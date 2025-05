Nick Woltemade heute im DFB-Pokalfinale: Zwischen Stuttgart, Nationalelf und großer Bühne

Nick Woltemade steht vor dem bisher größten Spiel seiner Karriere – dem DFB-Pokalfinale mit dem VfB Stuttgart gegen Arminia Bielefeld. Für den 23-jährigen Angreifer ist es nicht nur ein sportliches Highlight, sondern auch ein Meilenstein in einer aufstrebenden Saison, die ihm gleich mehrere Bühnen bietet – national wie international.

Der große Tag in Berlin: Emotionen garantiert

Wenn am Samstagabend das Pokalfinale in Berlin angepfiffen wird, geht für Nick Woltemade ein Kindheitstraum in Erfüllung. „Es ist das größte Spiel meiner Karriere“, sagt er – und seine Vorfreude ist greifbar. In einem Interview mit Sky sprach er von einer emotionalen Herausforderung, die schwer in Worte zu fassen sei. Woltemade will jeden Moment aufsaugen und die Atmosphäre voll auskosten. Mit 23 Jahren erlebt er gerade einen Raketenstart, den viele junge Talente anstreben – aber nur wenige erreichen.

Stuttgart als Favorit gegen mutige Bielefelder

Auf dem Papier ist die Rollenverteilung klar: Bundesliga gegen 3. Liga, Stuttgart gegen Bielefeld. Doch Woltemade warnt davor, den Gegner zu unterschätzen. „Bielefeld spielt guten Fußball – und das ist nicht selbstverständlich für einen Drittligisten.“ Eine Warnung mit Substanz, denn Arminia hat sich im laufenden Wettbewerb mehrfach gegen klassenhöhere Teams durchgesetzt. Trotzdem sieht der VfB-Angreifer sein Team in der Favoritenrolle – vorausgesetzt, die Mannschaft bringt ihre Qualität auf den Platz. Stuttgart geht mit neuem Selbstbewusstsein ins Finale, trotz eines am Ende eher enttäuschenden neunten Bundesliga-Platzes.

U21-EM und Nations League: Woltemades Sommer wird heiß

Kaum ist das Pokalfinale gespielt, wartet schon die nächste große Aufgabe: die U21-Europameisterschaft in der Slowakei. Dort will Woltemade auch international auf sich aufmerksam machen. Doch damit nicht genug – ein weiteres Highlight ist in Sichtweite: sein möglicher erster Einsatz in der A-Nationalmannschaft beim Final Four der Nations League. Bundestrainer Julian Nagelsmann hat den jungen Stürmer im Blick, und mit starken Leistungen im DFB-Pokal könnte Woltemade seine Chancen weiter erhöhen.

Karriere auf der Überholspur

Woltemades Entwicklung ist derzeit rasant – vom Hoffnungsträger beim VfB Stuttgart zum ernsthaften Kandidaten für die Nationalelf. Der Pokalabend in Berlin könnte ein entscheidender Baustein auf diesem Weg sein. Klar ist: Mit seinem Ehrgeiz, seiner Spielintelligenz und dem richtigen Timing hat sich der 23-Jährige in eine Position gespielt, die Lust auf mehr macht.