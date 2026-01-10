Frauenfußball FC Bayern heute – Lena Oberdorf verliebt in Teamkollegin

Beim FC Bayern gibt es nicht nur sportlich Schlagzeilen: Lena Oberdorf und Natalia Padilla, zwei Spielerinnen aus dem Frauen-Team des Rekordmeisters, haben jetzt ihre Beziehung öffentlich gemacht. Mit einem innigen Foto auf Instagram zeigen sie sich vertraut – und setzen damit auch ein Zeichen.

Oberdorf und Padilla machen ihre Liebe öffentlich

Mit einem Kussbild auf Instagram gaben Lena Oberdorf (24) und ihre Teamkollegin Natalia Padilla Bidas (23) nun ihr Liebesglück preis. Das Bild wurde von beiden auf ihren jeweiligen Kanälen gepostet und kam bei den Fans gut an – inklusive Neujahrsgrüße. Unterlegt ist der romantische Moment mit einem Liebessong von Rea Garvey, was dem Ganzen zusätzlich emotionale Tiefe verleiht.

Oberdorf kam im Sommer vom VfL Wolfsburg zum FC Bayern und gehört seit Jahren zu den tragenden Säulen der deutschen Nationalmannschaft. Padilla, die aus Spanien vom FC Sevilla wechselte, kam im Juli nach München. Offenbar hat das neue Umfeld auch privat gefunkt.

Zweites Paar im Bayern-Team

Lena Oberdorf und Natalia Padilla sind nicht das erste Paar im Bayern-Frauenteam. Seit Sommer 2023 sind bereits Pernille Harder und Magdalena Eriksson gemeinsam beim FCB unter Vertrag. Die beiden wechselten als eingespieltes Duo vom FC Chelsea nach München – und gelten als prominentes Beispiel für ein erfolgreiches Power-Couple im Fußball.

Dass nun mit Oberdorf und Padilla ein weiteres Paar öffentlich auftritt, zeigt auch die Offenheit und Akzeptanz im Klub – Themen, die im Profifußball noch immer nicht selbstverständlich sind.

Oberdorf schöpft neue Kraft

Nach einer schweren Kreuzbandverletzung und der verpassten EM 2025 in der Schweiz ist Lena Oberdorf dabei, sich sportlich zurückzukämpfen. In ihrer neuen Beziehung scheint sie dabei auch privat neue Energie zu finden. Mit Padilla an ihrer Seite will sie nun wieder voll angreifen – bei Bayern und in der Nationalmannschaft.