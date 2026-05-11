Noch 1 Monat bis zur FIFA WM 2026 – So blicken The-Athletic-Autoren auf das Turnier

In genau einem Monat beginnt die FIFA Weltmeisterschaft 2026, die acht Jahre nach ihrer Vergabe an die USA, Kanada und Mexiko nun unmittelbar bevorsteht. Bei The Athletic wächst die Vorfreude, während das Reporterteam für Einsätze in allen Teilen der drei Gastgeberländer vorbereitet wird.

Mehrere Redakteure und Reporter, darunter Lukas Weese, Asli Pelit, Matt Slater, Melanie Anzidei und Max Mathews sowie die USMNT-, England- und Kanada-Experten Paul Tenorio, Jack Pitt-Brooke und Joshua Kloke, schilderten, wie sie auf die erste Partie am 11. Juni blicken. Die Antworten reichen von gespannter Neugier über Euphorie bis hin zu deutlichen Sorgen über Kosten, Sicherheit und die Atmosphäre rund um das Turnier.

Zwischen Vorfreude, Zweifel und der Frage, wie sich das Turnier anfühlt

Weese spricht von einer überwältigenden Neugier. Er fragt sich, wie das Ganze aussehen wird und welchen Effekt es auf die Gastgeberstädte und -länder haben wird. Für ihn ist es das erste Mal zu seinen Lebzeiten, dass es eine nordamerikanische Männer-WM gibt. Vieles sei noch unklar, sagt er, doch sobald die Spiele beginnen, solle der Fußball im Mittelpunkt stehen, ähnlich wie bei Olympischen Spielen.

Pelit zweifelt zunächst überhaupt daran, dass die WM wirklich vor der Tür steht. Sie betont, dass sie ohne ihren Job kaum wüsste, dass die USA kurz davor sind, das größte Sportereignis der Geschichte auszutragen. Es sei bereits ihre dritte WM und die zweite, die sie in einem Gastgeberland in der Aufbauphase begleite. An Brasilien 2014 erinnere sie sich noch genau: Strände, Plätze und Straßen von Rio de Janeiro waren in WM-Farben geschmückt, die Energie nicht zu übersehen, jedes zweite Gespräch drehte sich um den Copa do Mundo. In New York City dagegen herrsche kaum spürbare WM-Stimmung, abgesehen von einem Countdown in The Shops of Columbus Circle, den sie als „random“ bezeichnet. Für eine Stadt, die das Finale austragen wird, wirke es auffallend ruhig.

Slater nutzt einen spitzen Ton und nennt sich selbst „Europoor“. Falls ihm nicht ohnehin klar gewesen wäre, dass Amerikas Tech-Milliardäre, die hohe Staatsverschuldung und die große Toleranz gegenüber schwachen öffentlichen Dienstleistungen zu einem massiven Vorsprung im entscheidenden Pro-Kopf-BIP-Rennen führen, hätten ihn die Ticketpreise der WM daran erinnert. Die Menschen im „Old World“-Europa, so sein Urteil, seien arm. Gianni Infantino habe schließlich selbst angemerkt, dass Amerikaner so reich seien, dass sie 300 Dollar, also 408 Pfund, für Zuschauerplätze bezahlen würden, um Studenten in Crashhelmen eine Rugby-Variante spielen zu sehen. Europa sei zurückgelassen worden, wohl im Urlaub.

Mathews beschreibt seine Gefühlslage als Mischung aus Sorge, Begeisterung, Nervosität, Freude und Anteilnahme. Historische WM-Turniere hätten die Welt zusammengebracht, doch aus vielen Gründen, darunter Visa, Politik sowie die Preise für Tickets und Transport, glaube er, dass dies diesmal nicht in gleichem Maße geschehe. Dennoch bleibe es eine Weltmeisterschaft, und bei einer WM gehe es um die Spieler und Trainer, die die globale Bühne erobern. Sobald es losgehe, werde hoffentlich der Fußball alle in seinen Bann ziehen.

