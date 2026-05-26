Niederlande wird Fußball-Weltmeister 2026! Sagt ein deutscher Ökonom mit genialer Formel

Der deutsche Ökonom Joachim Klement hat mit einem selbst gebauten Modell erneut für Aufsehen gesorgt. Joachim Klement sagt für die WM 2026 einen Außenseiter als Weltmeister voraus, obwohl sein Prognose-Ansatz schon drei Turniere in Serie richtig lag. Diesmal tippt er auf die Niederlande.

Vom Spott-Experiment zum WM-Tipp

2014 entwickelte Klement eine Formel, mit der er sich ursprünglich über den eigenen Berufsstand lustig machen wollte. Ausgerechnet dieses Modell sagte damals den Sieg seiner Heimat Deutschland bei der FIFA-Weltmeisterschaft voraus. Mario Götze traf in der Schlussphase der Verlängerung des Finales gegen Argentinien zum 1:0, womit der Titelgewinn in Brasilien perfekt war.

Auch 2018 in Russland lag Klements Berechnung richtig, als Frankreich als Champion herauskam. 2022 in Katar traf seine Prognose erneut ins Schwarze, diesmal mit Argentinien als Sieger. Damit steht die Bilanz seines komplexen Vorhersagemodells bei drei aus drei.

Mit Blick auf das Turnier 2026 hat Klement nun den nächsten Gewinner genannt. Überraschend setzt er auf die Niederlande, die noch nie Weltmeister wurden, aber 1974, 1978 und 2010 jeweils erst im Finale scheiterten. In der aktuellen FIFA-Weltrangliste der Männer liegt die Mannschaft auf Platz sieben, bei den Buchmachern gilt sie als achte Kraft hinter Spanien, Frankreich und England.

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„Ich war ein bisschen überrascht, als mein Modell und die Simulationen ergaben, dass die Niederlande gewinnen würden“, sagte Klement gegenüber SBS Dutch. „Vor allem, weil die Simulation zeigte, dass die Niederlande einen sehr, sehr schwierigen Weg ins Finale haben.“

So sieht Klements Turnierbaum aus

Die WM 2026 wird erstmals mit 48 statt 32 Teams ausgetragen. Gastgeber sind Kanada, die USA und Mexiko, gespielt wird vom 11. Juni bis 19. Juli. Insgesamt umfasst das Turnier 104 Partien. In der Vorrunde treten 12 Gruppen mit je vier Mannschaften an, weiter kommen die jeweils zwei besten Teams sowie die acht besten Dritten.

Die Niederlande treffen in der WM Gruppenphase der Gruppe F auf Japan, Schweden und Tunesien. Das erste Spiel steigt am 15. Juni im Dallas Stadium gegen Japan. Laut Klement setzt sich Oranje anschließend gegen Marokko und Kanada in der K.o.-Runde durch und eliminiert im Viertelfinale Frankreich.

„Frankreich wäre wahrscheinlicher gegen die Niederlande, weil es derzeit eines der besten Teams der Welt ist“, sagte er. „Aber … an einem beliebigen Tag, in einem beliebigen Spiel, spielt Glück eine wichtige Rolle, und tatsächlich wird etwa 50 Prozent des Ergebnisses vom Glück bestimmt.“

Im Halbfinale sieht Klement dann Spanien als Gegner. „Wenn Holland es ins Halbfinale schafft, dann ist das eine Situation, in der die Mannschaft schon sehr viel Selbstvertrauen hat, dass sie jeden schlagen kann“, erklärte er. „Ich denke, es wird buchstäblich 50 zu 50 sein, ob ihr Spanien schlagt oder nicht, und wenn ihr Spanien schlagt, dann ist der Weg zum WM-Titel frei.“

Sein Modell errechnet schließlich ein Endspiel zwischen den Niederlanden und Portugal, das er als sechsten Favoriten auf den Turniersieg einstuft. Die Methode bewertet fünf Faktoren für den sportlichen Erfolg einer Mannschaft: das Bruttoinlandsprodukt pro Kopf, die Bevölkerungszahl, die Temperatur, die FIFA-Ranglistenpunkte und den Vorteil des Gastgeberlandes.

„Wenn man sich mein Modell anschaut, dann nutzt es wirtschaftliche Grundlagen und klimatische Grundlagen, um zu bewerten, wie stark eine Mannschaft sein sollte. Und je näher zwei Teams in ihrer Stärke beieinanderliegen, desto mehr entscheidet das Glück über ein einzelnes Spiel“, erklärte Klement.

Socceroos vor frühem Aus

Für Australien fällt seine Prognose deutlich nüchterner aus. Die Socceroos bestreiten bei einer Endrunde der Männer ihre siebte WM-Teilnahme und treffen in der Gruppenphase auf die Türkei, die USA und Paraguay. Klement traut dem Team zwar das Weiterkommen zu, sieht aber anschließend rasch das Aus gegen Belgien.

„Sie werden die Gruppenphase überstehen, aber dann sehr schnell auf Belgien treffen“, sagte Klement. „Das wird in meinem Modell das Ende der Socceroos in diesem Turnier sein, weil Belgien trotz allem ein starkes Team und stärker als Australien ist.“

Dass seine Formel überhaupt entstanden ist, hatte ursprünglich einen ironischen Hintergrund. Klement wollte damit zeigen, wie selbstgefällig Ökonomen sein können, wenn sie glauben, wirklich alles vorhersagen zu können. „Vor zwölf Jahren, als ich damit anfing, dachte ich, das sei eine nette Art zu zeigen, wie eingebildet Ökonomen sind, die glauben, absolut alles vorhersagen zu können, selbst wenn sie keine Ahnung haben, was vor sich geht.“

Doch der Plan ging, wie er selbst sagt, „schrecklich schief“. „Als ich es für die WM 2014 gemacht habe, sagte ich Deutschland als Sieger voraus, und dann gewann Deutschland. Und dann machte ich es noch einmal, um zu zeigen, dass es nur ein Zufall war, und ich lag wieder richtig, und ein drittes Mal“, sagte er.

Vor allem in den Niederlanden machte ihn die Trefferquote populär. „Ich wurde plötzlich in den Niederlanden sehr, sehr beliebt“, sagte er lachend. „Das ist großartig für mich, weil ich am Ende jedes Jahres gerne in Holland Urlaub mache. Ich fürchte nur, wenn meine Vorhersage dieses Mal nicht eintrifft, darf ich im Dezember vielleicht nicht mehr ins Land zurück!“

Gleichzeitig bremst der Ökonom jede Überhöhung seiner Prognose. „Ich betone immer, dass … 50 Prozent jedes Spiels vom Glück abhängen, was bedeutet, dass die Vorhersage für den WM-Sieger zu mehr als 50 Prozent vom Glück abhängt“, sagte er. „Nur weil ich dreimal in Folge richtig lag, heißt das nicht, dass ich eine magische Kristallkugel habe.“

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