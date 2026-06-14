Fußball WM heute: Niederlande gegen Japan – 2:1 – Aufstellung & Prognose zur WM 2026

Bei der WM 2026 eröffnet die Niederlande am Sonntagabend in Dallas gegen Japan ihre Gruppe-F-Kampagne. In einer Gruppe mit Schweden und Tunesien geht es für beide Teams um einen Platz unter den Top zwei und damit um den sicheren Sprung in die K.o.-Runde. Die Partie wird am 14.6.2026 um 22 Uhr MESZ angepfiffen und live auf MagentaTV übertragen.

WM 2026 | Spieltag 1 | Dallas Stadium WM 2026 Stadion | - 22:00 Niederlande S S U N S - : - Japan S S S S S 1 Bart Verbruggen 6 Jan-Paul van Hecke 4 Virgil van Dijk 15 Micky van de Ven 22 Denzel Dumfries 14 Tijjani Reijnders 21 Frenkie de Jong 8 Ryan Gravenberch 11 Cody Gakpo 18 Donyell Malen 24 Crysencio Summerville 1 Zion Suzuki 21 Hiroki Ito 3 Shogo Taniguchi 16 T. Watanabe 13 Keito Nakamura 24 Kaishu Sano 15 Daichi Kamada 10 Ritsu Dōan 11 Daizen Maeda 8 Takefusa Kubo 18 Ayase Ueda

Oranje mit Titelhunger und starker Gruppenbilanz

Nach dem Halbfinale bei der EM 2024 und den jeweiligen Viertelfinal-Stationen bei der jüngsten Weltmeisterschaft und in der UEFA Nations League peilt die Niederlande diesmal den nächsten Schritt an. Das erklärte Ziel ist klar: Oranje will die lange Jagd auf den ersten großen globalen Titel endlich beenden.

Für die zwölfte Teilnahme an einer FIFA-Endrunde reist das Team von Ronald Koeman mit einer bemerkenswerten Statistik an. Kein Land stand so oft im WM-Finale und verließ den Platz dennoch ohne Trophäe, nachdem 1974, 1978 und 2010 jeweils die Endspiele verloren gingen. In der Gruppenphase spricht die Historie jedoch klar für die Niederlande, die seit 1994 in 16 WM-Gruppenspielen ungeschlagen sind.

Weltmeisterschaften Niederlande - - Japan Weltmeisterschaften Niederlande - - Schweden Weltmeisterschaften Tunesien - - Niederlande

Offizielle Startelf Niederlande:

Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo

Offizielle Startelf Japan:

Suzuki – Watanabe, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda – Maeda

Koeman kennt die Bedingungen in Nordamerika aus eigener Erfahrung. Schon 1994 war er in den USA Kapitän der niederländischen Mannschaft, damals unter brütender Hitze. Nun führt er sein Land als Nationaltrainer in eine weitere Weltmeisterschaft auf dem Kontinent. Der Weg dorthin verlief allerdings nicht makellos: In der Qualifikation musste Oranje hart kämpfen und setzte sich nur knapp gegen Polen durch.

Vor dem Abflug nach Dallas kassierte die Auswahl im heimischen De Kuip noch eine Niederlage, als Algerien die zehn Spiele andauernde Serie ohne Pleite beendete. Anschließend folgte in New York ein eher unspektakulärer Test gegen Usbekistan hinter verschlossenen Türen im Icahn Stadium. Gegen den WM-Debütanten reichten allein zwei verwandelte Elfmeter von Cody Gakpo, wobei der zweite erst tief in der Nachspielzeit den Sieg besiegelte. Mehr Spielfluss dürfte Koeman nun von seiner Elf verlangen.

Japan kommt mit viel Schwung und breiter Brust

Japan geht als dominierende Kraft in Asien in die achte WM in Serie, hat den Sprung über das Achtelfinale aber bislang nie geschafft, auch nicht bei der Heim-WM 2002. In der FIFA-Weltrangliste liegt die Mannschaft von Hajime Moriyasu auf Rang 18 und damit nur zehn Plätze hinter dem ersten Gegner der Gruppenphase.

Die Formkurve ist beeindruckend. Samurai Blue reisen mit sechs Siegen in Serie an und haben auf dem Weg dorthin unter anderem Brasilien und England bezwungen. Nach einer starken Qualifikation, in der Japan sich souverän für das Turnier qualifizierte und als erstes Team neben den drei Gastgebern feststand, wuchs das Selbstvertrauen weiter.

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Auch die Zahlen sprechen für Moriyasus Team. Japan erzielte in der Asien-Qualifikation 54 Treffer und damit mehr als jede andere Nation, während defensiv nur drei Gegentore zugelassen wurden. Diese Stabilität und Geschlossenheit nähren die Hoffnungen auf einen langen Sommer. Bei der WM 2022 bewies Japan zudem, dass es auch mit europäischer Elite mithalten kann. Nach Erfolgen gegen Deutschland und Spanien in der Vorrunde folgten ein Remis gegen Kroatien und ein besonders bitteres Aus im Elfmeterschießen.

Mit den Niederlanden trifft Japan bei einer WM-Endrunde erst zum zweiten Mal auf diesen Gegner. Das erste Duell endete 2010 mit einer 0:1-Niederlage.

Personalfragen bei beiden Teams

Bei der Niederlande sorgt vor allem die Torwartfrage für Spannung. Stammtorhüter Bart Verbruggen zog sich im letzten WM-Test eine Hüftverletzung zu, weshalb Koeman kurzfristig umplanen muss. Sollte Verbruggen ausfallen, würde Bayer-Leverkusen-Schlussmann Mark Flekken sehr wahrscheinlich übernehmen, während auch Robin Roefs bereitsteht.