Anzidei fühlt sich, als sei es endlich so weit. Sie lebt in East Rutherford und erlebt die Vorbereitungen rund um das MetLife Stadium aus nächster Nähe. Sie vergleicht die Lage mit einer Nachbarschaft, die sich auf eine riesige Party vorbereitet und nun dabei ist, das Haus für die Gäste in Bestform zu bringen. Sie war jüngst, wie sie sagt, im „New York New Jersey“-Stadion bei der Raseneinbringung, Bars in ihrer Umgebung spielten bereits auf den Sommer des Fußballs an, und mit Fremden an der Theke sei die WM ohnehin das Standardthema. Endlich, sagt sie, weil seit fast einem Jahrzehnt auf diesen Moment gewartet werde.

Was die Autoren besonders elektrisiert und was ihnen Sorgen macht

Auf die Frage nach dem größten Reiz richtet Weese den Blick auf Toronto. Er will sehen, wie die Stadt während der WM aussieht, zumal es in früheren Turnieren dort bereits Bars und andere Lokale mit Innen- und Außenbereichen zum gemeinsamen Schauen gab und die U-Bahn voll war mit Fans aus aller Welt. Jetzt aber, da Spiele tatsächlich in Toronto stattfinden, interessiert ihn vor allem, wie der Fan-Festbereich aussieht und wie die Zuschauer feiern werden.

Slater hofft vor allem darauf, dass sich alle wieder annähern und die ganze USA-gegen-Europa-Rhetorik im Papierkorb landet. Früher, erinnert er, sei man gut miteinander ausgekommen. Wenn man die Telefone mal weglege, miteinander rede, das Wetter genieße und gemeinsam großartigen Sport schaue, könne das Verhältnis wieder so werden. Weltmeisterschaften seien perfekt geeignet, daran zu erinnern, wie viel die Menschen verbindet.

Mathews freut sich darauf, dass das Turnier die USA und Kinder rund um den Globus in den Bann des schönen Spiels ziehen könnte. Die Vereinigten Staaten seien ein sportverrücktes Land mit wachsender Fankultur, und Fußball könne kurz davor stehen, regelrecht zu explodieren. Das müsse nicht zulasten von Basketball, American Football oder Baseball gehen, doch Fußball könne sich als weiterer Pfeiler neben diesen Sportarten etablieren. Besonders reizvoll sei für ihn, wenn Momente eine neue Generation von Spielern auf der ganzen Welt inspirieren.

Pelit zieht die Attraktion ebenfalls weit über die Stadien hinaus. Für sie liegt der Reiz darin, kleine Kinder in Trikots zu sehen, wie sie nach einer Partie der besten Spieler direkt in Parks laufen, um die frisch gesehenen Tore und Aktionen nachzustellen. Diese Energie solle über das Turnier hinaus wirken und langfristig beeinflussen, wie Amerika den Fußball wahrnimmt.

Anzidei sagt schlicht: der Fußball. Es sei eine Floskel, aber etwas Besonderes, wenn sich alle vor dem Fernseher zur WM versammeln, besonders in den USA, wo sie ihr ganzes Leben verbracht habe und der Sport noch immer wächst. Das Leistungsniveau werde sehr hoch sein, einige der Spieler, mit denen sie aufgewachsen sei, würden nach diesem Sommer ihre Karriere beenden. Es habe jetzt schon etwas Nostalgisches, als vermisse sie das Turnier, obwohl es noch nicht einmal begonnen habe.

Was dagegen Sorgen bereitet, ist bei allen deutlich ausgeprägter. Weese warnt vor Problemen mit dem Nahverkehr in großen Metropolen, ausdrücklich mit Blick auf Toronto. Die Torontonians beschwerten sich gern über Transit und Verkehr, die Verkehrsbetriebe hätten zwar mehr Züge und weitere Lösungen versprochen, doch zwischen Ankündigung und Realität könne ein gewaltiger Unterschied liegen. Bei Verzögerungen drohe für Zuschauer, die viel Geld bezahlt haben, ein großes Chaos.

