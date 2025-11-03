Neuigkeiten von adidas – LEAK WM 2026 Trikots mit breiten XXL-Streifen

Adidas plant neben den neuen Schriftzügen auf den DFB Trikots einen weiteren radikalen Designwechsel für die Weltmeisterschaft 2026 und darüber hinaus: Die berühmten drei Streifen des Sportartikelherstellers werden künftig deutlich größer und auffälliger auf den neuen DFB Trikots und denen der anderen Nationen platziert – ein Stilbruch mit Tradition und eine neue visuelle Ära für den internationalen Fußball.

Update 03.11. – Das neue DFB Trikot ist schon bei 11teamsports geleakt! So sieht es aus!

Die drei Streifen im XXL-Format: Was Fans erwartet

Die neuen Trikots der Nationalmannschaften für die WM 2026 werden erstmals mit übergroßen 3-Streifen ausgestattet sein – platziert prominent auf den Schultern. Das geht aus geleakten Bildern hervor, die unter anderem Heimtrikots von Deutschland, Italien, Mexiko und Japan zeigen. Die auffällige Gestaltung soll sich nach der WM auch auf die Vereinskollektionen ausweiten. Das Juventus-Trikot für die Saison 2026/27 wurde bereits in dieser Form geleakt, wenn auch noch nicht final bestätigt.

Leaks zeigen: Einheitliches Design für Nationen und Klubs

Die Richtung ist klar: Adidas setzt auf eine markante, markenprägende Optik, die sich sowohl im National- als auch im Klubfußball durchziehen soll. Footy Headlines veröffentlichte bereits mehrere Bilder, auf denen das neue Design gut zu erkennen ist – insbesondere die Heimtrikots der deutschen und japanischen Nationalmannschaften stechen dabei hervor. Auch das langärmelige Mexiko-Trikot, das von Trikotexperten vorab präsentiert wurde, macht keinen Hehl aus dem XXL-Design. Die Reaktionen darauf sind bislang gemischt – Kritik gibt es vor allem wegen der übertriebenen Breite der Streifen.

Erster Auftritt im Tennis: Launch noch vor dem Fußball

Die neue Streifenoptik wird nicht exklusiv im Fußball eingeführt. Bereits im November 2025 sollen erste Adidas-Tenniskollektionen mit den riesigen 3-Streifen vorgestellt werden. Dort wird auch eine neue Climacool-Technologie zum Einsatz kommen, die anschließend ebenfalls im Fußballbereich integriert werden soll. Adidas schafft damit eine designübergreifende Linie im gesamten Sportsegment.

Designstrategie oder Stilbruch? Diskussionen vor dem offiziellen Launch

Noch ist unklar, wie das neue Design bei Fans und Spielern ankommt. Während Adidas auf Wiedererkennbarkeit und starke visuelle Präsenz setzt, sehen viele den Stilbruch kritisch. Die klassischen, dezenteren 3-Streifen waren über Jahrzehnte fester Bestandteil der Adidas-Identität – das XXL-Update könnte diese Tradition durchbrechen. Fakt ist: Der Launch zur WM 2026 wird mit Spannung erwartet und dürfte für Diskussionen sorgen – auch über Geschmack.

