New York & New Jersey senken Preise des öffentlichen Nahverkehrs zu Fußball-WM-Spielen

Nach massiver Kritik haben die Bundesstaaten New York und New Jersey die stark erhöhten Preise für den öffentlichen Nahverkehr zu den Spielen der Fußball-WM im Sommer noch einmal gesenkt. Besonders Fans, die von New York aus mit Bus und Bahn zum Finalort MetLife Stadium in New Jersey fahren, sollen dadurch entlastet werden. Das Endspiel findet am 19. Juli statt.

New Jersey senkt Zugpreis deutlich

New Jerseys Gouverneurin Mikie Sherrill teilte am Dienstagabend mit, dass ein Hin- und Rückfahrtticket für den Zug nun 98 US-Dollar kosten werde. Zuvor waren 150 Dollar angekündigt worden, was heftige Proteste ausgelöst hatte. Trotz der Reduzierung liegt der Preis weiter weit über dem regulären Tarif von 12,90 Dollar.

Das Stadion, Heimstätte der NFL-Teams New York Giants und New York Jets, liegt rund 16 Kilometer westlich von Manhattan und zählt zu den zentralen Austragungsorten des Turniers. Sherrill erklärte auf der Plattform X, dass Sponsoren einen Teil der Fahrtkosten übernähmen und dafür keine Steuergelder aus New Jersey eingesetzt würden.

Auch New York zieht bei den Bustickets nach

Parallel dazu reagierte auch New York mit einer deutlichen Kurskorrektur. Gouverneurin Kathy Hochul kündigte an, dass der Preis für die Hin- und Rückfahrt mit dem Bus zum MetLife Stadium von 80 auf 20 Dollar sinkt. Zudem sollen 20 Prozent der Bustickets für Einwohner des Bundesstaates New York reserviert werden.

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„Die Ausrichtung der Weltmeisterschaft ist eine einmalige Gelegenheit für die New Yorker, eine Gelegenheit, die sich nur einmal pro Generation bietet, und wir gestalten dieses Weltklasse-Ereignis so erschwinglich und zugänglich wie möglich“, sagte Hochul.

Mehr Kapazität durch Schulbusse und kaum Parkplätze

Um die erwarteten Zuschauerströme zu bewältigen, setzen die Behörden zusätzlich auf klassische gelbe Schulbusse. An fünf Spieltagen, darunter das WM-Finale, soll die Zahl der verfügbaren Busplätze von 10.000 auf 18.000 steigen. Bei drei weiteren Partien, die an Schultagen stattfinden, stehen 12.000 Plätze zur Verfügung.

Der öffentliche Nahverkehr spielt für die Anreise der Fans eine Schlüsselrolle, weil die Parkmöglichkeiten rund um das MetLife Stadium aus Sicherheits- und Platzgründen nahezu vollständig gestrichen wurden. Die USA richten die WM gemeinsam mit Mexiko und Kanada aus, das Turnier beginnt am 11. Juni.