Neues WM 2026 Schweiz Away Trikot: So sieht das Schweizer Puma Away SFV Trikot 2026 aus!

PUMA und der Schweizerische Fussballverband haben das neue WM 2026 Away Trikot der Schweizer Nationalteams vorgestellt. Das neue WM 2026 Away Trikot orientiert sich am Design des Schweizer Reisepasses und verbindet Heimat-Symbolik mit moderner Performance-Technik. Die Grafik des Shirts zeigt ein abstrahiertes Gewässernetz und feine Kreuze als Zeichen der Schweiz. Das Trikot ist seit dem 24. März erhältlich und wird erstmals im kommenden Länderspiel gegen Deutschland zum Einsatz kommen.

PUMA und der SFV präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams

PUMA und der Schweizerische Fussballverband (SFV) präsentieren das neue Auswärtstrikot der Schweizer Nationalteams. Die Vorstellung erfolgte als gemeinsame Präsentation der Marke und des Verbandes und positioniert das Trikot als Teil der offiziellen Teamkleidung für die WM-Qualifikationsreise Richtung 2026. Dabei steht das Trikot nicht nur für Design, sondern auch für die Verbindung von Natioalstolz und internationaler Bühne.

Premieren in den Länderspielen

Die neuen Heim- und Auswärtstrikots werden zum ersten Mal in den bevorstehenden Länderspielen getragen. Das Heimtrikot wird am Freitag, 27. März, in Basel gegen Deutschland seine Premiere erleben, das Auswärtstrikot vier Tage später, am Dienstag, 31. März, in Oslo gegen Norwegen.

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Länderspiele Schweiz - - Deutschland Länderspiele Norwegen - - Schweiz

Design: Inspiration durch den Schweizer Reisepass

Das moderne Design des Auswärtsshirts wurde explizit vom Schweizer Reisepass inspiriert. Dabei orientiert sich das Away-Shirt am Design der Innenseiten des Passes; die Seiten des Trikots folgen dem Weg des Wassers von den Schweizer Bergen hinunter in die Täler, durch die 26 Kantone und hinaus in die Welt. Damit soll der Pass zum Reisen einladen – ebenso wie das Trikot, das die Nationalteams auf ihren Reisen begleitet.

Das neue Schweiz Heimtrikot

Grafik und Symbolik: Abstrahiertes Gewässernetz und Kreuze

Die Grafik auf dem Shirt zeigt eine abstrahierte Gewässernetzkarte, welche die prägende Rolle des Wassers in der Landestopografie symbolisiert. Ergänzt wird diese durch feine Kreuze aus der kartografischen Symbolik und als Zeichen der Schweiz. Die Story des Heimtrikots, orientiert am Cover des Passes, wird weitergeführt und die Shirts sind durch diese gemeinsame Inspiration miteinander vereint. Sie sind ein sichtbares Zeichen der Heimat, das die Spieler:innen und Fans auf Reisen mit dieser verbindet.

Spielerreaktionen: Xhaka und Vallotto

Das moderne Design des neuen Trikots entzückt Spielerinnen und Spieler. Granit Xhaka, Captain des Männer-Nationalteams, sagt: „Das Shirt hat mir sofort gefallen, es ist modisch und modern. Ich freue mich, nach fast 15 Jahren im Nationalteam neue Farben zu tragen. Wir wollen mit dem neuen Design auf dem Platz auffallen und Erfolge feiern.“ Gleichzeitig ergänzt Smilla Vallotto vom Frauen-Nationalteam: „Das Shirt hat mich sofort begeistert. Mit seiner Frische und den dynamischen Farben hat es eine starke Energie. Das Design spricht eine Generation an, die mutig, schnell und kreativ sein will. Genau so möchte ich mich auf dem Platz fühlen.“

Kollektion und Produktphilosophie: „Made for the country. Ready for the world.“

Das Trikot ist Teil der Kollektion „Made for the country. Ready for the world.“, die zwölf national verwurzelte Designs umfasst und jeweils die Herkunft ihrer Teams sichtbar macht. Technisch folgt das Auswärtstrikot der Produktphilosophie von PUMA für Nationalteams und verbindet Performance mit einem markanten, national geprägten Look. Die Kollektion soll sowohl auf dem Platz als auch für Fans eine klare Herkunftsidentität transportieren.

Authentic- und Replica-Variante

Die Authentic Variante nutzt PUMAs ULTRAWEAVE-Material für ein besonders leichtes Tragegefühl und eine athletische Passform; DryCELL- und Thermo-Adapt-Technologien unterstützen Feuchtigkeitsmanagement und Temperaturregulierung. Mindestens 50 Prozent der Materialien in der Authentic Variante stammen aus Recycling. Die Replica-Variante überträgt das Spieltags-Design in eine fanorientierte Silhouette und wird im Rahmen des RE:FIBRE-Programms zu 95 Prozent aus recyceltem Polyester gefertigt.

Performance, Tragekomfort und Nachhaltigkeit

Beide Ausführungen verbinden Performance, Tragekomfort und Nachhaltigkeitsaspekte. PUMA setzt damit auf leichte Materialien, Temperatur- und Feuchtigkeitsregulierung sowie auf einen deutlichen Recycling-Anteil in beiden Varianten. Dadurch sollen Spieler und Fans gleichermaßen von Funktionalität und nachhaltiger Produktion profitieren.

Verfügbarkeit und Trikot-Premieren

Das neue Auswärtstrikot ist ab dem 24. März im Official Fanshop Ochsner Sport, im ausgewählten Fachhandel und auf PUMA.com erhältlich. Fans können zwischen der Authentic-Variante für die Spieler-Passform und der Replica-Variante für den Fan-Alltag wählen.

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