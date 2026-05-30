Neueste Folge des WM 2026 Podcast: „Länderspiel Deutschland gegen Finnland: Aufstellung, Taktik & TV-Übertragung heute“

In der neuesten Folge unseres WM 2026 Podcasts geht es um das letzte Heimspiel der DFB-Elf vor dem großen Abenteuer WM in den USA: Deutschland trifft in der restlos ausverkauften Mewa Arena in Mainz auf Finnland. Kein müder Testkick, sondern ein echtes Taktik-Casting. Wir analysieren die deutsche Aufstellung gegen Finnland, erklären warum Oliver Baumann kein Problemfall ist und was der 18-jährige Lennart Karl besser macht als Serge Gnabry.

2014 lässt grüßen: Mainz, blaue Trikots, verletzter Stammkeeper

Die Parallelen zum WM-Titel 2014 sind kaum zu übersehen. Damals fiel Manuel Neuer aus, Roman Weidenfeller sprang ein. Jetzt zwickt Marc-André ter Stegen die Wade, Oliver Baumann übernimmt. Die Mewa Arena ist mit 33.000 Fans ausverkauft, das Team trägt wieder die blauen Auswärts-Trikots. Julian Nagelsmann nennt Baumann eine Weltklasse-1B-Lösung, und das ist kein PR-Schutzschild: Der Hoffenheimer spielt eine enorm hohe Linie, antizipiert Bälle wie ein Libero und erlaubt der Innenverteidigung, hochzustehen. Das Aufbauspiel bleibt intakt, kein Systembruch.

Lennart Karl statt Gnabry: Taktisches Schach im Mittelfeld

Der 18-jährige Lennart Karl bekommt seine Chance für den verletzten Serge Gnabry. Wo Gnabry mit Tempo nach innen zieht und den Abschluss sucht, klebt Karl an der Seitenlinie, zieht die Abwehrkette auseinander und öffnet Passwege im Zentrum. Davon profitiert der Doppel-6, der als Box-to-Box-Maschine tief in die gegnerische Hälfte vorstoßen kann, ohne in Gedränge zu geraten. Deniz Undav stürmt für den geschonten Kai Havertz, der nach dem Champions-League-Finale mit Arsenal Pause bekommt.

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Musialas Comeback: Das Duo mit Wirtz ist zurück

Das Highlight des Abends: Jamal Musiala feiert sein Comeback nach der Verletzung bei der Klub-WM. Die Fans bekommen das geliebte Duo Musiala/Wirtz zurück. Aus dem Camp in Herzogenaurach berichten Insider von gemeinsamen Döner-Abenden und hitzigen Uno-Runden, bei denen der Verlierer dem Bundestrainer einen peinlichen Spruch schuldert. Solche Rituale bauen den enormen Druck vor einem Turnier ab.

TV-Übertragung und Ausblick auf Chicago

Das Spiel läuft am 31. Mai im ZDF: Vorberichte ab 20:15 Uhr mit Kathrin Müller-Hohenstein, Christoph Kramer, Per Mertesacker und Friederike Kromp, Kommentator Oliver Schmidt, Anpfiff um 20:45 Uhr. Nach dem Abpfiff reist der DFB-Tross direkt nach Frankfurt und hebt in die USA ab. Dort wartet am 6. Juni in Chicago die finale Generalprobe gegen die US-Boys.

2014-Parallelen: Mainz, blaue Trikots, verletzter Stammkeeper

Mewa Arena: 33.000 Fans, restlos ausverkauft

Torwartwechsel: Oliver Baumann für Marc-André ter Stegen (Wadenproblem)

Taktische Analyse: Baumann als Libero-Torwart, kein Systembruch

Deniz Undav stürmt für den geschonten Kai Havertz (nach CL-Finale mit Arsenal)

Lennart Karl (18): Starter für Serge Gnabry, Breitband-Spielmacher statt Tempo-Dribbler

Box-to-Box im Zentrum profitiert von Karls Breite

Jamal Musiala: Comeback nach Verletzung bei der Klub-WM

Duo Musiala/Wirtz wieder vereint

Teamstimmung: Döner-Abende und Uno-Runden im Camp Herzogenaurach

ZDF-Übertragung: Anpfiff 20:45 Uhr, Vorberichte ab 20:15 Uhr

6. Juni: Finale Generalprobe gegen die USA in Chicago

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