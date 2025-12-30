Nico Schlotterbeck ist heiß auf die Weltmeisterschaft 2026

Nico Schlotterbeck brennt darauf, mit der deutschen Fußball-Nationalmannschaft bei der WM 2026 um den Titel zu kämpfen. Der Innenverteidiger von Borussia Dortmund ist überzeugt von der Qualität des Teams und sieht die Chance, die Vorrunde erfolgreich zu meistern. Mit klaren Zielen auch bei seinem Verein blickt der 26-Jährige optimistisch in die Zukunft.

Schlotterbeck glaubt an den Titel

Nico Schlotterbeck äußerte sich im neuen Social-Original-Format „Ungesagt“ bei Prime Video zu seinen Ambitionen für die bevorstehende Weltmeisterschaft. „Ich glaube dran. Ich habe die Entwicklung gesehen. Wir haben einfach unfassbar gute Unterschiedsspieler, wenn alle fit sind“, sagte der Abwehrspieler. Mit einer starken Mannschaft, die sich aus talentierten Spielern zusammensetzt, sieht Schlotterbeck die Möglichkeit, eine echte Chance auf den Titel zu haben.

Herausforderungen in der Vorrunde

Die deutsche Nationalmannschaft, unter der Leitung von Bundestrainer Julian Nagelsmann, trifft in der Vorrunde auf die Außenseiter Curacao, den Afrikameister Elfenbeinküste (Côte d’Ivoire) und Ecuador. Schlotterbeck betonte: „Man muss sich nicht kleiner machen, als man ist – wir brauchen uns als Deutschland vor niemandem verstecken.“ Diese Einstellung könnte entscheidend sein, um den Druck in einem XXL-Turnier zu meistern.

Ziele bei Borussia Dortmund

Parallel zu seinen Nationalmannschaftsplänen verfolgt Schlotterbeck auch ambitionierte Ziele mit Borussia Dortmund. „Ich habe das Ziel, in Deutschland eine Meisterschaft zu gewinnen – da waren wir nah dran. Die Champions League ist sehr schwierig zu gewinnen – da waren wir auch nah dran. Im DFB-Pokal war ich auch nah dran“, erklärte der 26-Jährige. Mit einem Vertrag, der bis Sommer 2027 läuft, ist Schlotterbeck ein gefragter Spieler, an dem zahlreiche europäische Topklubs interessiert sind.

Ein Titel ist das Ziel

Schlotterbeck, der bisher nur die U21-EM gewonnen hat, möchte endlich einen Titel auf höchster Ebene in den Händen halten. „Ich will jetzt mal irgendwas in der Hand halten“, so der Innenverteidiger. Seine Entschlossenheit und die klare Zielsetzung sowohl im Verein als auch in der Nationalmannschaft zeigen, dass er bereit ist, alles zu geben, um seine Träume zu verwirklichen.