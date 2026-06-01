Nochmals gegen Finnland: DFB-Elf testet am Montag mit 2.Mannschaft

Die deutsche Nationalmannschaft bekommt vor der Abreise zur Fußball-WM noch einen weiteren lockeren Vergleich mit Finnland. Bundestrainer Julian Nagelsmann kündigte nach dem souveränen 4:0 gegen die Skandinavier an, dass am Montag erneut gegen die Finnen gespielt wird. Der Ablauf ist klar geregelt, denn die Partie dauert nicht über die vollen 90 Minuten, sondern über „zweimal 20, zweimal 25“.

Noch ein Einsatz für die zweite Reihe

Der zusätzliche Test ist vor allem für jene vorgesehen, die am Sonntag in Mainz nicht oder nur wenig gespielt haben. „Das Spiel sei ‚für die, die heute nicht gespielt oder weniger gespielt haben, um denen einfach nochmal einen Spielrhythmus zu geben.'“, erklärte Nagelsmann. Er zeigte sich zugleich „sehr froh, dass sich die Finnen dazu bereit erklärt haben. Das wird mit ein paar Fans stattfinden, die das gewonnen haben. Mitarbeiter des DFB. Das wird nochmal die nächste Aufgabe für uns.“

Abreise am Dienstag, letzter Härtetest in Chicago

Am Nachmittag steht außerdem noch „ein kleines Event“ auf dem Programm, damit die Mannschaft „auch in Stressphasen mental runterkühlen“ kann, wie der Bundestrainer betonte. Am Dienstag hebt der Tross dann ab Frankfurt in Richtung USA ab. Der letzte Test vor dem Turnier folgt am 6. Juni in Chicago gegen den WM-Co-Gastgeber.

Undav, Wirtz und Musiala treffen in Mainz

Beim klaren Sieg in Mainz hatten Deniz Undav mit seinen Treffern in der 34. und 57. Minute, Florian Wirtz in der 48. Minute und Jamal Musiala in der 63. Minute für die Tore gesorgt.