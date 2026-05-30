Neueste Folge des WM 2026 Podcast: „Länderspiel Deutschland gegen Finnland: Aufstellung, Taktik & TV-Übertragung heute“

2014 lässt grüßen: Mainz, blaue Trikots, verletzter Stammkeeper
Die Parallelen zum WM-Titel 2014 sind kaum zu übersehen. Damals fiel Manuel Neuer aus, Roman Weidenfeller sprang ein. Jetzt zwickt Marc-André ter Stegen die Wade, Oliver Baumann übernimmt. Die Mewa Arena ist mit 33.000 Fans ausverkauft, das Team trägt wieder die blauen Auswärts-Trikots. Julian Nagelsmann nennt Baumann eine Weltklasse-1B-Lösung, und das ist kein PR-Schutzschild: Der Hoffenheimer spielt eine enorm hohe Linie, antizipiert Bälle wie ein Libero und erlaubt der Innenverteidigung, hochzustehen. Das Aufbauspiel bleibt intakt, kein Systembruch.
Lennart Karl statt Gnabry: Taktisches Schach im Mittelfeld
Der 18-jährige Lennart Karl bekommt seine Chance für den verletzten Serge Gnabry. Wo Gnabry mit Tempo nach innen zieht und den Abschluss sucht, klebt Karl an der Seitenlinie, zieht die Abwehrkette auseinander und öffnet Passwege im Zentrum. Davon profitiert der Doppel-6, der als Box-to-Box-Maschine tief in die gegnerische Hälfte vorstoßen kann, ohne in Gedränge zu geraten. Deniz Undav stürmt für den geschonten Kai Havertz, der nach dem Champions-League-Finale mit Arsenal Pause bekommt.
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Musialas Comeback: Das Duo mit Wirtz ist zurück
Das Highlight des Abends: Jamal Musiala feiert sein Comeback nach der Verletzung bei der Klub-WM. Die Fans bekommen das geliebte Duo Musiala/Wirtz zurück. Aus dem Camp in Herzogenaurach berichten Insider von gemeinsamen Döner-Abenden und hitzigen Uno-Runden, bei denen der Verlierer dem Bundestrainer einen peinlichen Spruch schuldert. Solche Rituale bauen den enormen Druck vor einem Turnier ab.
[00:00:00] Sprecher 1: 2014, ein verletzter Manuel Neuer, ein ausverkauftes Stadion in Mainz, blaue Trikots und am Ende der Weltmeistertitel. Willkommen zu Der fünfte Stern, täglich Nationalelf und WM 2026 News. Wir haben heute den 30. Mai 2026. Morgen Abend steht ja das letzte Heimländerspiel vor dem Abflug in die USA an. In Mainz gegen Finnland. Wir haben uns die letzten Infos aus dem Camp, die Aufstellungen und die Stimmung im Team für euch angesehen.
[00:00:35] Sprecher 2: Das Ziel heute ist, einfach herauszufinden, ob dieses historische Mainz-Déjà-vu nur pure Nostalgie ist oder ob sich da auf dem Rasen gerade das echte Fundament für den Titel formt. Die Parallelen sind jedenfalls kaum zu übersehen. Die Mewa Arena ist mit gut 33.000 Fans restlos ausverkauft. Das Team trägt wieder diese blauen Auswärts-Trikots, die ja gegen die Schweiz und Ghana schon richtig gut funktionierten.
[00:00:52] Sprecher 1: Vor zwölf Jahren bremste Neuer die Schulter aus, Roman Weidenfeller sprang ein. Morgen zwickt die Wade, was Oliver Baumann die Tür öffnet. Julian Nagelsmann nannte das auf der Pressekonferenz eine Weltklasse-1B-Lösung.
[00:01:07] Sprecher 2: Da muss ich direkt einhaken. Ist das nicht einfach nur die höfliche Art des Bundestrainers zu sagen, dass wir ein massives Problem im Spielaufbau haben?
[00:01:13] Sprecher 1: Das klingt im ersten Moment nach einem PR-Schutzschild, greift aber taktisch tiefer. Baumann spielt in Hoffenheim eine enorm hohe Linie. Er antizipiert Bälle, also quasi wie ein Libero.
[00:01:24] Sprecher 2: Eben. Wenn du einen Torwartwechsel vornimmst, willst du halt nicht die gesamte Statik der Viererkette verändern. Baumann erlaubt es der Innenverteidigung, weiterhin hochzustehen?
