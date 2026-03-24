Neues ÖFB Österreich WM Trikot 2026 von PUMA: rot & schwarze Ärmel

PUMA und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) haben das neue Heimtrikot für die Nationalteams vorgestellt, das auch bei der WM zum Einsatz kommen wird. Unter dem Motto „Immer wieder Österreich“ verbindet das Trikot Team, Fans und Heimat und setzt auf ein modernes Design mit neuester Technologie. Die Jerseys signalisieren Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt – „For the love of the shirt.“ Gleichzeitig betont die Kooperation zwischen PUMA und dem ÖFB Vertrauen, Innovation und gemeinsame Fußballleidenschaft. Hier gibt es das Österreich Away Trikot 2026.

Präsentation des neuen Heimtrikots

PUMA und der Österreichische Fußball-Bund (ÖFB) präsentieren voller Stolz das neue Heimtrikot der Nationalteams, das auch bei der WM zum Einsatz kommen wird. Unter dem emotionalen Motto „Immer wieder Österreich“ steht das Trikot für die tiefe Verbindung zwischen Team, Fans und Heimat. Mit innovativem Design und modernster Technologie setzen die neuen Jerseys ein starkes Zeichen für Teamgeist, Leidenschaft und Zusammenhalt – For the love of the shirt.

Partnerschaft zwischen PUMA und dem ÖFB

Die langjährige Zusammenarbeit zwischen PUMA und dem ÖFB ist geprägt von Vertrauen, Innovation und einer gemeinsamen Leidenschaft für den Fußball. Gemeinsam verfolgen beide Partner das Ziel, die österreichischen Nationalteams mit wegweisender Sportbekleidung auszustatten und die Fans mit unverwechselbaren Designs zu begeistern.

„Die Partnerschaft mit PUMA ist für uns ein zentraler Baustein, um die österreichischen Nationalteams nachhaltig zu stärken und weiterzuentwickeln. Gemeinsam verfolgen wir das Ziel, nicht nur sportliche Höchstleistungen zu fördern, sondern auch die bestehende Identifikation der Fans mit unserem Team zu vertiefen. Das neue Trikot ist ein Symbol für die Einheit zwischen den Teams und den Fans und repräsentiert die Werte, nach denen wir in der Gesamtheit stets streben sollten“, betont Bernhard Neuhold, Geschäftsführer der ÖFB Wirtschaftsbetriebe GmbH.

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Kampagne „Immer wieder Österreich“

Die Einführung der neuen Trikots wird von der Kampagne „Immer wieder Österreich“ begleitet, die den legendären Fangesang als emotionalen Rahmen nutzt. Die Kampagne feiert die Werte, die die österreichischen Nationalteams auszeichnen: Leidenschaft, Ehrlichkeit und echten Zusammenhalt. Mit dem Slogan „Born from passion. United by fans. Made for Austria.“ wird die tiefe Verbindung zwischen der Mannschaft und ihren Anhängern eindrucksvoll inszeniert.

Das Design: Tradition trifft Innovation

Das neue Heimtrikot vereint Tradition und Innovation und spiegelt die einzigartige Identität des Landes wider. Das Trikot ist eine Hommage an die Heimat. Inspiriert von den mitreißenden Stadiongesängen und dem leidenschaftlichen und dynamischen Spielstil Österreichs, vereint es die leuchtend rote Grundfarbe mit schwarzen und weißen Akzenten – eine kraftvolle Darstellung der österreichischen Flagge und des Teamgeists.

„Das neue Heimtrikot ist Ausdruck der österreichischen Fußballseele. Es steht für die tiefe Verbundenheit mit der Heimat und den Fans. Das Design vereint Tradition und Moderne und bietet durch modernste Technologien die perfekte Grundlage für Höchstleistungen auf dem Spielfeld. Mit diesem Trikot setzt PUMA neue Maßstäbe in Sachen Design und Innovation und zeigt, wie Sportbekleidung nicht nur funktional, sondern auch emotional begeistern kann“, erklärt Marco Müller, PUMA Senior Director of Product Line Management Performance Apparel.

Technologie und Varianten

Das neue Trikot ist in zwei Varianten erhältlich, die sowohl auf als auch abseits des Spielfelds überzeugen. Beide Varianten kombinieren ikonisches Design mit funktionalen Technologien, die Atmungsaktivität, Gewicht und Temperaturregulierung optimieren.

Authentic-Version

Die Authentic-Version, gefertigt aus PUMAs innovativem ULTRAWEAVE-Stoff, bietet ein ultraleichtes Tragegefühl und maximale Bewegungsfreiheit – perfekt für professionelle Athleten. Das ULTRAWEAVE-Material reduziert Gewicht und Reibung auf ein Minimum, während die dryCELL- und ThermoAdapt-Technologien Schweiß effizient ableiten und die Körpertemperatur regulieren. So bleiben die Spieler auch in intensiven Spielsituationen angenehm trocken und kühl.

Replica-Version

Die Replica-Version verbindet das ikonische Design der Authentic-Variante mit einem bequemen Schnitt und hochwertigen Materialien. Sie ist ideal für den Alltag und ermöglicht es den Fans, ihre Verbundenheit mit der Mannschaft stilvoll auszudrücken. Auch hier sorgt die dryCELL-Technologie für ein angenehmes Tragegefühl.

Beide Trikotvarianten werden aus mindestens 50 % recycelten Materialien hergestellt und unterstreichen PUMAs Engagement für Nachhaltigkeit und Umweltschutz.

Verfügbarkeit und nächste Schritte

Das neue Heimtrikot der österreichischen Nationalteams ist als Authentic- und Replica-Version seit dem 03. Dezember 2025 im offiziellen Fanshop des ÖFB unter shop.oefb.at erhältlich.

Der Launch des Auswärtstrikots folgt im März 2026.