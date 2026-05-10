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Endlich da! Panini-Stickeralbum zur WM 2026 – Ab wann erscheint das neue Panini Sammelheft?

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Panini hat das Sammelalbum zur WM 2026 offiziell vorgestellt und legt damit die bislang größte Ausgabe seiner Fußball-Historie auf. Insgesamt warten 980 Sticker, darunter 68 Sondereditionen, auf die Fans. In diesen Tagen kommen die WM 2026 Panini Sammelsticker in den Handel. Bei uns im Zeitschriftenhandel und am Bahnhof in Augsburg ist es noch nicht erhältlich. Bei Amazon kann man es vorbestellen und im offiziellen Paninishop kann man es teilweise bestellen ohne Angabe eines Termines.

Panini WM 2026 Sticker
Panini WM 2026 Sticker

Mit dem auf 48 Teams erweiterten Turnier wird auch das Panini-Album umfangreicher als je zuvor. Neben den klassischen Spielerstickern setzt der Hersteller diesmal auch auf eine besondere Kooperation mit Coca-Cola. Für Sammler bedeutet das wieder ein Stück WM-Kult, das seit 1970 untrennbar zum größten Fußballturnier der Welt gehört.

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Welche deutsche Nationalspieler sind im Panini WM 2026 Sammelalbum?

Diese 18 Spieler sind auf der Doppelseite des DFB-Teams abgebildet:

Marc-André ter Stegen, Jonathan Tah, David Raum, Nico Schlotterbeck, Antonio Rüdiger, Waldemar Anton, Ridle Baku, Maximilian Mittelstädt, Joshua Kimmich, Florian Wirtz, Felix Nmecha, Leon Goretzka, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Kai Havertz, Leroy Sané, Karim Adeyemi und Nick Woltemade.

WM 2026 Panini Sticker und Sammelalbum - das musst du wissen!

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Paninis bislang größtes WM-Album

Panini präsentierte das Stickeralbum zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026 am 28. April bei einer Sonderveranstaltung im Wembley-Stadion in London. Vor Ort waren die ehemaligen englischen Nationalspieler David James, John Barnes, Gary Cahill und Adam Lallana.

Die aktuelle Ausgabe ist die umfangreichste in der Geschichte des Unternehmens. 980 Sticker gilt es zu sammeln, 68 davon als Sondereditionen. Im Album tauchen die größten Namen des Weltfußballs auf, von Lionel Messi und Cristiano Ronaldo bis zu aufstrebenden Profis wie Lamine Yamal.

Ein zusätzliches Highlight ist die Partnerschaft mit Coca-Cola. Dafür enthält das Album eine Doppelseite, die mit zwölf exklusiven Stickern vervollständigt werden muss. Darunter sind Yamal, Lautaro Martinez, Harry Kane und Joshua Kimmich. Diese Aufkleber werden ab Mitte Mai als versteckte Sammlerstücke in ausgewählten Coca-Cola-Flaschenetiketten auftauchen.

Panini WM 2026 Sticker
Panini WM 2026 Sticker

Gary Cahill ordnete die Bedeutung des Albums in einer persönlichen Einordnung ein: „Als jemand, der damit aufgewachsen ist, Panini-Sticker zu sammeln, sie auf dem Spielplatz mit Freunden zu tauschen und bei jedem Turnier zu versuchen, das Album zu vervollständigen, hat das Album für mich immer den eigentlichen Start einer Weltmeisterschaft markiert!“

„Mich selbst während meiner aktiven Zeit in der Sammlung zu sehen, war ein surrealer und stolzer Moment und eine Erinnerung daran, wie diese Sticker Teil der Geschichte jeder Weltmeisterschaft werden.“

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Verkauf, Starterpaket und Aktionen im Handel

Die Sticker zur WM 2026 sind seit diesen Tagen offiziell im Verkauf. Zum Einstieg bietet Panini ein Starterpaket an, das das 112-seitige Album und vier Tütchen mit jeweils sieben Stickern enthält.

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Zusätzlich kommen die Päckchen einzeln in den Einzelhandel. Wer online sammelt, kann außerdem Multipacks, Dosen und exklusive Bundles kaufen. Ein einzelnes Päckchen mit sieben Stickern kostet 1,50 Euro.

Im Mai startet Panini zudem eine „FIFA World Cup 2026 Sticker Box“-Tour. Dabei besucht das Unternehmen Händler rund um die Welt, verteilt Alben und Päckchen und organisiert Live-Tauschaktionen, damit Fans ihre Kollektionen leichter vervollständigen können.

Panini WM 2026 Sticker
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