Slater fürchtet, England könnte die Mannschaft der ganzen Veranstaltung mit langweiligem, grobem oder schlechtem Fußball enttäuschen, betont aber zugleich, dass er das selbst nicht glaube. Das eigentliche Risiko sei vielmehr, dass diese WM am Ende nur „meh“ werde und aus einem großen Fest eher ein Ereignis mit Wucherpreisen, politischem Theater, kulturellen Missverständnissen und zähflüssigem, stockendem Fußball werde.

Pelit sorgt sich, dass die Weltmeisterschaft die langweiligste Version ihrer selbst werden könnte. Für sie lebe die Magie des Turniers nicht nur vom Fußball, sondern vor allem von den Fans, von Straßen voller Trikots, Flaggen an Balkonen, von Fremden, die in Bars und an Bahnhöfen in verschiedenen Sprachen singen, von Städten, die durch Reisende aus der ganzen Welt verwandelt würden. Die Preise für Tickets, Hotels und Reisen seien jedoch so hoch, dass genau jene Anhänger verdrängt würden, die diese Atmosphäre überhaupt erst erzeugen.

Mathews zählt die Risiken besonders breit auf. Er nennt mögliche ICE-Abschiebungen, politische Proteste, Sturmunterbrechungen wie beim Club World Cup, halbleere Stadien wegen unbezahlbarer Tickets oder wegen der überteuerten Anreise. Am meisten beschäftigt ihn aber, wie Fans anderer Nationen behandelt werden. Sie seien wegen ihrer Leidenschaft, Farben und Lautstärke ein zentraler Teil des Turniers. Er hoffe, dass sie herzlich empfangen würden, sei sich aber nicht sicher, ob das auch so komme.

Anzidei verbindet ihre Begeisterung unmittelbar mit ihren Ängsten. Wenn der Fußball der Auslöser ihrer Vorfreude sei, dann sei alles andere der Grund für ihre Sorgen. Sie fürchtet, dass nationale Politik den schönen Sport beschädigen könnte, dass Besucher nicht willkommen geheißen werden, dass die Sicherheit nicht gewährleistet ist und dass die Ticketpreise überzogen bleiben. Die Weltmeisterschaft sei für viele Menschen in zu vielen Bereichen unerreichbar geworden, und sie hoffe, dass dies nicht der neue Normalzustand sei. Fans, die den Fußball groß gemacht hätten, sollten sich auch in diesem Sommer und darüber hinaus als Teil des Spiels fühlen.

Prognosen für Gruppen, Teams und Spieler

Bei den WM 2026 Gruppen setzen die Autoren teils auf klare Favoriten, teils auf große Unsicherheit. Weese sieht Gruppe H als am besten einschätzbar und erwartet, dass Spanien als einer der Turnierfavoriten ohne Probleme gewinnt und nach der Vorrunde wie ein Team aussieht, das es zu schlagen gilt. Außerdem werde Lamine Yamal zeigen, warum er zu den besten jungen Fußballern der Welt gehöre. Slater ist derselben Meinung und nennt ebenfalls Gruppe H als die am einfachsten vorhersagbare, weil Spanien und Uruguay an Saudi-Arabien, aktuell Nummer 61 der FIFA-Weltrangliste, und Kap Verde, Nummer 69, vorbeiziehen sollten. Er spielt zudem mit dem Gedanken, Englands Gruppe L zu nennen, weil er beim Auftakt gegen Kroatien vermutlich durch die Finger schauen werde, hält das aber für zu pessimistisch und erklärt, England werde schon klarkommen.

Pelit hält Gruppe J für klar, da Titelverteidiger Argentinien dort aus ihrer Sicht keine Probleme haben sollte. Anzidei wiederum blickt auf Gruppe A und verweist auf jüngste Berichte aus Mexikos Lager. Der mexikanische Verband habe Liga-MX-Spieler gewarnt, dass sie nicht in den endgültigen WM-Kader kämen, falls sie nicht zu einem WM-Lehrgang erscheinen, der sich mit wichtigen Klubspielen überschneidet. Spieler mit solchen Doppelbelastungen seien nun in einer heiklen Lage, und genau dieser Druck könne Mexikos Status als Gruppenerster beeinflussen.

