Neues DFB Langarm Trikot 2026 – Welche neuen Trikots gibt es?

Inhaltsverzeichnis - das findest du hier
- 1 DFB Heimtrikot Langarm Replica (110 €): Klassiker mit langen Ärmeln
- 2 DFB Authentic Heimtrikot Langarm (Preis auf Anfrage): Ultraleicht, ultraschnell
- 3 DFB Torwarttrikot 2026 Langarm (110 €): Für den Rückhalt im Kasten
- 4 Variantenübersicht: DFB Langarm Trikot 2026 im Vergleich
- 5 Das DFB Langarm Trikot 2026 – Mehr Schutz, mehr Stil, mehr Spielzeit
Mit der Vorstellung des neuen DFB Heimtrikots 2026 legt adidas nicht nur in Sachen Technologie nach – auch das Design schlägt ein neues Kapitel auf. Die Langarm-Variante des Jerseys greift ikonische Elemente früherer Deutschland-Trikots auf und übersetzt sie in einen modernen, markanten Look. Weiß als Grundfarbe, das unverwechselbare Rautenmuster in Schwarz-Rot-Gold und klare Linien verleihen dem Trikot einen klassischen, aber kraftvollen Auftritt. Besonders auffällig: Die lang geschnittenen Ärmel, kombiniert mit EQT-Kragen, 3-Streifen-Branding und schmalem Schnitt sorgen für eine Silhouette, die sowohl sportlich als auch stilvoll wirkt – perfekt für Fans und Spieler, die nicht nur mit Leistung, sondern auch mit Optik überzeugen wollen. Das neue DFB Torwarttrikot ist grün – siehe unten.
DFB Heimtrikot Langarm Replica (110 €): Klassiker mit langen Ärmeln
Das Deutschland 26 Heimtrikot in der Langarm-Version kostet 110 € und ist ideal für Fans, die auch bei kühleren Temperaturen nicht auf Performance verzichten wollen.
Die Replica-Version kombiniert kultige Designelemente mit moderner Technik:
- Schmal geschnittene Passform für einen sportlichen Look
- CLIMACOOL-Technologie für effektives Feuchtigkeitsmanagement
- Aufgestickte Logos und EQT-Kragen für Retro-Vibes mit Wiedererkennungswert
- Schnelltrocknendes Material für optimalen Tragekomfort
Wichtig: Dieses Modell ist ausschließlich für Herren konzipiert – nicht erhältlich für Damen oder Kinder.
DFB Authentic Heimtrikot Langarm (Preis auf Anfrage): Ultraleicht, ultraschnell
Für alle, die das Maximum rausholen wollen, bietet adidas das DFB Authentic Langarmtrikot 2026 an – mit Fokus auf höchste Beweglichkeit, Leichtigkeit und Komfort.
Gefertigt aus innovativem Jacquard-Transferstrick, bringt das Trikot ein federleichtes Tragegefühl mit sich. Kombiniert mit Climacool+ Technologie, sorgt es für trockene Haut bei maximaler Belastung.
- Schmal geschnitten, aber extrem flexibel
- Perfekt für den sportlichen Einsatz oder stylischen Auftritt
- Mit 3-Streifen-Branding und DFB-Wappen auf Top-Level
Das Longsleeve Authentic ist eine klare Wahl für Spieler, Sammler und Fans, die wie die Profis auftreten wollen.
DFB Torwarttrikot 2026 Langarm (110 €): Für den Rückhalt im Kasten
In einem frischen Grünton kommt das neue Torwart-Heimtrikot 2026 mit langen Ärmeln. Für 110 € bietet es alles, was moderne Keeper brauchen – entwickelt in Zusammenarbeit mit Profi-Torhütern:
- Climacool-Technologie für aktives Schwitzen & schnelles Trocknen
- Eng anliegender Schnitt mit Stretchzonen für maximale Bewegungsfreiheit
- Aufgesticktes adidas Logo und DFB-Wappen für einen authentischen Look
Dieses Modell ist speziell auf Torhüter zugeschnitten, kann aber auch von Fans getragen werden, die einen besonderen Stil bevorzugen.
Variantenübersicht: DFB Langarm Trikot 2026 im Vergleich
|Modell
|Preis
|Passform
|Technologie
|Besonderheiten
|Heimtrikot Replica Langarm
|110 €
|Schmal geschnitten
|Climacool
|Klassisches Trikot mit Retro-Kragen, nicht für Damen/Kinder
|Authentic Heimtrikot Langarm
|160 €
|Slim Fit
|Climacool+ + Jacquardstoff
|Ultraleicht, Profiqualität, 3-Streifen-Branding
|Torwarttrikot Langarm (grün)
|110 €
|Eng, elastisch
|Climacool + Stretchzonen
|Für Keeper entwickelt, idealer Mix aus Bewegungsfreiheit & Grip
Das DFB Langarm Trikot 2026 – Mehr Schutz, mehr Stil, mehr Spielzeit
Mit dem DFB Langarm Trikot 2026 bietet adidas eine starke Auswahl für alle, die auch an kälteren Spieltagen oder bei intensiven Matches die Kontrolle behalten wollen. Ob als Fan-Edition, Torwarttrikot oder im Authentic-Style – für jede Rolle auf dem Platz gibt’s die passende Langarm-Lösung.
Wer Fußball lebt, kennt keine Pause – und genau dafür sind diese Trikots gemacht.