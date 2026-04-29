ÖFB-Frauen Nationalmannschaft: Trainer geht, Söndergaard kommt, aber WM 2027 Quali ist durch…

Der ÖFB hat im Frauen-Nationalteam einen personellen Schnitt vollzogen und Alexander Schriebl als Chefcoach entlassen. Direkt als Nachfolger präsentierte der Verband Lars Söndergaard, der die Mannschaft zunächst bis zum Ende der Qualifikation für die WM 2027 in Brasilien übernehmen soll. Österreich peilt damit weiterhin die erste Teilnahme an einem Großevent an, liegt aber aussichtslos auf dem letzten Platz.

Schöttel spricht von klarer Neuausrichtung

Der Beschluss wurde am Mittwoch verkündet. Nach einer sportlich schwierigen Phase habe es laut Sportdirektor Peter Schöttel eine „klare Weichenstellung“ gebraucht. „Vor eineinhalb Jahren haben wir einen mutigen Neubeginn eingeleitet und dabei auch durchaus Risiko genommen“, erklärte Schöttel: „Dieses Projekt ist in einer insgesamt sehr herausfordernden Konstellation jedoch nicht in der gewünschten Form aufgegangen.“

Schriebl, der aus Salzburg stammt, hatte den Posten erst im Januar des vergangenen Jahres übernommen. In seinen 14 Pflichtspielen mit den ÖFB-Frauen musste er neun Niederlagen hinnehmen, was die Bilanz deutlich belastete und den Verband nun zu diesem Schritt veranlasste.

Zuletzt gegen Deutschland, nun der Wechsel auf der Bank

In der WM-Qualifikation traf Österreich zuletzt zweimal auf die deutsche Auswahl. Auswärts setzte es zunächst ein 1:5, im Heimspiel sprang anschließend ein torloses Unentschieden heraus. Diese „positive Reaktion“ habe Schöttel zwar anerkannt, sie habe aus Sicht des ÖFB aber letztlich nicht ausgereicht.

Mit Söndergaard verpflichtet der Verband nach eigenen Angaben „eine anerkannte Persönlichkeit des europäischen Fußballs“. Der 67 Jahre alte Däne hatte zuletzt sechs Jahre lang die Frauen-Nationalmannschaft seines Heimatlandes betreut und soll nun die ÖFB-Auswahl durch die laufende WM-Qualifikation führen.