jordanien. Danach folgt am 22. Juni um 19.00 Uhr MESZ in Dallas das Duell mit dem regierenden Weltmeister Argentinien, ehe am 28. Juni um 04.00 Uhr MESZ in Kansas City das letzte Gruppenspiel gegen Algerien ansteht. Gruppe J komplettiert somit ein anspruchsvolles Programm mit Titelverteidiger Argentinien und Algerien als weiteren Gegnern.

Quelle OEFB.AT