Bei der Gruppe, die am schwierigsten vorherzusagen ist, geht es deutlich auseinander. Weese nennt Gruppe B, weil er keine Ahnung habe, wie Gastgeber Kanada abschneide. Der talentierte Kader müsse eigentlich um den Gruppensieg mitspielen, doch Spiele gegen Bosnien und Herzegowina, Katar und die Schweiz seien alles andere als einfach einzuschätzen.

Slater setzt auf Gruppe D, weil er nicht wisse, wie die USA mit dem Druck umgehen, ob man der jüngsten Form der Türkei vertrauen solle, wie gut Australien sei und was man von Paraguay halten müsse. Die Gastgeber stünden mit Rang 16 in der FIFA-Weltrangliste am besten da, Paraguay liege als 40. am Ende des Feldes. Doch Paraguay habe in der südamerikanischen Qualifikation überzeugt, im November testweise knapp gegen die USMNT verloren und wenige Tage später Mexiko geschlagen. Australien habe keine Stars, aber in der Qualifikation nur ein Spiel verloren, während die Türkei im September klar gegen Spanien untergegangen sei, seitdem jedoch ungeschlagen sei.

Pelit sieht ebenfalls Gruppe D als besonders offen an. Der Druck auf die USA werde enorm sein, und der Verlauf des gesamten Turniers könne am Auftakt gegen Paraguay hängen. Eine Niederlage dort würde den Lärm um das Team sofort gewaltig werden lassen. Straighte Spiele gebe es in dieser Gruppe nicht. Die Türkei sei technisch stark, aber emotional volatil, Australien eine Art Überraschungskiste und Paraguay könne mit Physis und Rhythmusstörung sowohl die USA als auch die Türkei frustrieren und die Gruppe zu einem zähen Kraftakt machen.

Mathews hebt Gruppe K hervor. Portugal stehe dort unter Druck, doch Cristiano Ronaldo werde wahrscheinlich eher Nebenfigur als Taktgeber sein, und dennoch sei er nicht überzeugt, dass die Portugiesen zu den ganz großen Turnierfavoriten zählen. Kolumbien sei stark, vereine Physis und Technik, während Usbekistan mit Manchester-City-Profi Abdukodir Khusanov keineswegs zu unterschätzen sei. Die DR Kongo sei ebenfalls kämpferisch und werde keine Punkte kampflos abgeben. Mexikos Gruppe A mit vier sehr unterschiedlichen Teams von vier Kontinenten könne in jeder denkbaren Reihenfolge enden.

Pitt-Brooke, der England berichtet, sieht die Three Lions in guter Verfassung. England habe realistische Chancen, bis in die letzte WM-Woche vorzustoßen. Vieles spreche für das Team: seit zehn Jahren sei es stabil und gut, Thomas Tuchel sei ein Topcoach, die Qualifikation sei mit acht Siegen aus acht Spielen und ohne Gegentor perfekt verlaufen, und Harry Kane sowie Declan Rice seien in brillanter Form. Zugleich warnt er, dass die Mannschaft im März ohne diese beiden Spieler schwach ausgesehen habe, die restlichen Offensivleute keine gute Saison gespielt hätten und die Defensive unter Tuchel schwächer sei als unter Gareth Southgate. Außerdem werde die Hitze England vermutlich stärker zusetzen als den Rivalen. Sein Fazit: gut möglich, dass sie weit kommen, aber nicht gewinnen.

Tenorio, zuständig für die USMNT, beschreibt das Team als so unberechenbar wie eh und je. Wenn die USA gut spielten, könne das Team tatsächlich unterhaltsam und durchschlagskräftig auftreten, so wie beim 5:1 gegen Uruguay im November. Auch in den Anfangsphasen gegen Belgien und Portugal im März habe es Momente mit dynamischer Offensive gegeben. Gleichzeitig seien diese Spiele Warnsignale gewesen, weil die USA ihre Chancen nicht genutzt hätten und Belgien wie Portugal nach einer kurzen Ruhephase dann mit Raumgewinn und Kontrolle das Geschehen an sich gerissen hätten. Diese Mannschaft könne bis ins Viertelfinale durchmarschieren, aber ebenso in der Vorrunde scheitern. Entscheidend sei, welche USMNT im Juni auftauche und ob volle Stadien mit amerikanischen Fans einen Unterschied machen. Genau das könne den Ausschlag geben, denn an derart große, parteiische Kulissen sei das Team nicht gewöhnt.

