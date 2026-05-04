Neues FC Bayern Trikot – In diesen neuen roten Trikots will man Paris PSG besiegen – Neuigkeiten

Der FC Bayern nutzt das Halbfinal-Rückspiel in der Champions League gegen Paris Saint-Germain für eine besondere Premiere. Beim Duell mit dem Titelverteidiger laufen Harry Kane und seine Teamkollegen am Mittwoch um 21.00 Uhr bei DAZN erstmals im Heimtrikot der Saison 2026/27 auf. Der Rekordmeister verbindet damit sportliche Großbühne und Merchandising-Aktion auf höchstem Niveau. Auf dem Rücken steht nur noch „FC Bayern“ wie berichtet.

Neues FC Bayern Trikot 2026/2027

Neuer Bayern-Look für große Nächte

Der Klub präsentierte das Shirt mit viel Pathos und spricht von den „Helden“, die in diesem Dress „bereit für eine dieser Nächte, die bleiben“ seien. In der Mitteilung heißt es weiter, das Trikot stehe für alles, „was den Klub ausmacht: Selbstbewusstsein, Strahlkraft und absolute Siegermentalität. In kraftvollem Rot und Weiß verbindet das neue Heimtrikot Tradition mit einem modernen, markanten Auftritt – wie gemacht für große Momente.“

adidas stellte das Heimshirt des FC Bayern München für die Saison 2026/27 am 4. Mai 2026 in Herzogenaurach vor. Es soll die Verbindung von Tradition und Innovation sichtbar machen und die ikonische Identität des deutschen Rekordmeisters betonen.

Rot-in-Rot, Weiß und Gold

Auf der Vorderseite prägt eine vertikale Rot-in-Rot-Streifengrafik das Design. Verschiedene Rottöne schaffen dabei Struktur und geben dem Trikot eine moderne Anmutung. Weiße Elemente setzen klare Kontraste, darunter die drei adidas Streifen auf den Schultern, das Sponsorenlogo und das Vereinswappen. Ein schlanker Rundhalsausschnitt sorgt für eine zeitgemäße Silhouette, goldene Akzente unterstreichen den hochwertigen Eindruck und verweisen auf die außergewöhnlich erfolgreiche Historie des Klubs im deutschen und europäischen Fußball.

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Im Nacken auf der Rückseite steht der Schriftzug „Mia san mia“ als sichtbares Zeichen der Bayern-Identität. Er soll Einheit, Ehrgeiz und Überzeugung verkörpern und Spieler wie Fans gleichermaßen verbinden.

Neues FC Bayern Trikot 2026/2027

Technik, Details und besondere Würdigung

Für die Belastungen auf höchstem Niveau ist das Trikot mit leichten, körperzonenbasierten 3D-Materialien ausgestattet, die Passform und Bewegungsfreiheit verbessern. Die integrierte CLIMACOOL+ Technologie von adidas unterstützt den schnellen Feuchtigkeitstransport und hält die Haut der Spieler*innen auch bei intensiver Beanspruchung länger trocken. Perforierte, breite 3-Streifen-Elemente sowie strategisch platzierte Mesh-Zonen im Material und an den Abschlüssen erhöhen zusätzlich die Atmungsaktivität und Luftzirkulation.

Ergänzt wird das Heimtrikot durch rote Shorts und weiße Stutzen, sodass in der Allianz Arena ein einheitlicher Auftritt entsteht. Dezente Details und zurückhaltendes Branding an den Stutzen runden das Gesamtbild ab.

Eine besondere Note erhält das neue Outfit durch ein extra Brustbadge. Um den Erfolg der diesjährigen Meisterschaft „besonders zu würdigen“, trägt das Team erstmals „den legendären Kakadu“ als sogenanntes Brustbadge, ein Symbol mit besonderer Bedeutung für die Mannschaft, wie es heißt.

Neues FC Bayern Trikot 2026/2027

Premiere bei Männern und Frauen

Das neue Heimtrikot wird erstmals von den Herren des FC Bayern im Champions-League-Spiel gegen Paris Saint-Germain am 6. Mai in der Allianz Arena getragen. Die Double-Gewinnerinnen präsentieren das neue Heimtrikot am 9. Mai im letzten Bundesliga-Heimspiel der Saison am Münchner Campus gegen Eintracht Frankfurt. Nach dem Schlusspfiff überreicht der Klub Kapitänin Glodis Viggosdottir und ihren Kolleginnen die Meisterschale.

Das FC Bayern München Heimtrikot 2026/27 gibt es in der „Authentic“-Version, die von den Spieler*innen getragen wird, für 150 Euro und in der Fan-Version für 100 Euro. Erhältlich ist es ab sofort in den FC Bayern Stores, in ausgewählten adidas Stores und Einzelhandelsgeschäften sowie online auf adidas.de.