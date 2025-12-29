Nur 3 deutsche Nationalspieler: Das ist Matthäus Start-Elf der Bundesliga nach der Hinrunde

Weltmeister Lothar Matthäus hat in BILD seine persönliche Start-Elf der Bundesliga gewählt, und die Auswahl sorgt für reichlich Gesprächsstoff. Überraschend ist nur ein deutscher Nationalspieler in der ersten Mannschaft, während gleich zwei Österreicher im Team stehen. Matthäus‘ Entscheidung ist besonders brisant im Hinblick auf die bevorstehende WM 2026 in Nordamerika. Hier sind die Details zu Matthäus‘ Top-Elf.

Matthäus wählt Kobel im Tor

Im Tor vertraut Matthäus auf den BVB-Star Gregor Kobel. „Gregor Kobel hat einen Riesen-Anteil daran, dass Dortmund Zweiter ist“, lobt der Rekordnationalspieler. Mit acht zu-null-Spielen und einer Quote von über 75 Prozent gehaltener Bälle ist Kobel eine zentrale Figur in der Bundesliga. Als Ersatz hat er Leipzigs Peter Gulacsi nominiert, trotz dessen 19 Gegentoren, die teilweise auf den ersten Spieltag gegen München zurückzuführen sind.

Defensive mit Upamecano und Tapsoba

In der Innenverteidigung setzt Matthäus auf Dayot Upamecano und Edmond Tapsoba. „Upamecano zeigt bei Bayern stabile Leistungen, die an seine Form in der französischen Nationalmannschaft erinnern“, erklärt Matthäus. Tapsoba überzeugt zudem mit drei Toren und zwei Vorlagen in dieser Saison. Nico Schlotterbeck und Jonathan Tah ergänzen die Defensive, wobei Matthäus Schlotterbeck eine starke Saison bescheinigt, während er bei Tah noch Defizite sieht.

Mittelfeld und Offensive für die WM gewappnet

Im zentralen Mittelfeld spielt Joshua Kimmich, der als Sechser maßgeblich für das Spiel der Bayern verantwortlich ist. Neben ihm agiert Christoph Baumgartner, der mit sechs Toren und sechs Vorlagen auf sich aufmerksam macht. In der Offensive setzt Matthäus auf Luis Diaz, Michael Olise und Yan Diomande. Diaz, der beste Linksaußen der Saison, hat bereits sechs Vorlagen und acht Tore erzielt. Olise bringt seine technische Qualität ins Spiel und Diomande könnte bei der WM ein gefährlicher Faktor sein.

Kane als unangefochtener Torjäger

Im Sturm führt Harry Kane die Matthäus-Elf an. „Mit mehr Treffern als Spielen gibt es für mich keine Diskussion über die Nummer neun“, betont Matthäus. Kane hat in dieser Saison 19 Tore erzielt und gilt als überragender Spieler. Als Backup überrascht Fisnik Asllani mit seiner starken Leistung in seinen ersten 15 Bundesligaspielen, in denen er sechs Tore erzielt hat.

Kompany als Trainer der Saison

Auf der Trainerbank sitzt Vincent Kompany, den Matthäus für seine 13 Siege und zwei Unentschieden zum Trainer der Saison ernennt. Kasper Hjulmand, der Leverkusen nach oben geführt hat, wird als Nummer zwei genannt.