Kloke bewertet Kanada als stärker denn je, verlangt aber Ergebnisse als Beweis. Die Mannschaft sei bei der WM 2022 interessant und aufstrebend gewesen, habe aber eine klare taktische Identität und die nötige Cleverness in Pflichtspielen vermissen lassen. Seitdem habe sie sich unter Jesse Marsch, der als Coach aus dem Red-Bull-System komme, deutlich verbessert und spiele nun mit neuem Hochtempo. Das habe zu besserer Abstimmung und einem Sprung in der FIFA-Weltrangliste auf Platz 26 vor weniger als einem Jahr geführt. Kanada gehöre im Defensivverhalten zur oberen Hälfte aller WM-Teams und habe in den letzten acht Spielen nur drei Gegentore kassiert, darunter ein hartes 0:0 gegen Kolumbien, das sich wie eine WM-Generalprobe angefühlt habe. Das Problem sei aber, dass bisher nur Vorschauen auf das Potenzial zu sehen gewesen seien. Bei großen Turnieren habe dieser Kern oft besorgniserregende Ergebnisse geliefert. Beim letzten WM-Turnier holte Kanada keinen Punkt, im Viertelfinale des Gold Cups im vergangenen Sommer war Schluss. Nichts werde den Blick auf dieses Team so sehr verändern wie mehr Tore, der erste WM-Sieg und der Sprung aus der Gruppe. Genau das sei intern die Erwartung, und das könne den Fußball im Land verändern.

Welche Teams gut aussehen und welche eher nicht

Bei den Mannschaften, die derzeit am stärksten wirken, fällt bei mehreren Autoren derselbe Name. Weese setzt auf Frankreich, auch wenn es für ihn fast eine Ausweichantwort sei. Les Bleus hätten in der März-Länderspielphase dominiert. Frankreich schlug Brasilien mit 2:1 und Kolumbien mit 3:1. Kylian Mbappe traf gegen Brasilien, bevor Desire Doue mit einem Doppelpack gegen Kolumbien überzeugte. Für ihn zeige genau das die enorme Offensivqualität dieser Mannschaft, die nur schwer zu schlagen sein werde.

Slater nennt ebenfalls Frankreich und verweist darauf, dass ihm schon die hauseigene „thematische Forschung“ von Bank of America eine Mail geschickt habe, in der der Europameister von 2018 und Vizeweltmeister von 2022 als Favorit genannt werde. Frankreichs Angreifer seien absurd stark, das Mittelfeld sei schon vor Pep Guardiolas Einfluss auf Rayan Cherki brillant gewesen, und selbst die Verteidiger auf der Bank seien besser als die Starter vieler anderer Teams. Das Torhüterthema sei vielleicht eine Schwäche, aber nur relativ gesehen, und die meisten Gegner würden den Ball ohnehin nicht lange genug haben, um das auszunutzen.

Pelit sieht Spanien vorne. Das Team komme nach seiner dominanten Euro-2024-Kampagne in die USA. Der Kader sei die perfekte Mischung aus erfahrenen Spielern und furchtlosen Talenten. In Deutschland vor zwei Jahren sei Spanien bereits faszinierend gewesen, und wenn diese Mannschaft das gleiche Selbstvertrauen mitbringe, könne sie am 19. Juli im MetLife Stadium die letzte verbliebene Mannschaft sein.

Mathews nennt ausgerechnet Deutschland, was als England-Fan für ihn „besorgniserregend“ sei. Die Deutschen hätten sieben Spiele in Serie gewonnen und verfügten mit Jamal Musiala, Lennart Karl, Aleksandar Pavlovic und Tom Bischof über herausragende junge Spieler.