[00:01:34] Sprecher 1: Das Aufbauspiel bleibt intakt. Daher das Prädikat 1B. Es ist kein Systembruch.
[00:01:40] Sprecher 2: Verstehe. Das System bleibt stabil, obwohl sich das Personal ändert. Kai Havertz bekommt nach dem Champions-League-Finale mit Arsenal noch eine Pause. Deniz Undav stürmt für ihn. Viel spannender finde ich aber die Veränderungen im Mittelfeld.
[00:01:54] Sprecher 1: Der 18-jährige Lennart Karl bekommt seine Chance für den verletzten Serge Gnabry. Wie verändert ein Rookie die Dynamik im Vergleich zu so einem Routinier?
[00:02:04] Sprecher 2: Gnabry zieht als klassischer Flügelstürmer oft mit viel Tempo nach innen, um den Abschluss zu suchen. Karl hingegen agiert eher wie ein Breitband-Spielmacher.
[00:02:13] Sprecher 1: Er klebt förmlich an der Seitenlinie?
[00:02:15] Sprecher 2: Zieht dadurch die gegnerische Abwehrkette auseinander und schafft Passwege im Zentrum. Und da kommt dann Felix [Name] ins Spiel, der morgen auf der Doppel-6 startet.
[00:02:25] Sprecher 1: Er profitiert also direkt von Karls Positionierung.
[00:02:28] Sprecher 2: Er ist kein reiner Zerstörer vor der Abwehr, er ist eine Box-to-Box-Maschine. Weil Karl das Spiel in die Breite zieht, öffnet sich der vertikale Raum. Er kann mit Ball am Fuß tief in die gegnerische Hälfte vorstoßen, ohne dass es dort zu eng wird.
[00:02:44] Sprecher 1: Das ist wie auf einem Schachbrett. Du opferst den direkten Zug zum Tor von außen, um das Zentrum für den Springer frei zu machen.
[00:02:52] Sprecher 2: Statt purem Tempo spielen wir also taktisches Schach.
[00:02:56] Sprecher 1: Und für die brillanten Züge haben wir die Meistermacher wieder vereint. Jamal Musiala feiert sein Comeback nach der Verletzung bei der Klub-WM. Die Fans bekommen ihr geliebtes Duo mit Florian Wirtz zurück. Diese Chemie auf dem Platz spiegelt auch die Atmosphäre daneben wider.
[00:03:11] Sprecher 2: Aus dem Camp in Herzogenaurach hören wir von gemeinsamen Döner-Abenden und hitzigen Uno-Runden. Wer am Kartentisch verliert, muss sich beim Bundestrainer mit einem peinlichen Spruch melden. Solche kleinen Rituale brechen den enormen Druck vor einem Turnier auf.
[00:03:29] Sprecher 1: Um dieses neu kalibrierte Team live in Aktion zu sehen, werden viele Fans morgen das ZDF einschalten. Um 20:15 Uhr starten die Vorberichte mit Kathrin Müller-Hohenstein. Christoph Kramer und Per Mertesacker sind auch dabei, plus Friederike Kromp. Kommentator ist Oliver Schmidt.
[00:03:47] Sprecher 2: Gepfiffen wird die Partie um 20:45 Uhr von einem brasilianischen Schiedsrichter. Das ist kein müder Testkick, das wird ein echtes Taktik-Casting.
[00:03:56] Sprecher 1: Nach dem Abpfiff in Mainz zieht der DFB-Tross dann auch direkt nach Frankfurt um, von wo aus es in die USA geht. Dort wartet am 6. Juni in Chicago die finale Generalprobe gegen die US-Boys.
[00:04:10] Sprecher 2: Danke, dass du heute wieder mit dabei warst. Bevor wir für heute schließen, noch ein Gedanke für die nächsten Tage. Wir haben ausführlich über die taktische Reife eines 18-jährigen Lennart Karl gesprochen. Ein riesiges Talent ohne Frage. Aber ein Heimspiel in der familiären Mainzer Arena ist eine Sache. In ein paar Tagen in einem gigantischen NFL-Stadion in Chicago aufzulaufen, tausende Kilometer von der Heimat entfernt, kurz bevor der Druck der Fußballwelt zuschlägt: Das ist psychologisch ein ganz anderes Kaliber. Wir werden beobachten, ob das erfahrene Grundgerüst der Mannschaft einen Rookie vor diesem immensen mentalen Scheinwerferlicht schützen kann.
[00:04:49] Sprecher 1: Bis zum nächsten Mal.