In der Defensive musste Oranje bereits weitere Rückschläge verkraften. Jurrien Timber fiel zuvor verletzt aus, Jerdy Schouten fehlt nach einem Kreuzbandriss ohnehin, und auch Matthijs de Ligt sowie Xavi Simons, der als wichtiger Ideengeber gilt, stehen nicht zur Verfügung. Im Angriff konkurrieren zwei Namen um den Platz in der Spitze. Rekordtorschütze Memphis Depay sammelte in der Qualifikation zwölf direkte Torbeteiligungen, doch Donyell Malen hat sich mit seiner starken Form bei der AS Roma ebenfalls für die Startelf empfohlen.

Auch Japan reist nicht ohne Ausfälle an. Kapitän Wataru Endo gehört nicht mehr zum Kader, nachdem er seine Karriere in der Nationalmannschaft wegen einer Fußverletzung beendet hat. Dazu verpasst der flinke Flügelspieler Kaoru Mitoma das Turnier ebenfalls. Ohne ihn dürfte Moriyasu auf Take Kubo und Junya Ito als unterstützende Offensivkräfte hinter Mittelstürmer Ayase Ueda setzen. Zusammen kam dieses Trio in der Qualifikation auf 33 Torbeteiligungen.

Auf der Bank könnte zudem Yuto Nagatomo sitzen. Der 39 Jahre alte Außenverteidiger wäre der erste asiatische Spieler, der bei fünf Weltmeisterschaften zum Einsatz kommt.

Wer gewinnt die Partie Niederlande gegen Japan?

Bislang hat Japan die Niederlande noch nie geschlagen, und Oranje verlor ein WM-Eröffnungsspiel zuletzt 1938. Dennoch könnte genau dieses Duell die bislang beste Gelegenheit für die Asiaten sein.

Die Niederländer tauchen bei WM-2026-Prognosen zwar etwas weiter oben auf, doch Samurai Blue präsentieren sich als geschlossene und spielstarke Offensive. Deshalb ist ein Punktgewinn für Japan durchaus im Bereich des Möglichen.

Wo wird das WM-Spiel Niederlande gegen Japan übertragen?

Das WM-Gruppenspiel zwischen den Niederlanden und Japan findet am Sonntag, den 14. Juni 2026, statt. Der Anpfiff im AT&T Stadium in Dallas erfolgt um 22:00 Uhr MESZ.

MagentaTV beginnt die Übertragung bereits um 21:20 Uhr und stimmt mit Vorberichten, Analysen und Interviews auf die Partie ein. Durch die Sendung führt Laura Wontorra aus dem Studio in New York. Als Experte ist Mats Hummels im Einsatz, während Jan Henkel die taktische Analyse übernimmt. Kommentiert wird das Spiel von Jonas Friedrich.

Für beide Mannschaften ist es das erste Gruppenspiel der WM 2026. Entsprechend wichtig sind die ersten Punkte im Rennen um die K.o.-Runde in einer Gruppe, die außerdem mit Schweden und Tunesien besetzt ist.

Liveticker Niederlande gegen Japan

23:22 Uhr Jeder Schuss ein Treffer Jetzt fallen die Tore! Summerville trifft für die Niederlande in Robben-Manier. Der nächste Assist für Gravenberch.

23:16 Uhr Der Ausgleich! 1:1! Die Führung für die Elftal hält nicht lange. Der nächste Angriff über links, Kubo schickt den Ball auf Nakamura. Dessen Schuss wird abgefälscht und landet unhaltbar im Tor der Niederlande.

23:09 Uhr 1:0 für die Niederlande Abwehrchef van Dijk steigt in Japans Strafraum hoch und köpft die Flanke von Gravenberch gegen die Laufrichtung des Keepers ins Tor.



23:04 Uhr 2. Halbzeit Die zweite Hälfte läuft. Hoffentlich gibt es jetzt ein paar Highlights mehr.



22:48 Uhr Ab geht's in die Kabinen Die Niederlande dominierte in Halbzeit eins gegen gut verteidigende Japaner den Ballbesitz, fand allerdings kaum Mittel. Es geht mit 0:0 in die Kabinen.

22:45 Uhr Japans Chancen Japan mit zwei vielversprechenden Chancen kurz vorm Pausentee. Noch 3 Minuten Nachspielzeit in der ersten Hälfte.



22:35 Uhr Malen vs. Suzuki II Niederlande-Stürmer Malen versucht es diesmal per Kopf nach einer Ecke, aber scheitert abermals am japanischen Schlussmann Suzuki.



22:26 Uhr Cooling Break Die erste Trinkpause ist vorbei. Die Elftal dominiert den Ballbesitz, aber bisher gab’s abgesehen von Malens Abschluss noch keine Torschüsse.



22:16 Uhr 15 Minuten gespielt Japan setzt in der Anfangsphase vor allem über die linke Seite Akzente: Maeda und Nakamura sorgen dort immer wieder für Gefahr, während die Niederlande bislang auf Ballbesitz setzen und nach Lücken suchen.



22:04 Uhr Dicke Chance für Oranje Malen gibt aus der Drehung einen strammen Schuss ab, der allerdings etwas zu mittig auf den Keeper kommt. Die nachfolgende Ecke bringt nichts ein.



22:00 Uhr Anpfiff Niederlande hat Anstoß, der Ball rollt.



21:44 Uhr Aufstellungen Offizielle Startelf Niederlande: Verbruggen – Dumfries, van Hecke, van Dijk, van de Ven – Gravenberch, de Jong, Reijnders – Summerville, Malen, Gakpo Offizielle Startelf Japan: Suzuki – Watanabe, Taniguchi, Ito – Doan, Sano, Kamada, Nakamura – Kubo, Ueda – Maeda