Anzidei fragt sich, ob sie als Person mit argentinischen Wurzeln Frankreich nennen dürfe. Zwar sei es nur ein Testspiel gewesen, doch Frankreich habe jüngst Kolumbien vor einer historischen Kulisse in Landover, Maryland, mühelos dominiert, und zwar mit derart großer Souveränität, dass dies praktisch mit der zweiten Reihe gelungen sei. Diese Mannschaft wirke, als spiele sie um den dritten WM-Finaleinzug in Serie, und allein diese Motivation reiche aus, um sie nach Möglichkeit zu meiden. Ihre Tiefe hebe das Bedrohungspotenzial zusätzlich an.

Weniger überzeugend finden einige dagegen andere Favoriten. Weese nennt Belgien. Obwohl die Belgier die USMNT im März mit 5:2 bezwangen, habe das 1:1 gegen Mexiko enttäuscht. Es könne die letzte Gelegenheit für eine verblassende „goldene Generation“ sein, und viel werde auf den 34-jährigen Kevin De Bruyne lastet, der wohl seine letzte WM spiele. Das Team müsse jünger werden, und genau das sei bei diesem Turnier nicht der Fall.

Slater lockt bewusst das Schicksal heraus und sagt, er sei auf eine Art nicht besonders von Argentinien eingeschüchtert. Lionel Messi sei zwar ein „Alien“ und müsse nur für ein paar Wochen er selbst sein, wenn es wirklich zähle. Julian Alvarez gefalle ihm sehr, Enzo Fernandez werde sich vermutlich beweisen wollen, doch der Rest wirke alt oder außer Form. Natürlich werde er so tun, als sei das nur ein Scherz gewesen, falls sich Argentinien doch bis ins Finale durchtanzt und Messi das grandioseste aller Abschiede bekommt.

Mathews sorgt sich um Kanada. Alphonso Davies und Moise Bombito hatten mit Verletzungen zu kämpfen, und auch Jonathan David habe in seiner ersten Saison bei Juventus enttäuscht. Marcelo Bielsas Uruguay sei zudem nicht mehr die Macht von einst, Ghana stecke nach vier Niederlagen in Serie im Chaos, habe mit Carlos Queiroz einen neuen Cheftrainer installiert, und Mohammed Kudus sei wohl nicht vollständig fit.

Pelit hält die USMNT für die Mannschaft, die nicht gut aussieht. Das Talent sei vorhanden, doch das Heimturnier könne eher zur Last als zum Vorteil werden. Die Erwartungen an diese Generation seien seit Jahren hoch, ohne dass echte Erträge entstanden seien. Sie könne Topteams schlagen, wie das 5:1 gegen Uruguay zeige, doch Niederlagen gegen die Schweiz und Belgien belegten, dass die größte Schwäche weiterhin die Konstanz sei.

Anzidei wiederum blickt auf Uruguay mit Skepsis. Marcelo Bielsa sei ein verrücktes Genie, aber auch „toxisch“, wie er selbst kürzlich gesagt habe. Das Team habe offensichtliches Talent, doch Federico Valverdes Kopfverletzung nach einem Vorfall in der Umkleidekabine bei Real Madrid so kurz vor dem Turnier sei ein Warnsignal. Die Niederlage gegen die USMNT habe sich wie ein Panikmoment angefühlt. Nun werde sogar gemeldet, dass Luis Suarez für eine mögliche Nominierung „unretired“ sei. Diese Kabine wirke instabil, weshalb sie die Augenbrauen hochziehe.

Die Spieler, auf die alle besonders schauen

Bei den Spielern, die überraschen könnten, fällt zunächst Weese mit Canada-Verteidiger Moise Bombito auf. Er sei ein zentraler Spieler in der Innenverteidigung, sofern gesund. Nach seinem Wechsel zu OGC Nizza habe er große Entwicklungsschritte gemacht, doch ein Beinbruch sowie Sprunggelenksverletzungen hätten ihn zuletzt ausgebremst. Wenn er spielen könne, werde er zeigen, warum er so wichtig für den WM-Kader Kanadas sei. Der 26-Jährige habe bislang erst 19 Länderspiele.

