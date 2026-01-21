„Nicht gut genug“: City über Blamage verärgert

Die Heimkehr nach Norwegen verlief für Erling Haaland alles andere als erfreulich. Nach der 1:3-Niederlage gegen FK Bodö/Glimt äußerte der Stürmerstar von Manchester City, dass das Team nicht in der gewohnten Form aufgetreten sei. Die blamable Leistung gefährdet die direkte Qualifikation für das Champions-League-Achtelfinale. Teammanager Pep Guardiola zeigte sich ebenfalls enttäuscht über die aktuelle Situation.

Niederlage in Bodö: Citys schwache Vorstellung

Im Norwegen-Duell musste sich Manchester City überraschend gegen FK Bodö/Glimt geschlagen geben. Haaland, der große Hoffnungen in die Partie gesetzt hatte, konnte die Gründe für die Niederlage nicht benennen. „Ich weiß es nicht“, sagte der 25-Jährige frustriert. „Wir geben unser Bestes, aber offensichtlich fehlt etwas.“ Die Mannschaft sieht sich nun in der Pflicht, mehr Verantwortung zu übernehmen, um aus der Krise herauszukommen.

Guardiola: Vieles läuft gegen uns

Der Chefcoach Pep Guardiola war nach der Niederlage sichtlich verstimmt. „Seit Beginn des neuen Jahres läuft in vielen, vielen Dingen alles gegen uns“, erklärte der Katalane. Trotz der enttäuschenden Ergebnisse in der Premier League, wo City die letzten vier Spiele nicht gewinnen konnte, betonte Guardiola, dass man die Norweger nicht unterschätzt habe. Die Champions-League-Kampagne steht nun auf der Kippe, da die Platzierung unter den Top acht der Ligaphase nicht mehr in eigener Hand liegt.

Bodö/Glimt feiert historischen Sieg

Die Gastgeber nutzten ihre Chance eiskalt aus. Kasper Högh sorgte bereits in der ersten Halbzeit mit einem Doppelpack (22./24. Minute) für die Führung, bevor Jens Petter Hauge in der 58. Minute mit einem Traumtor den ersten Champions-League-Sieg für Bodö/Glimt perfekt machte. Manchester City konnte zwar durch Rayan Cherki in der 60. Minute verkürzen, doch der Platzverweis für Rodri (62. Minute) durch den Unparteiischen Sven Jablonski erschwerte eine Aufholjagd erheblich.

Die Zukunft von Manchester City in der Champions League

Die Niederlage gegen Bodö/Glimt könnte weitreichende Konsequenzen für Manchester City haben. Mit der drohenden Teilnahme an den Play-offs wird der Druck auf das Team und den Trainer weiter steigen. Guardiola und seine Spieler müssen nun dringend eine Wende herbeiführen, um ihre Ambitionen in der Champions League aufrechtzuerhalten. „Es war eine unglaubliche Chance für uns“, resümierte Guardiola und forderte eine grundlegende Verbesserung im Spielverlauf.