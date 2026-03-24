Neues Österreich WM 2026 Trikots von PUMA: Das sind das Heimtrikot & Auswärtstrikot

PUMA und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) haben das neue Auswärtstrikot der österreichischen Nationalteams vorgestellt – Teil der Kollektion für die WM 2026 und Ausdruck einer klaren kulturellen Identität. Das Jersey übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur Österreichs in ein sportliches Design: elegant, detailverliebt und geschaffen für große Auftritte ebenso wie für den Alltag. „For the Love of the Shirt“ bleibt das verbindende Leitmotiv der Kollektion, das in einer Hommage an Jugendstil‑Linien, Marmormuster und lebendige Farbakzente weitergedacht wird. Fans und Leistungssportler sollen damit gleichermaßen eine starke visuelle Verbindung zur österreichischen Fußball‑Identität erhalten. Hier gibt es das Österreich Heim Trikot 2026.

Präsentation des Auswärtstrikots: Kultur trifft Performance

PUMA und der ÖFB präsentieren mit Stolz das neue Auswärtstrikot der österreichischen Nationalteams. Das Trikot übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur des Landes in ein sportliches Design: elegant, detailverliebt und geschaffen für die großen Auftritte, genauso wie für den Alltag. „For the Love of the Shirt“ bleibt das verbindende Leitmotiv der Kollektion, das hier in einer Hommage an Jugendstil‑Linien, Marmormuster und lebendige Farbakzente weitergedacht wird.

Partnerschaft zwischen PUMA und dem ÖFB: Ziele und Aussage

Gemeinsam bauen PUMA und der ÖFB ihre langjährige Partnerschaft weiter aus, mit dem Ziel, die österreichischen Teams mit innovativer, leistungsfähiger und kulturell verankerter Sportbekleidung auszustatten. Die neuen Auswärtstrikots feiern die Verbindung von Tradition und zeitgenössischem Design und schaffen so eine starke emotionale Brücke zu den Fans. Dabei steht die Verbindung von Identität und Performance im Vordergrund und soll auf fremden Plätzen Präsenz signalisieren.

„Für den ÖFB steht bei diesem Auswärtstrikot die klare Verbindung von Leistung, Identität und Wiedererkennbarkeit im Vordergrund. Gemeinsam mit PUMA haben wir ein Trikot entwickelt, das unsere Nationalteams optimal unterstützt, unsere Kultur reflektiert transportiert und zugleich einen eigenständigen österreichischen Zugang sichtbar macht: modern, funktional und nah an unseren Fans” – sagt Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

Dieses Fußball-Video könnte dich interessieren:

Das Design: Vom Kaffeehaus auf den Rasen

Das Auswärtstrikot vereint die Eleganz der österreichischen Kaffeehauskultur mit der Dynamik des Fußballs. Geschwungene goldene Linien, inspiriert vom Jugendstil, verleihen dem Jersey Bewegung und künstlerische Leichtigkeit, während ein feines Marmormuster an die klassischen Kaffeehaustische erinnert. Türkise und magentafarbene Akzente bringen moderne Farbigkeit ins Spiel und verbinden Tradition mit zeitgemäßer Fußballleidenschaft. Österreichisch serviert. Weltweit gespielt.

„Mit dem Heimtrikot hat PUMA die österreichische Fußball‑Identität bereits sichtbar gemacht, mit dem Auswärtstrikot führen wir diese Erzählung weiter. Es übersetzt die feinsinnige Kaffeehauskultur in ein modernes Performance‑Jersey, das den österreichischen Teams auf fremden Plätzen Präsenz verleiht und zugleich Nähe zu den Fans schafft. Dabei war es PUMA wichtig, die kulturelle DNA klar abzubilden und gleichzeitig höchste Leistungsansprüche und Innovationskraft zu gewährleisten – so ist ein Trikot entstanden, das auf dem Rasen performt und gleichzeitig österreichische Geschichten serviert.“ – erklärt Maria Kiebacher, Director Product Line Management Teamsport Apparel bei PUMA.

Technologie und Varianten

Das neue Trikot ist in zwei Varianten erhältlich, die sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugen. Die Authentic-Version, gefertigt aus PUMAs innovativem ULTRAWEAVE-Stoff, bietet ein ultraleichtes Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit – perfekt für professionelle Athleten. Das ULTRAWEAVE‑Material reduziert Gewicht und Reibung auf ein Minimum, während die dryCELL- und ThermoAdapt‑Technologien Schweiß effizient ableiten und die Körpertemperatur regulieren. So bleiben die Spieler auch in intensiven Spielsituationen angenehm trocken und kühl.

Die Replica-Version verbindet das ikonische Design der Authentic-Variante mit einem bequemen Schnitt und hochwertigen Materialien. Sie ist ideal für den Alltag und ermöglicht es den Fans, ihre Verbundenheit mit den Teams stilvoll auszudrücken. Auch hier sorgt die dryCELL‑Technologie für ein angenehmes Tragegefühl.

Nachhaltigkeit

Beide Trikotvarianten werden aus mindestens 50 % recycelten Materialien hergestellt und unterstreichen PUMAs Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz. Damit adressieren PUMA und der ÖFB nicht nur Performance- und Designanforderungen, sondern auch ökologische Aspekte in der Produktion von Team‑ und Fanbekleidung.

Verfügbarkeit und Verkaufsstart

Das neue Auswärtstrikot der österreichischen Nationalteams ist als Authentic- und Replica-Version exklusiv ab dem 23. März 2026, 9:00 Uhr im offiziellen Fanshop des ÖFB unter shop.oefb.at erhältlich. Darüber hinaus sind die Trikots ab dem 24. März 2026, 9:00 Uhr in PUMA-Stores, online unter www.puma.com sowie im Fachhandel erhältlich.

Quelle