Pelit nennt Arda Guler. Der türkische Offensivmann wirke wie ein Spieler mit eigenem Tempo, während alle anderen hetzen. Genau das sei auf WM-Niveau gefährlich. Der erst 21-Jährige verfüge über einen linken Fuß, der Verteidiger für einen halben Moment erstarren lasse. Sie erinnert an seinen spektakulären Treffer aus der eigenen Hälfte für Real Madrid gegen Elche. Seine Beweglichkeit zwischen den Linien und seine Abschlüsse aus der Box gäben der Türkei eine kreative Dimension, die nur wenige andere Teams besäßen.

Slater setzt auf Harry Kane. Er hält Englands Rekordtorschützen nicht nur in England, sondern auch in München für unterschätzt. Bei Bayern habe er sich offenbar noch einmal verbessert, wohl auch wegen der Mitspieler um ihn herum. Wenn England es schaffe, ihn wie in München innerhalb von 20 Metern vor dem Tor in Szene zu setzen, sei er verheerend. Sollten die Three Lions in die letzte Turnierwoche kommen, müsse Kane überragend sein, und zwar so, dass es niemand übersehen kann. Kane könne das. Nur könne England es auch?

Mathews bringt mit Gilberto Mora einen 17-jährigen Wunderkicker ins Spiel, der die Hoffnungen des Co-Gastgebers Mexiko auf seinen schmalen Schultern tragen könnte. Er sei hochveranlagt und habe, wenn er die Bühne bekomme, das Zeug dazu, auf der größten Bühne zu liefern.

Anzidei nennt Luka Modric. Es sei nicht falsch, einen 40-Jährigen zu nennen, sagt sie, denn die kroatische Legende werde für ihr Team noch einmal alles auf den Platz werfen. Sie erwarte nichts weniger als Perfektion, auch wenn Modric sein erstes WM-Spiel bereits bestritten habe, bevor einige der Profis dieses Sommers überhaupt geboren waren.

Auf die Frage, wann die Vorfreude ihren Höhepunkt erreicht, antworten die Autoren unterschiedlich. Weese wartet auf Kanadas erstes Tor auf heimischem Boden bei einer Männer-WM, egal ob im BMO Field in Toronto oder im BC Place in Vancouver. Für kanadische Sportfans wäre das ein riesiger Moment.

Slater sagt, die Begeisterung werde einsetzen, sobald das Flugzeug am Manchester Airport vom Gate wegrolle. Dann sei es zu spät für The Athletic, die Reise noch zu stoppen, oder für seine Frau, ihm die Abreise zu verbieten. Von da an schwanke er für sechs Wochen zwischen sehr und extrem begeistert, nur nachts etwas weniger, damit er schlafen könne. Weltmeisterschaften seien so gut, dass nicht einmal die FIFA sie verderben könne.

Pelit wartet auf den Moment, in dem sie durch die Tore des Levi’s Stadiums geht, das für FIFA-Zwecke „San Francisco Stadium“ heiße, die Fans jubeln hört, den Pfiff wahrnimmt und ihr erstes WM-Spiel vor Ort seit dem Finale im Maracanã 2014 verfolgt. Mathews wiederum fiebert dem Anpfiff der Eröffnungspartie entgegen, wenn der Schiedsrichter die Pfeife zum ersten Mal ertönen lässt und der Jubel dieses einzigartigen WM-Erwartungsmoments durch das Stadion rollt.

Anzidei schließlich wartet auf die erste Partie in East Rutherford am 13. Juni. Es sei ihre Heimatstadt, sagt sie. Ihr ganzes Leben habe sie Geschichten über die Männer-WM 1994 und die Frauen-WM 1999 gehört, über den berühmten Sieg der Republik Irland gegen Italien im Giants Stadium und darüber, wie der Bus der 99ers auf dem Weg zu einem ausverkauften Giants Stadium im Verkehr feststeckte. Sie könne es kaum erwarten, nun selbst Teil der Geschichten zu werden, die später einmal weitererzählt würden.