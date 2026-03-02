Noch 100 Tage bis zum WM 2026 Eröffnungsspiel: Krisen und Kriege statt Sport und Spaß. Statt taktischen Diskussionen und Stadionplänen dominieren Sicherheitsbedenken, geopolitische Konflikte und Einreisebeschränkungen die Debatte um das Turnier der FIFA WM 2026. Besonders der Iran-Konflikt stellt die Teilnahme einer qualifizierten Mannschaft infrage und hat Liga‑ und Vorbereitungsbetrieb bereits massiv gestört. Gleichzeitig bleiben Fragen zu Spielorten, Sicherheit und Zuschauern offen – und werfen einen Schatten auf den geplanten Fußball‑Sommer in den USA, Mexiko und Kanada.

Iran-Konflikt bedroht Teilnahme und Vorbereitungen

Der Iran-Konflikt hat die Diskussion um die WM 2026 in den Vordergrund gerückt. Irans Verbandspräsident Mehdi Taj sagte laut Varzesh3: „Die US-Regierung hat unser Heimatland angegriffen. Das wird nicht unbeantwortet bleiben.“ Der Ligabetrieb in Iran ruht, und anstehende WM‑Vorbereitungsspiele wurden abgesagt. Damit erscheint eine Teilnahme der qualifizierten Mannschaft aus dem Kriegsgebiet derzeit kaum vorstellbar. FIFA‑Generalsekretär Mattias Grafström betonte, man werde „die Entwicklungen in allen Fragen weltweit weiter beobachten“, während der Weltverband offiziell weiterhin alle qualifizierten Teams an den Start bringen möchte.

Sicherheit, Einreise und Gastgeberstädte unter Druck

Die Organisation der ersten XXL‑WM mit 48 Teilnehmern und 104 Partien läuft über 16 Spielorte in vier Zeitzonen. Dennoch bleiben mehrere Austragungsorte umstritten: Guadalajara steht wegen des Drogenkriegs in Mexiko im Fokus sicherheitspolitischer Sorge, und Boston droht auszusteigen, falls bis Mitte März nicht die eingefrorenen Bundesgelder für die Sicherheit fließen. Gleichzeitig wirken die Politik der US‑Regierung unter Präsident Donald Trump, Todesschüsse von ICE‑Beamten und verschärfte Einreisebeschränkungen für Gäste aus zahlreichen qualifizierten Ländern wie ein Hemmnis für Besucher und Fans. Diese Fragen betreffen unmittelbar das Zuschauererlebnis, den Einsatz von Sicherheitskonzepten und die Durchführbarkeit geplanter Vorrundenspiele in Städten wie Los Angeles, Seattle und Mexiko‑City.

FIFA, Tickets und wirtschaftliche Interessen

Die FIFA will das Großprojekt durchziehen: Geplant sind 78 Begegnungen in den USA, der Auftakt im Azteken‑Stadion von Mexiko‑City mit dem Eröffnungsspiel Mexiko gegen Südafrika, das Finale ist in New York terminiert. Verbandschef Gianni Infantino versprach „104 Super Bowls“ und rechnet mit Rekordeinnahmen von elf Milliarden Dollar – deutlich mehr als die sieben Milliarden in Katar. Trotz Kritik an hohen Eintrittspreisen meldet die FIFA 508 Millionen Ticketanfragen für rund sieben Millionen verfügbare Tickets und erklärte: „Alle Spiele sind ausverkauft“. Ob allerdings überall die Ränge tatsächlich gefüllt sein werden, bleibt angesichts der Sicherheitsbedenken und Einreisehürden offen.

Auswirkungen auf Mannschaftsvorbereitung und Wettbewerb

Die politischen Krisen wirken unmittelbar auf die sportliche Vorbereitung: Nationale Ligen können pausieren, Nationalteams sagen Freundschaftsspiele ab, und Trainer stehen vor einer Planungsunsicherheit. Bundestrainer Julian Nagelsmann warnte im kicker: „Wir sollten das Bewusstsein haben, dass politische Themen vorherrschen, die der Sport nicht lösen wird.“ Dennoch konzentrieren sich Mannschaften auf ihre sportliche Leistung; für den Bundestrainer hat diese Leistung „für die weltpolitische Lage leider gar keine Relevanz“. Sportlich bleibt das Format: 48 Teams, 32 Mannschaften erreichen die erste K.o.-Runde, und die Favoriten hoffen, dass nur Außenseiter wie die Neulinge Curacao und Kap Verde früh ausscheiden.